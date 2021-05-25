Меркель намерена спросить Путина о роли России в захвате самолета в Минске

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что роль России в истории с принуждением самолета авиакомпании Ryanair к посадке в Минске и аресте оппозиционного блогера Романа Протасевича остается неясной. "Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения", - отметила она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во вторник, 25 мая. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, сообщает агентство AFP.

Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита "не было достоверной информации о роли России", поэтому она намерена задать этот вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время их следующего разговора.

Федеральный канцлер назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео, на котором арестованный блогер, среди прочего, заявляет, что он дает признательные показания и с ним обращаются в соответствии с законом, Меркель охарактеризовала "как тревожное и шокирующее". "Это делает наше требование о его освобождении <...> только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы", - заявила глава германского правительства.

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