В Нюрнберге началась конференция о преступлениях режима Лукашенко

Международная правовая конференция "Преступления против человечества и признание Лукашенко террористом" открылась в понедельник, 11 октября, в Нюрнберге. Трансляцию с мероприятия ведет у себя в Youtube оппозиционная белорусская организация “Народное антикризисное управление”.

На открытии мероприятия выступила по видеосвязи один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она призвала "делать все, чтобы восстановить верховенство закона в Беларуси" и обратилась к главам европейских стран с призывом помочь белорусам привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности.

В течение дня планируются выступления члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павла Латушко и члена фракции СДПГ в городском совете Нюрнберга Дианы Либеровой (Diana LIberova).

Позиции Европарламента и правозащитников

От Европейского парламента выступят сопредседатель неформальной Uруппы друзей демократической Беларуси в Европарламенте Андрей Халицкий и докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Астравичус.

Глава белорусской правозащитной организации "Правовая инициатива" Виктория Федорова и директор Международного центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач проанализируют правовой аспект преступлений режима Лукашенко и расскажут об инструментах международного воздействия на виновных. Председатель Белорусского женского фонда Вероника Цепкало поделится информацией о пытках и о механизме подачи исков в международных суд в Гааге.

Протесты против итогов выборов

После объявления итогов выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране начались массовые акции протеста. Участники акций вытупали против объявленного главой страны Александра Лукашенко, считая выборы сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляли выступления.

За все время протестов были задержаны, по данным правозащитников, десятки тысяч человек, многие из которых получили травмы при задержании, были подвергнуты пыткам и издевательствам. Несколько человек погибли. Десятки людей остаются в тюрьмах по различным обвинениям, связанным с протестами. В связи с жестоким подавлением протестов и фальсификациями на выборах страны ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников и ряда предприятий.

С января белорусская оппозиция настаивает на создании международного уголовного трибунала по Беларуси.

Смотрите также: