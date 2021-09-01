В Беларуси в августе осудили более 130 человек по "протестным" делам

Суды в Беларуси в августе вынесли обвинительные приговоры в отношении как минимум 136 фигурантов уголовных дел, связанных с массовыми протестами против правителя республики Александра Лукашенко. Такие данные правозащитный центр "Весна" приводит в среду, 1 сентября. Больше всего осужденных (58 человек) за этот период - в Брестской области, в то время как в Минске обвинительный вердикт услышали 25 фигурантов "протестных" дел, а в Витебской области - 5 человек.

Общая продолжительность лишения свободы в этих приговорах составила 120 лет и 1 месяц, указал центр "Весна". Сумма штрафов, назначенных в августе фигурантам таких дел, достигла 2780 базовых величин (80 620 белорусских рублей или около 27,1 тысячи евро). Речь идет о 480 базовых величинах штрафа (13 920 белорусских рублей, около 4700 евро) для 4 человек и 2300 базовых величинах (66 700 белорусских рублей, 22,4 тысячи евро) как дополнительном наказании для 2 человек.

Закрытое рассмотрение дел Тихановского, Колесниковой и Знака

Правозащитники раскритиковали официальный Минск за отсутствие гласности по ряду "протестных" дел. Так, суды рассматривают дела Сергея Тихановского, Марии Колесниковой и Максима Знака в закрытом режиме, отметили в центре "Весна".

Протестные акции в Беларуси начались после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако позднее все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении правящего в Беларуси ред.

Смотрите также: