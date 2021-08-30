Фильмы о протестах в Беларуси - на фестивале в Берлине. Показ без режиссеров

Субботнее утро в Берлине - не самое шумное время недели, но на площади имени Розы Люксембург то и дело становится так громко, что разговор постоянно приходится прерывать.

Над домами барражирует вертолет, на соседних улицах то и дело воют сирены. В Берлин стянуты тысячи полицейских, чтобы обеспечивать порядок в ходе антиправительственных уличных акций, участники которых считают, что меры властей по сдерживанию эпидемии ущемляют их гражданские права.

Юрий Калина

Юрий Калина усаживается за столик, отказывается от кофе и закуривает. Он, поляк белорусского происхождения, прекрасно говорит по-русски. Кинорежиссер и руководитель студии телеканала "Белсат" в Белостоке представляет в рамках проходящего в Берлине кинофестиваля filmPOLSKA две документальные ленты из Беларуси. Авторы картин не только не приехали на показ в Берлин, но даже отказались указывать свои настоящие имена в титрах. Вместо этого - псевдонимы.

Кинофестиваль в Берлине: художественный итог протестов против Лукашенко

Оба фильма польско-белорусского производства - 17-минутный проект "Купаловцы. Называться людьми" и 39-минутный "Цвета нации". Это истории людей, которые, по словам режиссера Калины, "поверили в то, что Беларусь поменяется". В первом речь идет о труппе Национального академического театра имени Янки Купалы, вступившейся за своего уволенного директора, бывшего министра культуры страны Павла Латушко. Во втором - о бело-красно-белом флаге как символе оппозиционного движения.

"То, что сделал с этими людьми режим, чудовищно", - комментирует Юрий Калина. - В результате масштабной политической зачистки белорусские демократы оказались или в тюрьмах, или за границами Беларуси".

Авторы обоих представленных в Берлине фильмов находятся в Беларуси и на свободе - и поэтому не афишируют свои имена. В титрах фильмов указаны псевдонимы, говорит Калина. От ответа на вопрос, каким образом он поддерживает связь с авторами фильмов в Беларуси, он дипломатично уходит.

Тем более, что месяц назад МВД Беларуси сообщило о признании экстремистскими информационных ресурсов телеканала "Белсат" (по заказу которого были сняты оба фильма).

И за сотрудничество с "Белсатом" журналистам может грозить уголовное преследование. По словам Калины, Беларусь покинули порядка девяноста местных журналистов, сотрудничавших с польским телеканалом.

Самый большой фестиваль польского кино за пределами Польши

Оба белорусских фильма представлены в рамках специальной секции "Ночь бизона" 16-го кинофестиваля filmPOLSKA, самого крупного фестиваля польского кино за пределами самой Польши. Его организатор - Польский институт в Берлине. В 2021 году он проходит с 25 августа по 1 сентября.

Сам же режиссер Юрий Калина еще в начале 2000-х посвятил Александру Лукашенко документальный фильм под названием "Последний диктатор Европы", после чего белорусские власти закрыли ему въезд в страну.

Ирония судьбы: сообщил ему об этом решении властей… Павел Латушко, тогдашний посол Беларуси в Варшаве, а сегодня - один из лидеров оппозиции.

Как это ни печально, говорит Юрий Калина, но прошедший год в Беларуси был богат на события, которые могут лечь в основу документального кино. Как кинематографист он видит свою задачу в том, чтобы с помощью фильмов привлекать внимание общественности к происходящему в Беларуси. В свои 53 года он считает себя "реалистом" в вопросах политики, утверждая, что "вопрос о том, станет ли Беларусь демократической страной, зависит не только от самих белорусов, но и от геополитической ситуации в мире и некоторых влиятельных мировых политиков".

Своего разочарования итогами массовых протестов он не скрывает: "Я не ожидал столь масштабных протестов против итогов выборов и думал, что после 26 лет правления Лукашенко в стране что-то поменяется. Увы, этого не случилось". В ответ на такие утверждения его друзья говорят ему, что он пессимист, с чем он не соглашается.

На площади Розы Люксембург становится многолюднее, сирены в округе все громче, в небе зависает второй вертолет - у театра через дорогу собираются демонстранты на велосипедах, подъезжает все больше полиции.

Горькая правда в том, говорит кинорежиссер Юрий Калина, что сильные документальные фильмы нередко рождаются из ужасных событий. И последние 12 месяцев в Беларуси были в этом смысле "урожайными".

Вот только кто будет снимать эти фильмы? "Большинство моих авторов или спрятались в Беларуси, прекратив все контакты, или уехали в Польшу, Украину и Литву, - говорит Юрий Калина. - В самой Беларуси осталось, может, два-три автора, которые делают документальное кино". Под псевдонимами.

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