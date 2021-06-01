 Латушко подал в прокуратуру Польши заявление на режим Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.06.2021

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Беларусь

Латушко подал в прокуратуру Польши заявление на режим Лукашенко

Заявление носит символический характер и призвано "защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом", пояснил Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко

Белорусский оппозиционер Павел Латушко (фото из архива)

Член президиума белорусского Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко подал заявление в прокуратуру Польши об "угрозах физической расправы и подготовки акта международного терроризма" в Беларуси. Как сообщает Латушко в своем Telegram-канале в среду, 2 июня, репрессии режима Александра Лукашенко против белорусов и иностранных граждан заключаются не только в угрозах, но и в "подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения".

Латушко назвал заявление "символичным", поданным с целью "защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом", и "проинформировать" прокуратуру "об угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, направленных на организацию в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы".

Оппозиционер также считает необходимым "предупредить всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, что их действия не останутся без правовых последствий".

Оппозиционная деятельность Павла Латушко

Латушко - бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры страны. 17 августа 2020 года было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя академического театра имени Янки Купалы после того, как он открыто высказался в поддержку белорусской оппозиции, опротестовавшей результаты президентский выборов 2020 года. После этого основная группа театра уволилась в знак солидарности.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.

Смотрите также:

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  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

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    Единый кандидат от оппозиции

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  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 26:50

Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко. Павел Латушко "вТРЕНДde"

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