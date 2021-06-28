Минск признал экстремистскими сайт и соцсети польского телеканала "Белсат"

МВД Беларуси сообщило о признании экстремистскими материалов сайта и страниц в соцсетях польского телеканала "Белсат". "Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - сообщила в тот же день пресс-служба белорусского ведомства.

Одновременно в МВД напомнили об административной ответственности за распространение (репост) информации из признанных экстремистскими источников с наказанием в виде штрафа или ареста.

"Белсат" пообещал продолжить работу

В свою очередь замдиректора "Белсата" Алексей Дзикавицкий указал, что решение гомельского суда "сложно назвать легитимным" из-за "полного правового дефолта в Беларуси". "Обжаловать его нет смысла. "Белсат" и дальше будет работать, мы продолжим доносить независимую информацию на белорусском языке без цензуры до наших уважаемых зрителей и читателей. И никакой суд нам это не запретит", - отметил он.

Телеканал также напомнил, что подписка и чтение материалов "Белсата" в соцсетях и на сайте не является распространением экстремистской информации. "Репост - да. Подписка и чтение - нет. За распространение - административная ответственность", - указывается в заявлении.

Обыски у журналистов "Белсата"

В середине июля в Беларуси прошла волна обысков у журналистов, СМИ и правозащитников. Среди прочих, силовики пришли к журналистам "Белсата" Павлу Можейко, Анне Галета, Галине Абакунчик, Кристине Чернявской, Алексею Кайрису, ведущему программы "Каждый из нас" и основателю курсов "Мова нанова" Глебу Лободенко, гомельскому корреспонденту телеканала Евгению Меркису, Игорю Ильяшу. Галета и Ильяш были задержаны и через несколько дней освобождены. Жена Ильяша журналистка Екатерина Андреева была осуждена за стрим с акции протеста.

Евросоюз осудил обыски в Беларуси и пригрозил рассмотреть введение новых ограничительных мер против режима Лукашенко. "Новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию с конечной целью заглушить все оставшиеся диссидентские голоса и подавить гражданское общество в Беларуси", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Спутниковый телеканал на белорусском языке "Белсат" был создан МИД Польши и Польским общественным телевидением и начал вещание в 2007 году. Телеканал не имеет аккредитации в Беларуси.

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