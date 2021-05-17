 Та, которую не смогли запугать. За что будут судить Марию Колесникову? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.08.2021

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Беларусь

Та, которую не смогли запугать. За что будут судить Марию Колесникову?

4 августа в Беларуси начинается судебный процесс по делу Марии Колесниковой, которую обвиняют в заговоре с целью захвата власти. DW - о подоплеке этого дела и о том, почему суд будет закрытым.

Мария Колесникова в Минске

Мария Колесникова

В Беларуси - очередной громкий судебный процесс: 4 августа в Верховном суде начинается слушание так называемого "дела о захвате власти", обвиняемыми по которому проходят Мария Колесникова и Максим Знак. Несмотря на общественный резонанс, суд решено проводить в закрытом режиме.

Марии Колесниковой, которая стала знаменита на весь мир благодаря инциденту с порванным паспортом, грозит до 12 лет тюрьмы. Чем известна Колесникова и в чем ее обвиняют белорусские власти - у DW.

"Порванный паспорт - символ борьбы за новую Беларусь"

Мария Колесникова большую часть жизни занималась музыкой и культурой, долгое время флейтистка жила в Германии. Во время президентской кампании 2020 года она сначала возглавляла штаб экс-банкира Виктора Бабарико, а после его ареста присоединилась к Светлане Тихановской и "женскому триумвирату", митинги которого имели оглушительный успех. После выборов она стала членом президиума Координационного совета, а 7 сентября 2020 года ее задержали в самом центре Минска и попытались насильно выдворить из страны.

Антон Родненков (слева) и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве 8 сентября 2020 года

Антон Родненков (слева) и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве 8 сентября 2020 года

"Это был переломный момент, который создает мощный образ и надолго остается в памяти. Ее поступок - символ борьбы за новую Беларусь, символ того, что ты готов жертвовать всем во имя своих идеалов, принципов и приверженности мечте", - рассказывает о поступке Марии член штаба Виктора Бабарико Антон Родненков, который был вместе с Колесниковой в день ареста.

Тогда, после задержания, белорусские силовики попытались выдворить Колесникову вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым в Украину, но им этого сделать не удалось. После того, как машина оппозиционеров оказалась на нейтральной полосе, Колесникова порвала свой паспорт, выбросила обрывки и вылезла через окно, направившись назад к белорусской границе.

Колесниковой угрожал замглавы МВД Казакевич

Без паспорта въезд Колесниковой в другую страну стал невозможен, власти Беларуси ее сразу же задержали и поместили в СИЗО, где она находится уже 11 месяцев. "Этот поступок врезался в память каждого белоруса, он был примером для подражания и вдохновения", - считает Антон Родненков.

Мария Колесникова и Максим Знак, 29 августа 2020 года, Минск

Мария Колесникова и Максим Знак, 29 августа 2020 года, Минск

Несколько дней спустя Колесникова написала заявление в Следственный комитет Беларуси с просьбой возбудить уголовные дела против задержавших ее сотрудников силовых структур, которые угрожали убийством и лишением свободы на длительный срок.

"Высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Беларуси, меня все равно вывезут: живой или по частям", - говорилось в тексте заявления Колесниковой в СК. Спустя несколько месяцев стало известно, что власти отказались рассматривать заявление Марии.

В письме из СИЗО, которое в октябре 2020 года опубликовал "Белсат", Колесникова уточняет, что во время похищения ей угрожал лично замглавы МВД Геннадий Казакевич. Как написала Мария, Казакевич говорил, что если она не уедет, то будет "25 лет без зубов на зоне шить рубашки силовикам", но она все равно решила остаться и не жалеет об этом.

В чем обвиняют Марию Колесникову?

Первое заседание по делу Марии Колесниковой назначено на 4 августа. Ее обвиняют в создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК) и заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357). По версии обвинения, Знак и Колесникова "совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

"Провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти", - утверждает Генпрокуратура.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге в Минске 30 июля 2020 года

Митинги Вероники Цепкало, Светланы Тихановской и Марии Колесниковой имели оглушительный успех

Адвокат Марии Колесниковой Владимир Пыльченко в беседе с DW заявил, что по итогам ознакомления с уголовным делом каких-либо противоправных действий Марии или ее слов, на основании которых можно было бы предъявить подобное обвинение, адвокаты не обнаружили. "Более того, имеются проблемы и с формулированием обвинения: та конкретика, которая согласно УПК должна быть в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, отсутствует. В этой связи защита настаивала на прекращении уголовного преследования", - сказал адвокат и добавил, что защита будет просить оправдать Марию.

Пыльченко также отметил, что догадывается, почему в недавнем интервью DW Максим Знак сравнил текст обвинения со "сценарием голливудского блокбастера". "Его содержание довольно необычно, как и стиль написания. Местами изложение текста носит публицистический характер, не свойственный юридически выверенному документу. Добавлю, что сама Мария с иронией воспринимает текст обвинения", - говорит адвокат Колесниковой.

Суд над Колесниковой и Знаком пройдет в закрытом режиме

Впрочем, услышать, как зачитывают текст обвинения в суде, у общественности не получится: власти сделали процесс закрытым. "Суд посчитал, что в материалах дела содержатся сведения об организации, тактике и методах осуществления оперативно-розыскной деятельности и что эти сведения являются охраняемой законом тайной. Защита с таким выводом не согласна, законных оснований для проведения закрытого разбирательства не видит и намерена добиваться открытого процесса", - говорит адвокат Пыльченко.

Команда штаба Виктора Бабарико уже выступила с инициативой, предложив белорусам подписать письмо с требованием сделать суд над Колесниковой и Знаком открытым. Как указывает пресс-служба, обращение уже подписали известные белорусы, среди которых Светлана Алексиевич, Александра Герасименя, Максим Богрецов и другие.

Член штаба Бабарико Антон Родненков считает, что власти сделали суд над Марией закрытым потому, что боятся публичности. "Режим любит демонстрировать, какой он смелый и стальной, но с Машей у них не вышло - брутальные угрозы не сработали, она человек, которого не смогли запугать. Поэтому и закрыли суд, чтобы не показывать человека, с которым не смогли справиться", - считает Родненков.

Что говорят о Марии Колесниковой в Германии

До возвращения в Беларусь в 2020 году Мария Колесникова 12 лет прожила в Штутгарте, но постоянно вела различные культурные проекты и на родине. "Мария всегда переживала о том, что происходит в Беларуси. Поэтому когда судьба свела ее с Виктором Бабарико, мне это показалось естественным результатом того, к чему она шла последние 10 или 15 лет", - вспоминает ее подруга Виктория Витренко, певица и дирижер.

Мария Колесникова во время протестов в Минске в августе 2020 года

Мария Колесникова во время протестов в августе 2020 года

Переход из музыки в политику не удивил и других немецких коллег Колесниковой . "Политик был в ней всегда, - рассказывает DW Кристине Фишер (Christine Fischer), руководитель штутгартского фестиваля новой музыки Eclat. - Она была прекрасным музыкантом, много знала о кураторстве и современном искусстве, но была тема, которая была важна для нее даже в арт-проектах: это поддержка женщин и расширение их возможностей, особенно в ее собственной стране". 

Близкие и коллеги Колесниковой в Германии продолжают писать ей письма, собирать подписи в ее поддержку, устраивают акции в ее защиту. Под свою опеку взяла политзаключенную и вице-председатель германского бундестага, бывшая сопредседательница партии "Союз-90"/"Зеленые" Клаудиа Рот (Claudia Roth). "Мария - страстный демократ, и именно за это ее наказывают. Она предстает перед судом, который имеет очень мало общего с законом и порядком", - заявила она накануне суда.

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    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 14:05

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