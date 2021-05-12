Сестра Марии Колесниковой: "Знаю, как тяжело политзаключенным"

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, а также Иван Кравцов и Антон Родненков приехали в Берлин из Варшавы на два дня в конце прошлой недели, чтобы встретиться с представителями белорусской диаспоры и белорусского бизнеса в Германии. Они уверены, что несмотря на непрекращающиеся репрессии со стороны силовых структур против участников акций протеста, начавшиеся в белорусском обществе перемены необратимы.
Родненков и Кравцов в сентябре 2020 года покинули страну
В сентябре прошлого года белорусские власти вынудили Ивана Кравцова и Антона Родненкова уехать из страны. В последний момент силовики посадили к ним в машину и Марию Колесникову, но та порвала свой загранпаспорт, вылезла из машины через окно и осталась на территории Беларуси, где с тех пор содержится в СИЗО. Ее обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования; ей может грозить до 12 лет тюрьмы.
Татьяна Хомич
"Я очень скучаю по своей сестре Марии Колесниковой, по родным и по друзьям, - говорит ее сестра Татьяна Хомич. - Сейчас, к сожалению, нет возможности с ними увидеться, но я надеюсь, что перемены в Беларуси случатся скоро - все к этому идет - но нужно конечно еще много работать, многое сделать". В воскресенье, 16 мая, она от имени Колесниковой выступила с благодарственной речью на виртуальной церемонии вручения премии имени Льва Копелева. В этом году ее лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции Тихановская, Колесникова и Цепкало.
В неотвратимости перемен уверен и Антон Родненков. "Власть должна понять, что запрос на перемены есть у большого количества людей. И что его игнорировать невозможно. И в какой-то момент должна будет начаться деэскалация ситуации. Процесс необратим, колесо истории вспять не повернешь".
Все трое живут теперь в Варшаве. Польша приютила десятки политических беженцев из Беларуси. В мае уже год с того момента, как они начали работать в штабе Виктора Бабарико, который планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, но вместо этого оказался за решеткой. Все трое говорят, что не жалеют о своих решениях, хотя скучают по друзьям и родственникам.
Белорусский оппозиционер: Лукашенко пытается напугать общество
"Лукашенко пытается напугать общество, - считает Антон Родненков. - И хотя массовых протестов нет, репрессии не прекращаются". По его словам, власти опасаются, что протестные настроения не исчезли, а лишь оказались "загнанными на кухни".
Антон Родненков
Он считает, что в белорусском обществе происходят "тектонические сдвиги" - меняются представления о ценностях и жизненные ожидания. Он уверен, что перемены в обществе рано или поздно приведут и к трансформации системы государственного управления.
Иван Кравцов говорит, что работы по координации оппозиционной деятельности в Варшаве столько, что они порой не замечают, что находятся не в Минске. Хочется ли им обратно домой?
Кравцов отвечает так: "Хочется в новую Беларусь. В ту Беларусь, которая есть сейчас, наверное многим не хочется, к сожалению, и это печально, потому что не хотелось бы, чтобы люди уезжали, а хотелось бы, чтобы возвращались. Но я все равно оптимистичен по поводу того, какой будет Беларусь".
Ситуация Колесниковой "очень тяжелая"
Татьяна Хомич описывает ситуацию, в которой оказалась Мария Колесникова, как "очень тяжелую". Письма из СИЗО или не доходят вообще, или доходят с огромным опозданием, адвокатов преследуют, отца не пускают на свидания. Татьяна считает, что нужно больше говорить о белорусских политзаключенных, и планирует в ближайшие недели очередную акцию солидарности с участием депутатов бундестага, взявших шефство над политзаключенными в Беларуси.
"Каждый день я думаю о том, что сейчас под стражей находится моя сестра и еще более 360 политзаключенных, - говорит Хомич. - Я знаю, как им тяжело и как тяжело их родственникам".
См. также:
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 300 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз