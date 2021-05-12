Сестра Марии Колесниковой: "Знаю, как тяжело политзаключенным"

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, а также Иван Кравцов и Антон Родненков приехали в Берлин из Варшавы на два дня в конце прошлой недели, чтобы встретиться с представителями белорусской диаспоры и белорусского бизнеса в Германии. Они уверены, что несмотря на непрекращающиеся репрессии со стороны силовых структур против участников акций протеста, начавшиеся в белорусском обществе перемены необратимы.

Родненков и Кравцов в сентябре 2020 года покинули страну

В сентябре прошлого года белорусские власти вынудили Ивана Кравцова и Антона Родненкова уехать из страны. В последний момент силовики посадили к ним в машину и Марию Колесникову, но та порвала свой загранпаспорт, вылезла из машины через окно и осталась на территории Беларуси, где с тех пор содержится в СИЗО. Ее обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования; ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

Татьяна Хомич

"Я очень скучаю по своей сестре Марии Колесниковой, по родным и по друзьям, - говорит ее сестра Татьяна Хомич. - Сейчас, к сожалению, нет возможности с ними увидеться, но я надеюсь, что перемены в Беларуси случатся скоро - все к этому идет - но нужно конечно еще много работать, многое сделать". В воскресенье, 16 мая, она от имени Колесниковой выступила с благодарственной речью на виртуальной церемонии вручения премии имени Льва Копелева. В этом году ее лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции Тихановская, Колесникова и Цепкало.

В неотвратимости перемен уверен и Антон Родненков. "Власть должна понять, что запрос на перемены есть у большого количества людей. И что его игнорировать невозможно. И в какой-то момент должна будет начаться деэскалация ситуации. Процесс необратим, колесо истории вспять не повернешь".

Все трое живут теперь в Варшаве. Польша приютила десятки политических беженцев из Беларуси. В мае уже год с того момента, как они начали работать в штабе Виктора Бабарико, который планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, но вместо этого оказался за решеткой. Все трое говорят, что не жалеют о своих решениях, хотя скучают по друзьям и родственникам.

Белорусский оппозиционер: Лукашенко пытается напугать общество

"Лукашенко пытается напугать общество, - считает Антон Родненков. - И хотя массовых протестов нет, репрессии не прекращаются". По его словам, власти опасаются, что протестные настроения не исчезли, а лишь оказались "загнанными на кухни".

Антон Родненков

Он считает, что в белорусском обществе происходят "тектонические сдвиги" - меняются представления о ценностях и жизненные ожидания. Он уверен, что перемены в обществе рано или поздно приведут и к трансформации системы государственного управления.

Иван Кравцов говорит, что работы по координации оппозиционной деятельности в Варшаве столько, что они порой не замечают, что находятся не в Минске. Хочется ли им обратно домой?

Кравцов отвечает так: "Хочется в новую Беларусь. В ту Беларусь, которая есть сейчас, наверное многим не хочется, к сожалению, и это печально, потому что не хотелось бы, чтобы люди уезжали, а хотелось бы, чтобы возвращались. Но я все равно оптимистичен по поводу того, какой будет Беларусь".

Ситуация Колесниковой "очень тяжелая"

Татьяна Хомич описывает ситуацию, в которой оказалась Мария Колесникова, как "очень тяжелую". Письма из СИЗО или не доходят вообще, или доходят с огромным опозданием, адвокатов преследуют, отца не пускают на свидания. Татьяна считает, что нужно больше говорить о белорусских политзаключенных, и планирует в ближайшие недели очередную акцию солидарности с участием депутатов бундестага, взявших шефство над политзаключенными в Беларуси.

"Каждый день я думаю о том, что сейчас под стражей находится моя сестра и еще более 360 политзаключенных, - говорит Хомич. - Я знаю, как им тяжело и как тяжело их родственникам".

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