 В Беларуси оппозиционерке Марии Колесниковой предъявлены обвинения | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.05.2021

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Беларусь

В Беларуси оппозиционерке Марии Колесниковой предъявлены обвинения

Колесникову обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Оппозиционерке грозит до 12 лет тюрьмы.

Мария Колесникова на акции протеста в Минске

Мария Колесникова на акции протеста в Минске

В Беларуси завершено расследование дела в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщил в четверг, 13 мая, штаб Виктора Бабарико, экс-претендента на пост президента Беларуси и бывшего главы "Белгазпромбанка". Колесниковой - экс-координатору этого штаба - предъявили обвинения по уголовным статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования.

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, указала команда штаба Бабарико. Сейчас оппозиционерка и ее адвокаты знакомятся с материалами дела. Колесникова находится под стражей с начала сентября 2020 года.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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  • Рисунок на асфальте - Мы разам

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    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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