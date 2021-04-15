В Германии виртуально наградили лауреатов премии имени Льва Копелева

В Германии в воскресенье, 16 мая, прошла виртуальная церемония вручения премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2020 и 2021 годы. В 2021 году лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, а в 2020-м - российский медиа-ресурс "ОВД-Инфо" и российский историк Юрий Дмитриев. Из-за пандемии коронавируса премии вручались в режиме онлайн сразу за два года.
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet), выступая с торжественной речью на церемонии, отметил, что Тихановская, Колесникова и Цепкало "своей решимостью и мужеством запустили демократическое движение, охватившее всю Беларусь". Медиа-ресурс "ОВД-Инфо", по словам Лашета, содействует в бесчисленных случаях расследованию в России задержаний по политическим причинам, а Юрий Дмитриев - своей работой "закладывает важный фундамент в демократическое развитие своей страны".
"Деятельность Льва Копелева может стать примером, когда речь идет о сегодняшних отношениях Германии и России. Для меня этот пример означает непоколебимость и верность принципам при соблюдении ценностей и правил и одновременно - непрекращающиеся усилия во имя диалога и мирного сосуществования", - заявил Армин Лашет.
Тихановская призвала Европу к посредничеству
Светлана Тихановская, проживающая в настоящее время в изгнании в Литве, подключилась к видеоконференции и призвала Европу взять на себя роль посредника и заставить правительство в Беларуси сесть за стол переговоров. Вероника Цепкало в заранее записанном видеообращении посвятила присужденную ей премию всем белорусам и особенно белорусским женщинам, которые борются за демократические права в Беларуси и из которых иные все еще находятся в белорусских тюрьмах, таким как Мария Колесникова. От имени Колесниковой с благодарственной речью выступила ее проживающая в изгнании сестра Татьяна Хомич.
Основатели "ОВД-Инфо" журналист Григорий Охотин и программист Даниил Бейлинсон в заранее записанном видеопослании сообщили, что они воспринимают себя мостиком между активистами и СМИ и своей работой желают дать толчок развитию гражданского общества. Они назвали присуждение премии имени Льва Копелева большой честью для всей их команды, тысяч волонтеров и десятков тысяч сторонников и спонсоров.
За историка Юрия Дмитриева, находящегося в настоящее время в тюрьме, благодарственное слово произнесла на видеозаписи его дочь Катарина Клодт.
Премия имени Льва Копелева
Все лауреаты премии им. Льва Копелева являются продолжателями традиций гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981 году советские власти лишили его советского гражданства.
Лауреатами премии становились, в числе прочих, российский социолог из "Левада-центра" Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, украинская певица и активистка Майдана Руслана Лыжичко и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".
Общественная организация Форум Льва Копелева была основана после смерти Копелева его многочисленными друзьями и соратниками в 1998 году в Кельне под руководством Фрица Пляйтгена (Fritz Pleitgen). Целью организации является продолжение борьбы Льва Копелева за гуманность, мир и права человека на основе принципа "от человека к человеку, от народа к народу".
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Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Сбор подписей за Тихановскую
Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Единый кандидат от оппозиции
Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Объединение штабов
Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.
Автор: Янина Мороз