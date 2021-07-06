Приговор Виктору Бабарико. Что пишут немецкие СМИ

Суд в Минске приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. DW - с обзором публикаций немецких СМИ об этом приговоре.
Виктор Бабарико в зале суда в Минске
Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор обжалованию в апелляционном порядке не подлежит. Изначально гособвинение просило для экс-главы Белгазпромбанка и главного оппонента Александра Лукашенко максимально возможный срок - 15 лет лишения свободы. Политзаключенный находится за решеткой уже более года. Немецкие СМИ назвали суд над Бабарико политической инсценировкой, направленной на то, чтобы заставить его молчать. Подробности - в обзоре DW.
FAZ: Для многих Бабарико - символ порядочности
"Он знал, что его ожидает”, - под таким заголовком вышла статья корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt). По его мнению, любое другое решение, кроме как длительное тюремное заключение, выглядело бы с точки зрения режима диктатора Александра Лукашенко как уступка и проявление слабости.
Белорусские силовики пришли с обыском в офис Виктора Бабарико
У бывшего главы Белгазпромбанка и претендента на президентский пост были все шансы прийти на смену Лукашенко. "Он был одним из главных политических оппонентов Лукашенко, возможно, самым главным. Если бы президентские выборы в августе прошлого года были свободными и честными, Бабарико был бы сегодня президентом Беларуси", - уверен автор. Преследование экс-банкира, дискредитирующие кампании на гостелевидении - не уменьшили его популярность, отмечает журналист: "Для многих он - символ порядочности".
В своем последнем слове на судебном заседании Виктор Бабарико еще раз подтвердил это мнение: "Не могу признаться в преступлении, которого не совершал". Но президент Александр Лукашенко видит это иначе, пишет редактор газеты taz Барбара Ортель (Barbara Oertel). "Для него любой человек-нонконформист - преступник, особенно если он или она открыто бросают ему вызов", - считает немецкая журналистка.
Tagesspiegel: Путин и пальцем не пошевелил за Бабарико
В своей статье “Месть Лукашенко” издание Der Tagesspiegel подробно рассказывает историю Виктора Бабарико, уделяя внимания и роли России в его деле. Экс-банкир бросил вызов диктатору и вынужден был заплатить за это высокую цену, считает автор статьи Франк Херольд (Frank Herold). Но даже связь с Россией не помогла экс-главе Белгазпромбанка. "Казалось бы, Москве должны наконец надоесть прихоти своевольного диктатора в Минске, который для удержания своей власти уже потратил миллиарды российских займов. Но президент Владимир Путин обещает Лукашенко новые миллионы и пальцем не пошевелил за Бабарико", - отмечает автор.
На противоречивые отношения Минска с Москвой и роль Бабарико в них указывают и другие немецкие журналисты. "Это типичная судьба оппозиции - для нетипичного оппозиционера", - называет дело Бабарико корреспондент Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке (Silke Bigalke). Экс-глава Белгазпромбанка принадлежит к бизнес-элите страны. "И хотя сейчас Лукашенко остается у власти только благодаря Москве, Бабарико он представлял марионеткой в руках России и в интервью подчеркивал, что независимость Беларуси является его главным приоритетом", - отмечает немецкая журналистка.
"Как политик, дружественный Москве, Бабарико представляет для Лукашенко особенно большую опасность. Потому что это делает его привлекательным преемником для многих людей из его окружения", - добавляет обозреватель Deutschlandfunk Флориан Келлерман (Florian Kellermann). Поэтому версия заговора так популярна в риторике Лукашенко в последний год. "Он, скорее всего, представляет себе смену режима в Беларуси через заговор в верхах государства", - пишет обозреватель.
Чем грозит приговор Бабарико самому Лукашенко? И как это скажется на судьбе остальных политзаключенных? Прогнозов на этот счет немецкие журналисты стараются не делать.
Светлана Тихановская с фотографией ее мужа Сергея
Флориан Келлерман считает, что приговор Виктору Бабарико лишь ускорит международную изоляцию Беларуси и Лукашенко. Но похоже, он и сам готов к этому: в день приговора Бабарико Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии через белорусскую территорию в качестве ответа на европейские санкции. А чуть раньше заявлял о попытке госпереворота и о раскрытии властями Беларуси "спящих террористических ячеек", координируемых из-за рубежа.
Франк Херольд в свою очередь отмечает, что предупреждения Лукашенко о госперевороте следует рассматривать на фоне репрессий против оппозиции. "Приговор Виктору Бабарико - сигнал лидеру оппозиции Светлане Тихановской", - считает он. 24 июня в СИЗО города Гомеля начался судебный процесс над ее супругом Сергеем Тихановским.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 500 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салей сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.