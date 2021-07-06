Приговор Виктору Бабарико. Что пишут немецкие СМИ

Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор обжалованию в апелляционном порядке не подлежит. Изначально гособвинение просило для экс-главы Белгазпромбанка и главного оппонента Александра Лукашенко максимально возможный срок - 15 лет лишения свободы. Политзаключенный находится за решеткой уже более года. Немецкие СМИ назвали суд над Бабарико политической инсценировкой, направленной на то, чтобы заставить его молчать. Подробности - в обзоре DW.

FAZ: Для многих Бабарико - символ порядочности

"Он знал, что его ожидает”, - под таким заголовком вышла статья корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt). По его мнению, любое другое решение, кроме как длительное тюремное заключение, выглядело бы с точки зрения режима диктатора Александра Лукашенко как уступка и проявление слабости.

Белорусские силовики пришли с обыском в офис Виктора Бабарико

У бывшего главы Белгазпромбанка и претендента на президентский пост были все шансы прийти на смену Лукашенко. "Он был одним из главных политических оппонентов Лукашенко, возможно, самым главным. Если бы президентские выборы в августе прошлого года были свободными и честными, Бабарико был бы сегодня президентом Беларуси", - уверен автор. Преследование экс-банкира, дискредитирующие кампании на гостелевидении - не уменьшили его популярность, отмечает журналист: "Для многих он - символ порядочности".

В своем последнем слове на судебном заседании Виктор Бабарико еще раз подтвердил это мнение: "Не могу признаться в преступлении, которого не совершал". Но президент Александр Лукашенко видит это иначе, пишет редактор газеты taz Барбара Ортель (Barbara Oertel). "Для него любой человек-нонконформист - преступник, особенно если он или она открыто бросают ему вызов", - считает немецкая журналистка.

Tagesspiegel: Путин и пальцем не пошевелил за Бабарико

В своей статье “Месть Лукашенко” издание Der Tagesspiegel подробно рассказывает историю Виктора Бабарико, уделяя внимания и роли России в его деле. Экс-банкир бросил вызов диктатору и вынужден был заплатить за это высокую цену, считает автор статьи Франк Херольд (Frank Herold). Но даже связь с Россией не помогла экс-главе Белгазпромбанка. "Казалось бы, Москве должны наконец надоесть прихоти своевольного диктатора в Минске, который для удержания своей власти уже потратил миллиарды российских займов. Но президент Владимир Путин обещает Лукашенко новые миллионы и пальцем не пошевелил за Бабарико", - отмечает автор.

На противоречивые отношения Минска с Москвой и роль Бабарико в них указывают и другие немецкие журналисты. "Это типичная судьба оппозиции - для нетипичного оппозиционера", - называет дело Бабарико корреспондент Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке (Silke Bigalke). Экс-глава Белгазпромбанка принадлежит к бизнес-элите страны. "И хотя сейчас Лукашенко остается у власти только благодаря Москве, Бабарико он представлял марионеткой в руках России и в интервью подчеркивал, что независимость Беларуси является его главным приоритетом", - отмечает немецкая журналистка.

"Как политик, дружественный Москве, Бабарико представляет для Лукашенко особенно большую опасность. Потому что это делает его привлекательным преемником для многих людей из его окружения", - добавляет обозреватель Deutschlandfunk Флориан Келлерман (Florian Kellermann). Поэтому версия заговора так популярна в риторике Лукашенко в последний год. "Он, скорее всего, представляет себе смену режима в Беларуси через заговор в верхах государства", - пишет обозреватель.

Dlf: приговор Бабарико ускорит международную изоляцию Лукашенко

Чем грозит приговор Бабарико самому Лукашенко? И как это скажется на судьбе остальных политзаключенных? Прогнозов на этот счет немецкие журналисты стараются не делать.

Светлана Тихановская с фотографией ее мужа Сергея

Флориан Келлерман считает, что приговор Виктору Бабарико лишь ускорит международную изоляцию Беларуси и Лукашенко. Но похоже, он и сам готов к этому: в день приговора Бабарико Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии через белорусскую территорию в качестве ответа на европейские санкции. А чуть раньше заявлял о попытке госпереворота и о раскрытии властями Беларуси "спящих террористических ячеек", координируемых из-за рубежа.

Франк Херольд в свою очередь отмечает, что предупреждения Лукашенко о госперевороте следует рассматривать на фоне репрессий против оппозиции. "Приговор Виктору Бабарико - сигнал лидеру оппозиции Светлане Тихановской", - считает он. 24 июня в СИЗО города Гомеля начался судебный процесс над ее супругом Сергеем Тихановским.

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