Лукашенко грозится ограничить транзит немецких товаров через Беларусь

Правитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии через белорусскую территорию в качестве ответа на европейские санкции. "Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий, - заявил Лукашенко во вторник, 6 июля, на совещании о противодействии санкционным мерам. - Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу".

Грузовики на белорусской границе

"Точно так надо поступить и с немцами, - приводит его слова госагентство БелТА. - Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги".

В свою очередь глава правительства Беларуси Роман Головченко заявил во вторник журналистам, что перспективы введения Минском контрсанкций в отношении транзита будут зависеть от поведения европейских партнёров. "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - цитирует слова Головченко БелТА.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против правящего режима в Беларуси. В частности, запрещено импортировать оттуда нефтепродукты и калийные удобрения; продавать в Беларусь, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для производства табачных изделий; предоставлять правительству и госучреждениям услуги страхования. Введены также ограничения на доступ к рынкам капитала ЕС, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

Введение новых санкций Брюссель объяснил "эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственными репрессиями против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующим задержанием журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

В ответ Минск приостановил участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство", а также потребовал прекратить работу в Беларуси Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD).

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