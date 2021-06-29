Без "Восточного партнерства". Чего лишилась Беларусь

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - заявил МИД Беларуси 28 июня, тем самым приостановив участие в инициативе "Восточное партнерство". Это стало ответом Минска на недавно введенные санкции ЕС против белорусских властей. DW разбирается, насколько важно для Беларуси и белорусов это решение.

Для Беларуси "Восточное партнерство" было важно

Инициатива "Восточное партнерство" была создана в рамках политики добрососедства ЕС и объединила Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину, программа действует уже около 12 лет. Для Беларуси, как говорит Директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман, ВП всегда было более важно, чем для других 5 стран.

"У Беларуси с ЕС до сих пор нет базового соглашения, а значит не было двустороннего трека отношений. Поэтому "Восточное партнерство" было единственной институциональной рамкой, которая позволяла иметь регулярные контакты, легитимно встречаться даже в сложные времена", - говорит Прейгерман и добавляет, что это плохо скажется на возможности коммуникации между Беларусью и ЕС.

Евгений Прейгерман

Действительно, несмотря на санкции, под которыми регулярно находился белорусский режим, Минск и Брюссель официально сотрудничали в рамках "Восточного партнерства", а в 2017 году на его саммит был приглашен даже сам Александр Лукашенко, хотя вместо него туда отправился глава МИД Владимир Макей.

Впрочем, Прейгерман отмечает, что из-за отсутствия двустороннего трека Беларусь не совсем полноценно участвовала в рамках европейской политики добрососедства - то есть "Восточное партнерство" работало для страны только как многосторонняя рамка. "Сейчас же под сомнение ставится большое количество проектов, в том числе трансграничное сотрудничество между Беларусью и Евросоюзом, что напрямую ощущалось простыми гражданами", - говорит Прейгерман.

Символический ход белорусского режима

Политический аналитик Артем Шрайбман также указывает на то, что это решение белорусских властей может отразиться на некоторых оставшихся программах ЕС в Беларуси, хотя большинство из них уже были приостановлены или отменены. "По сути, политическое сотрудничество с ЕС было на паузе из-за событий в Беларуси - никаких крупных визитов и так не было бы, включая саммиты "Восточного партнерства", - говорит Шрайбман.

Жозеп Боррель

По мнению аналитика, это был символический ход Минска, который лишь формализовал реальность. "Возможно, это будет приятно услышать в Москве, но не более того. Серьезное влияние на Беларусь и белорусов сейчас оказывают более глубокие факторы - политический кризис и бесчисленные пакеты санкций ЕС. На этом фоне выход из "Восточного партнерства" был бы сенсацией три года назад, но теперь уже не тянет на то, чтобы что-то изменить", - считает Артем Шрайбман.

Политолог Прейгерман также говорит, что в сравнении с последствиями политической ситуации в стране и санкций, эффект от приостановки участия в "Восточном партнерстве" будет не таким негативным. "Но нет никаких сомнений в том, что это плохо для будущего белорусско-европейских отношений", - подчеркивает он.

ЕС готов продолжать сотрудничать с белорусским народом

Впрочем, в Брюсселе решение белорусских властей приостановить участие страны в "Восточном партнерстве" прокомментировали с сожалением. Решение Минска приведет к "дальнейшей изоляции Беларуси и является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу", подчеркнула официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Но несмотря на это, как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Брюссель готов продолжать сотрудничать с белорусским народом.

Светлана Тихановская

О готовности продолжать участие в "Восточном партнерстве" заявила и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. "Восточное партнерство - это программа, которая открывает для нашей страны множество возможностей, включая образование, контакты между людьми, новые политические и экономические связи. Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами и сделаем всё, чтобы в проектах "Восточного партнерства", включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа", - говорится в заявлении Тихановской в ее телеграм-канале.

Вместе с тем, Евгений Прейгерман обращает внимание, что формулировка заявления МИД Беларуси звучит так, что официальный Минск оставляет возможность вернуться в "Восточное партнерство" при изменении обстоятельств. "Но при таких раскладах улучшение отношений - очень дальняя перспектива. Сейчас речь не идет о том, чтобы быстро восстановить тот уровень отношений, что был, тут бы остановить эскалацию отношений", - говорит Прейгерман.

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