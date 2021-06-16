 Украина, Грузия и Молдова представили ЕС новый формат сотрудничества | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2021

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Европа

Украина, Грузия и Молдова представили ЕС новый формат сотрудничества

Главы МИДов Украины, Грузии и Молдовы Кулеба, Залкалиани и Чокой встретились в Брюсселе с Жозепом Боррелем и представили ему новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио"

Флаг ЕС

Флаг ЕС

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой представили Евросоюзу новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио". Об этом главы МИДов рассказали после встрече в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем в четверг, 24 июня, сообщает корреспондент DW.

"Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе", - отметил Кулеба. По его мнению, новый формат поможет всем трем его странам-участницам эффективнее проводить "европейские реформы" и внедрять стандарты ЕС.

ЕС приветствует сотрудничество между Украиной, Грузией и Молдовой

"Я поприветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их запрос на усиленное сотрудничество с ЕС. Чрезвычайно важным аспектом "Восточного партнерства" является развитие связей не только между ЕС и нашими странами-партнерами, но также и между ними. Это хорошо", - подчеркнул Боррель. По его мнению, Евросоюзу следует "гордится, что наши партнеры хотят становиться ближе к нам, к ЕС, и даже вступить в него".

Боррель сообщил, что он с Еврокомиссией завершает работу над новыми целями для "Восточного партнерства" , которые рассмотрят на саммите этой инициативы, запланированной на декабрь этого года.

"Вместе мы сможем достичь намного лучших результатов в нашем политическом и торговом диалоге с Евросоюзом. У каждого из нас есть свои национальные интересы и цели, но лучше объединить наши усилия", - отметил Чокой.

Останется ли "ассоциированное трио" частью "Восточного партнерства"?

"Это особый день для наших трех стран, ведь это впервые, когда мы прибыли в Брюссель, как "ассоциированное трио", - считает Залкалиани. Он подчеркнул, что новый формат только усилит инициативу Евросоюза "Восточное партнерства".

Напомним, что в "Восточное партнерство" входят шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь. Первые три из них подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и стремятся к членству в объединении. Три же другие постсоветские страны инициативы не ставят себе целью евроинтеграцию, что становилось причиной разных инициатив разделить "Восточное партнерство" на две группы. Впрочем, официальный Евросоюз этого не хочет.

17 мая в Киеве Кулеба, Чокой и Залкалиани подписали меморандум о создании формата усиленного сотрудничества "Ассоциированное трио". В нем они, в частности, высказали приверженность дальнейшему развитию "Восточного партнерства".

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    Автор: Александра Елкина


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