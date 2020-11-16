Как Евросоюз может помочь президенту Молдовы Майе Санду

Руководство ЕС приветствовало избрание Майи Санду президентом Молдовы и выразило готовность активизировать сотрудничество с Кишиневом. А в Европарламенте победу Санду на выборах уже назвали "новым началом" в отношениях между ЕС и Молдовой. 10 декабря Конституционный суд Молдовы утвердил избрание Санду на пост главы государства, ее инаугурация назначена на 24 декабря. Как именно может Евросоюз помочь новому президенту и что ожидает взамен?

Какие условия поддержки Молдовы выдвигает Евросоюз

Последние четыре года президентом Молдовы был Игорь Додон, известный своими пророссийскими взглядами. Санду же отстаивает более близкие отношения Кишинева с ЕС, но собирается сотрудничать и с РФ. Следует отметить, что для Брюсселя одной только проевропейской позиции недостаточно для углубления отношений. Поздравляя Санду с победой, руководители Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), подчеркивали, что результат выборов - это выбор граждан Молдовы в пользу борьбы с коррупцией и верховенства права.

"У Санду будет наша поддержка, если ей удастся претворить в действия, решения и законодательство то, что она говорила во время избирательной кампании", - отмечает источник DW в структурах ЕС, указывая прежде всего на борьбу с коррупцией. "Ведь в Молдове коррупция - одна из огромных проблем", - добавляет он.

Финансовая поддержка Молдовы со стороны ЕС

После начала пандемии COVID-19 Евросоюз изменил цель выделения денег, предусмотренных на 2020 год для каждой из стран "Восточного партнерства", включая Молдову. Теперь средства должны быть направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В пресс-службе Еврокомиссии DW сообщили, что с начала пандемии выделили Молдове 108 млн евро. Из них 2,3 млн евро предусмотрены на средства индивидуальной защиты (например, с апреля по август ЕС передал стране 1,2 млн масок и 348 тысяч респираторов). Еще 5 млн евро - на поддержку системы здравоохранения. Остальные 101 млн - на преодоление экономических и социальных последствий пандемии.

Кроме этого, в ноябре ЕС выделил 50 млн евро макрофинансовой помощи из "коронавирусного пакета". Это кредит, который пойдет на поддержку платежного баланса Молдовы. Второй транш в размере 50 млн выделят, когда Кишинев выполнит шесть условий, в частности, примет закон, упрощающий уголовное наказание за контрабанду и уклонение от налогов.

Финансовая помощь на следующий год еще не утверждена. Для этого в ЕС должны принять долгосрочный бюджет на 2021-27 годы. "Для Молдовы будут определены достаточные ресурсы в рамках политических целей "Восточного партнерства" после 2020 года", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро и добавила, что они будут направлены также на поддержку планов реформ, выдвинутых Санду. "Условием нашей помощи остается решение существующих структурных вопросов, влияющих на судебную систему и банковский сектор, а также касающихся коррупции", - добавила она.

Евродепутат: ЕС должен помочь Молдове и Санду уже сейчас

Избрание проевропейского кандидата - это сигнал народа Молдовы Евросоюзу, на который необходимо отреагировать. Такое мнение в комментарии DW высказал председатель делегации Европарламента по ассоциации с Молдовой Зигфрид Мурешан из Румынии. Он выступил за интенсивный диалог, в котором Санду сможет сообщить ЕС "самые неотложные потребности Молдовы". "Я выступаю за тесное сотрудничество в реформе судебной системы, в сферах экономики и торговли и прежде всего в противодействии пандемии", - заявил Мурешан. Он призывает ЕС передать часть законтрактованных для Евросоюза вакцин Молдове и другим близким партнерам из "Восточного партнерства".

Впрочем, сразу после инаугурации у Санду будет не так много возможностей для реформ, которых ожидает ЕС. Ведь нынешнее правительство меньшинства сформировано социалистами, партией, близкой к Додону. В одном из первых интервью после победы на выборах Санду высказалась за перевыборы парламента. Следует ли ЕС ждать формирования новой коалиции? Мурешан выступает против этого: "Мы должны помочь уже сейчас. Мы не должны приуменьшать значение ее победы".

Евродепутат указывает на то, что у президента Молдовы и так имеются полномочия, чтобы укрепить независимость правоохранительных органов. В частности, он назначает председателя Национального органа по неподкупности, а также играет важную роль в назначении прокуроров. "Таким образом, президент может укреплять независимость органов юстиции и активизировать борьбу с коррупцией", - говорит Мурешан. Он призывает ЕС предоставить Санду экспертную помощь для этого.

Протестующие в Кишиневе требуют проведения досрочных парламентских выборов, 6 декабря 2020 года

Банковский скандал 2014 года в Молдове

Для ЕС важно и завершение расследования банковского скандала 2014 года, когда из банковской системы Молдовы был выведен 1 млрд долларов. В резолюции Европарламента, принятой в октябре этого года, евродепутаты сожалеют, что не всех виновных в этом мошенничестве привлекли к ответственности и что темпы возвращения активов очень низкие.

По словам Мурешана, эта афера была предметом международных расследований, которые "шли в правильном направлении". Но для их завершения "не хватило политической воли", добавляет он и призывает Санду дать возможность провести международное расследование. А резолюция Европарламента просит государства ЕС предоставить Молдове помощь в расследовании исчезновения 1 млрд долларов.

ЕС помогает уменьшить энергетическую зависимость Молдовы от РФ

Сейчас в энергетическом плане Молдова очень зависима от России: оттуда она получает почти весь потребляемый газ, а большинство электроэнергии производит Молдавская ГРЭС, находящаяся на территории Приднестровья и работающая в значительной мере на российском газе.

Евросоюз уже помогает Молдове уменьшить эту зависимость. Банки ЕБРР и ЕИБ участвовали в финансировании постройки газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, благодаря которому Молдова сможет импортировать газ из Румынии. Впрочем, он пока еще не готов окончательно к эксплуатации. ЕС и ЕБРР также выделяли деньги на строительство линии электропередач Яссы - Вулканешты - Кишинев. Завершить ее планируют до 2024 года. Кроме того, у Молдовы были проблемы с реализацией Третьего энергопакета ЕС, так что здесь помощь Брюсселя тоже понадобится.

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