 Европарламент видит в Майе Санду ″новую надежду″ для молдаван | Новости из Германии о Европе | DW | 16.11.2020

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Европа

Европарламент видит в Майе Санду "новую надежду" для молдаван

Победа Майи Санду на выборах означает "новое начало" отношений Молдовы и ЕС, заявил Европарламент. Сама политик обещает "прагматичный диалог" и с Брюсселем, и с Москвой.

Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе

Майя Санду на пресс-конференции, 16 ноября 2020 года

Европарламент поздравил Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдове. Результат голосования означает "победу для молдавской демократии" и "новое начало" отношений республики и Евросоюза, говорится в заявлении парламента ЕС, обнародованном в понедельник, 16 ноября.

Законодательный орган ЕС назвал Санду "новой надеждой для народа Молдовы". Экс-премьер сфокусировала свою президентскую кампанию на интересах и потребностях сограждан, подчеркнули в Европарламенте. Брюссель особо выделил приверженность Санду принципу верховенства права и борьбе с коррупцией, которая "дала народу надежду на лучшее будущее". Евросоюз с нетерпением ожидает плодотворного сотрудничества с Кишиневом и возможности приветствовать Санду в Европарламенте в качестве главы государства, говорится в заявлении.

Обещание баланса во внешней политике Молдовы

Сама политик заявила о намерении строить "настоящий баланс во внешней политике" и руководствоваться национальными интересами Молдовы. "Мы построим прагматичный диалог со всеми странами, включая Украину, Румынию, европейские страны, Россию и США. Я буду работать на всех граждан нашей страны", - подчеркнула Санду на брифинге.

Победа над действующим президентом

Второй тур выборов президента Молдовы прошел 15 ноября. По данным ЦИК, лидера правой проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду поддержали 57,75 процента проголосовавших, а действующий глава государства Игорь Додон получил 42,25 процента голосов. Он предварительно поздравил оппонентку с победой, но не признал собственного поражения.

Кампания Санду прошла под лозунгом "Время хороших людей", которых она призывала объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы без олигархов и коррупции.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


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Выборы в Молдове: экс-премьер Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре

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