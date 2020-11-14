Кто фаворит второго тура выборов президента Молдовы?

Второй тур президентских выборов состоится в Молдове в воскресенье, 15 ноября. За кресло главы государства борются два кандидата - действующий президент, неформальный лидер социалистов Игорь Додон и председатель правой проевропейской партии "Действие и солидарность" (Partidul "Actiune si Solidaritate" - PAS), экс-премьер-министр Майя Санду. Она победила в первом туре 1 ноября, набрав 36,16% голосов против 32,61% у своего конкурента. Во втором туре стрелка весов также склоняется в ее сторону, утверждают эксперты, но все зависит от мобилизации левого электората.

Санду обращается к "хорошим людям"

"Время хороших людей" - это слоган электоральной кампании Майи Санду. В многочисленных видеороликах и постах в соцсетях лидер PAS призывает "хороших людей" объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы - без олигархов и коррупции. 12 ноября Санду разместила в сети Facebook обращение к русскоязычным гражданам страны, в котором гарантировала, что в случае избрания ее президентом, никто не будет закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а "люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", День Победы.

Предвыборная агитация Майи Санду

При этом Санду - сторонник объединения Молдовы с Румынией. Во втором туре выборов ее обещали поддержать партии правого толка, разделяющие те же геополитические устремления. В том числе либералы, во главе с соперником Санду в первом туре Дорином Киртоакэ, а также политическая платформа "Достоинство и правда" во главе с другим экс-конкурентом Санду Андреем Нэстасе. Неожиданную компанию составил им лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый, занявший в первом туре третье место по числу набранных голосов. Теперь он также готов голосовать за Майю Санду.

10 ноября на пресс-конференции в Бухаресте президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что голос за Санду - "это голос за необратимую демократическую эволюцию" Молдовы. 15 ноября румынские власти обеспечат гражданам Молдовы, обучающимся в вузах страны, бесплатный проезд в города, где расположены избирательные участки. В Румынии открыто 13 пунктов для голосования за президента Молдовы.

Додон остался без поддержки

Действующий президент Игорь Додон, участвующий в выборах как независимый кандидат, продвигает социальные инициативы, традиционные православные ценности и геополитическое равновесие. Как сказано в его программе, "будет реализовываться Соглашение об ассоциации с ЕС, одним из приоритетных направлений будет восстановление стратегического партнерства с Россией".

Предвыборная агитация Игоря Додона

Никто из экс-конкурентов первого тура выборов не вызвался поддержать Додона во втором туре. Ему приходится рассчитывать на мобилизацию избирателей, которые традиционно голосуют за левые силы. По мнению социолога Яна Лисневского, это "электорат, желающий стабильности и обращающий внимание на решение социально-экономических проблем, люди от 35 лет и старше". В период между двумя турами Додон ежедневно появлялся в эфире телеканалов страны, разъясняя свою позицию по разным вопросам. Он приглашал на теледебаты Санду, но она отказалась.

За пределами страны команда Додона делает ставку, в первую очередь, на граждан Молдовы, работающих в РФ. 11 ноября в Москве прошел бесплатный концерт для диаспоры. Его организовала группа в Facebook Dar pentru Moldova. Участники группы призвали сограждан активнее голосовать во втором туре, брать пример с диаспоры в Европе, где, по словам экспертов, в этом году наблюдалась "беспрецедентная явка". На открытые же в России 17 избирательных участков явилось в первом туре немногим больше 5 тысяч человек.

По данным МИД, за рубежами Молдовы живут 800 тысяч ее граждан с правом голоса. В первом туре в диаспоре за Додона проголосовали немногим больше 3,5% избирателей, явившихся на участки, за Санду - 70%.

Конкуренты в Молдове обвиняют друг друга

Между тем политические конкуренты на выборах взаимно обвиняют друг друга в нарушениях законодательства. Так, депутат-социалист Богдан Цырдя обратился в ЦИК "в связи с массовыми нарушениями со стороны НПО, которые открыто агитируют за Майю Санду, используя непонятные нам средства и бюджеты". А депутаты от партии PAS намерены подать жалобу на Додона, утверждая, что реальный тираж его предвыборной газеты в несколько раз выше заявленного. Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый 12 ноября потребовал ЦИК снять Додона с предвыборной гонки, утверждая, что он в 10 раз превысил предел избирательного фонда, который составляет почти 19 млн леев (миллион евро).

Конкуренты обвиняют друг друга и в расколе общества по геополитическому и языковому признакам, делением людей на "наших и не наших". Сторонники Додона "выбросили столько компромата на оппонента, что перебрали и вызвали отторжение даже у пророссийского электората", убежден политический аналитик Штефан Глигор. "Но даже те, кто с симпатией смотрит на восток, не пойдут за Додоном. Он не выполнил своих обещаний, правительство его ставленника Иона Кику проиграло борьбу с пандемией", - напомнил эксперт в интервью DW.

Директор Центра анализа, исследований и прогнозов Balkan-center Сергей Манастырлы убежден, что в расколе общества виноват не Додон, "а вся предыдущая плеяда молдавских политиков, которая старательно разделяла общество, чтобы затем манипулировать им". Как считает эксперт, "фаворит второго тура очевиден - Майя Санду. Она выдвинута оппозицией, и ей проще, так как она не несла ответственности за страну. У Додона же за плечами груз ошибок, и это сыграло свою роль в первом туре". "Теперь все зависит от мобилизации левого электората", - поделился эксперт своим мнением с DW.

Между тем, несмотря на баталии в политических кругах, атмосфера в обществе остается спокойной, даже фейсбучные бои проходят вяло. Люди устали от политики, собственных проблем и пандемии, убеждены эксперты.

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