Евросоюз признает выборы президента Молдовы демократичными

В первом туре президентских выборов, прошедших в Республике Молдова 1 ноября, "избиратели продемонстрировали свою приверженность демократии, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией COVID-19", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в понедельник, 2 ноября.

Как уточняется в документе, Евросоюз принимает к сведению предварительные выводы и заключения, сделанные в рамках миссии по наблюдению за выборами в Молдове, которую открыло там бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В этом контексте упоминаются "правовые пробелы, подорвавшие эффективность финансового надзора за предвыборной кампанией и разрешения разногласий в ходе выборов", а также обвинения "в подкупе голосов, незаконной транспортировке избирателей и организации их доступа к избирательным участкам".

ЕС продолжит наблюдение за подготовкой и проведением второго тура голосования и ожидает от властей Молдовы дальнейшего содействия в "беспрепятственной работе международных и внутренних наблюдателей за выборами".

Выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ

Ранее в тот же день на сайте миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами в Молдове было опубликовано заявление, согласно которому президентские выборы "были конкурентными и проводились в рамках соответствующих правовых рамок, но частые и запоздалые изменения, как в законодательстве, так и в административных правилах привели к правовой неопределенности". Несмотря на некоторые перечисляемые недостатки, в целом "избирательные органы управляли эффективно и прозрачно техническими аспектами выборов", а "основные свободы выражения мнений и собраний в целом соблюдались", подчеркивается в документе.

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ начала работу 23 сентября и состоит из 10 экспертов, находящихся в Кишиневе, и 22 долгосрочных наблюдателей, работающих по всей стране.

Первый тур выборов президента Молдовы

В первом туре президентских выборов в Молдове никому из кандидатов не удалось стать безоговорочным победителем. Действующий глава государства Игорь Додон набирает 32,61 процента голосов после подсчета Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 100% бюллетеней. Его основная соперница, председатель Партии действия и солидарности (PAS) и бывшая премьер-министр Майя Санду получает 36,16%. Явка составила около 43%.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Игорь Додон занимает высший государственный пост с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 человек. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

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