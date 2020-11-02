 Евросоюз признает выборы президента Молдовы демократичными | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Евросоюз признает выборы президента Молдовы демократичными

Молдавские избиратели продемонстрировали приверженность демократии, заявила Европейская внешнеполитическая служба. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ продолжит наблюдать за выборами во втором туре.

Здание Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе

Здание Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе

В первом туре президентских выборов, прошедших в Республике Молдова 1 ноября, "избиратели продемонстрировали свою приверженность демократии, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией COVID-19", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в понедельник, 2 ноября.

Как уточняется в документе, Евросоюз принимает к сведению предварительные выводы и заключения, сделанные в рамках миссии по наблюдению за выборами в Молдове, которую открыло там бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В этом контексте упоминаются "правовые пробелы, подорвавшие эффективность финансового надзора за предвыборной кампанией и разрешения разногласий в ходе выборов", а также обвинения "в подкупе голосов, незаконной транспортировке избирателей и организации их доступа к избирательным участкам".

ЕС продолжит наблюдение за подготовкой и проведением второго тура голосования и ожидает от властей Молдовы дальнейшего содействия в "беспрепятственной работе международных и внутренних наблюдателей за выборами".

Выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ

Ранее в тот же день на сайте миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами в Молдове было опубликовано заявление, согласно которому президентские выборы "были конкурентными и проводились в рамках соответствующих правовых рамок, но частые и запоздалые изменения, как в законодательстве, так и в административных правилах привели к правовой неопределенности". Несмотря на некоторые перечисляемые недостатки, в целом "избирательные органы управляли эффективно и прозрачно техническими аспектами выборов", а "основные свободы выражения мнений и собраний в целом соблюдались", подчеркивается в документе. 

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ начала работу 23 сентября и состоит из 10 экспертов, находящихся в Кишиневе, и 22 долгосрочных наблюдателей, работающих по всей стране.

Первый тур выборов президента Молдовы

В первом туре президентских выборов в Молдове никому из кандидатов не удалось стать безоговорочным победителем. Действующий глава государства Игорь Додон набирает 32,61 процента голосов после подсчета Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 100% бюллетеней. Его основная соперница, председатель Партии действия и солидарности (PAS) и бывшая премьер-министр Майя Санду получает 36,16%. Явка составила около 43%.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Игорь Додон занимает высший государственный пост с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 человек. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

Смотрите также:

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Посылки детям в Молдавию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:15

Выборы в Молдове: экс-премьер Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре

Контекст

В чем просчитался Додон и как Санду удалось победить в первом туре

На президентских выборах в Молдове лидер молдавской оппозиции Майя Санду в первом туре одержала победу над действующим президентом Игорем Додоном. Что ей помогло и чего ждать во втором туре?  

Кто станет президентом Молдавии? Среди кандидатов не только Додон и Санду

В Молдавии идет предвыборная кампания. В борьбе за пост президента участвуют 6 кандидатов. В фаворитах - пророссийский Игорь Додон и прозападная Майя Санду. Что они предлагают избирателям?  

Приднестровье: открытая рана на востоке Европы

Менее 200 км отделяют Приднестровье от восточной внешней границы ЕС между Румынией и Молдавией. Но самопровозглашенный регион выглядит как параллельный мир. Репортаж DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус нанес мощный удар по молдавской экономике  

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу  

Также по теме

Выборы в Молдове: экс-премьер Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре (02.11.2020) 02.11.2020

Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.

Republik Moldau Chisinau Präsidentschaftswahl | Kandidatin Maia Sandu

Выборы президента Молдовы признаны состоявшимися 01.11.2020

По данным корреспондента DW, несмотря на пандемию, в Кишиневе выстроились очереди к целому ряду избирательных участков.

Moldau I Igor Dodon und Maia Sandu

Выборы в Молдове: Санду обошла Додона в первом туре 02.11.2020

Действующий президент Молдовы Игорь Додон набирает около 33 процентов голосов, а экс-премьер Майя Санду - более 36 процентов. ЦИК подсчитал 99 процентов бюллетеней. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

Реклама

Самые читаемые

Выборы в Молдове: Санду обошла Додона в первом туре  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Выборы президента Молдовы признаны состоявшимися  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно