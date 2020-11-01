 Президента Молдовы изберут во втором туре | Новости из Германии о Европе | DW | 01.11.2020

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Европа

Президента Молдовы изберут во втором туре

Действующий президент Молдовы Игорь Додон набирает около 36 процентов голосов, а экс-премьер Майя Санду - 33 процента. ЦИК подсчитал 95 процентов бюллетеней. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду

Игорь Додон и Майя Санду

Выборы президента Молдовы, состоявшиеся в воскресенье, 1 ноября, не выявили однозначного победителя. Действующий глава государства Игорь Додон набирает 35,5 процентов голосов после подсчета Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 95 процентов бюллетеней. Его основная соперница, председатель Партии действия и солидарности (PAS) и бывшая премьер-министр Майя Санду получает почти 33 процента. Явка составила около 43 процентов.

Остальные кандидаты на момент публикации существенно отставали. Так, 17 процентов избирателей поддержали председателя "Нашей партии", мэра города Бельцы Ренато Усатого, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова набрала 7 процентов голосов, а руководитель "Платформы "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе - 3 процента.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Игорь Додон занимает высший государственный пост с конца 2016 года. На пост главы государства претендовали 8 человек. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

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