Молдова на пороге выборов президента

Электоральная кампания в Молдове вышла на финишную прямую. 1 ноября страна будет избирать своего нового президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Это председатель "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической платформы "Достоинство и правда" (Demnitate si adavar, DA) Андрей Нэстасе, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку, а также лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, которые по всем опросам должны выйти во второй тур.

На выборах президента Молдовы ожидается низкая явка

Пандемия усложнила ход волеизъявления: так, под вопросом голосование, которое пройдет за границей, где, по данным ЦИК, зарегистрировались для участия в выборах более 60 тысяч молдавских граждан. В странах, где из-за коронавируса введен частичный или полный локдаун, у избирателей могут возникнуть трудности с явкой на избирательные участки. Об этом предупредило министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы в пресс-релизе, распространенном 28 октября. Всего за пределами Молдовы открыто 139 избирательных участков. Большинство из них - в Италии (30), России (17), Румынии и США (по 12).

Низкая явка ожидается и внутри страны. Обычно самые активные избиратели - люди старше 40 лет - в этот раз постараются не подвергать себя риску заразиться, и многие из них останутся дома, несмотря даже на то, что власти обещают принять все меры предосторожности, говорит в интервью DW социолог, директор компании по политическим исследованиям и консалтингу Intellect Group Ян Лисневский, и "это может сказаться на результатах выборов".

Майя Санду

Майя Санду и поддержка из Европы

В предвыборной гонке пока лидируют Игорь Додон и Майя Санду. Согласно результатам "Барометра общественного мнения", представленным в Кишиневе Институтом публичной политики 23 октября, за Додона готовы отдать голоса более 23% респондентов, за Санду - почти 20%. Если прогнозы социологов подтвердятся, то оба политика вновь будут соперничать друг с другом, как и на президентских выборах 2016 года.

У экс-министра образования, экс-премьера молдавского правительства Майи Санду прозападная ориентация, она - сторонница идеи объединения Молдавии с Румынией, видит страну частью семьи Евросоюза и позиционирует себя активным борцом с коррупцией. Санду открыто поддерживают западные политики. Так, 1 сентября экс-председатель Евросовета и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск опубликовал видеообращение, в котором заявил, что именно "Майя Санду приведет Молдову к успеху", потому что она любит страну - и к тому же она "честная и компетентная".

Поддержку Санду выразила и Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), председатель правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС). В видеообращении в Twitter 13 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что Санду "представляет будущее Молдовы" и что она "правильный выбор для этой сложной миссии".

Игорь Додон и ставка на Россию

Левых политиков традиционно связывают в Молдове с "рукой Москвы", и Игорь Додон - не исключение. Основной своей задачей на новый президентский срок он считает урегулирование приднестровского конфликта и воссоединение страны. По мнению Яна Лисневского, Додона в Молдове "поддерживает электорат, желающий стабильности и обращающий внимание на решение социально-экономических проблем. Это люди от 35-40 лет и старше".

За пределами страны "Додон делает ставку на поддержку России, информационную, имиджевую и финансовую", убежден директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.

Игорь Додон

Так, в начале октября в СМИ появилась информация о тайном приезде в Кишинев группы российских политтехнологов - якобы для работы с Игорем Додоном. Журналисты-расследователи из неправительственной ассоциации Rise Moldova совместно с российским центром "Досье" распространили материал о частых контактах Додона с "кремлевскими кураторами", с которыми он заранее согласовывает свои выступления и заявления. В пресс-службе кандидата в президенты эту информацию назвали "фальшивкой для избирательной кампании в поддержку некоторых кандидатов".

Ждать ли "цветной революции" в Молдове?

Между тем в России за молдавскими выборами, конечно, следят. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью нескольким российским радиостанциям 14 октября заявил о влиянии США на выборы в Молдове, "как это было в Киеве в ходе двух майданов". А 19 октября было распространено заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Как говорится в документе, США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдове, "их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией".

Марк Ткачук

Комментируя эти заявления для DW, депутат парламента от оппозиционной партии PAS Владимир Боля заметил, что "влияние США не прослеживается среди объективных и субъективных предпосылок протестного движения в стране". Массовые протесты если и будут, "то исключительно по вине власти, если она допустит фальсификацию выборов".

Член исполкома партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук допускает, что теоретически к организации протестов "могут подключиться другие страны". "Но люди если и выйдут протестовать, то против всех" участников электоральной гонки. Вообще же, "серьезных опасений массовых протестов", а тем более "цветной революции" после выборов 1 ноября пока нет, поделился политик своим мнением с DW.

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