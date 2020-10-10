Приднестровье: разрушенные семьи и дети-заложники взрослых игр

Габриелу было пять лет, когда его родители развелись. Мальчик остался жить с матерью в Дубоссарском районе самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республики" - пророссийского сепаратистского образования, возникшего на территории Молдавии в 1992 году. Независимость "ПНР" не признана ни одной страной мира, даже самой Россией. Отец мальчика Максим - полицейский из молдавского села Устье, что на правом берегу Днестра. Мужчина ушел со службы и отправился на заработки в Италию, где познакомился с русской женщиной.

Дядя Габриела, чиновник в молдавском правительстве, неоднократно пытался убедить своего брата Максима перевести мальчика в одну из кишиневских школ, где обучение ведется на румынском языке, чтобы ребенок смог получить диплом, признанный на международном уровне. Но отец ребенка на уговоры не поддался и оставил Габриела учиться в русскоязычной приднестровской школе. Максим не вмешался в судьбу сына даже тогда, когда его тот закончил школу.

"Максим хотел, прежде всего, чтобы его сын вырос настоящим мужчиной и считал, что Приднестровье и приднестровская армия - схожая по жесткости с советской - идеально для этого подходит. Сам Максим считал, что как раз его сделала настоящим мужчиной служба в Советской армии", - рассказал дядя Габриэла в разговоре с DW. Его попытка помочь племяннику поступить в кишиневский вуз была отвергнута отцом мальчика.

Присяга стране, которой нет на карте

Так Габриел попал в приднестровскую армию. Там он принес присягу родине, не существующей на политической карте мира, а через несколько месяцев оказался в больнице, жестоко избитый сослуживцами-"стариками".

Сегодня Габриел сотрудник спецслужбы Приднестровья. На похоронах бабушки, проживавшей на Правобережье, парень, приехавший в сопровождении вышестоящего офицера КГБ непризнанной республики, даже не подошел к дяде, который когда-то крестил его, приносил маленькому Габриелу игрушки, а на совершеннолетие подарил мотоцикл.

Как все это могло случиться?

Ученица кишиневской школы

Такие семейные конфликты не в последнюю очередь связаны с тем, что после фактического отделения от Молдавии в начале 90-х годов, в Приднестровье сформировалась своя система воспитания и образования детей, существенно отличающаяся от молдавской.

С конца 80-х годов прошлого века образовательная система в Молдавии претерпела серьезные изменения. Был отменен молдавский кириллический алфавит, его заменили латиницей. В 1995 году в стране приняли закон, отменяющий советские нормативные акты об образовании с целью внедрить молдавскую систему в общеевропейскую. С 2013 года государственным языком Молдавии стал румынский.

Методичная русификация

Молдавский на кириллице

Образовательная система в Приднестровье, напротив идентична российской. Дети в школах учат молдавский язык на основе кириллицы - как это было в советское время. Использование латинского алфавита местная администрация запретила еще в 1994 году.

В приднестровских детских садах на русском языке общаются около 20 тысяч ребят, это около 90 процентов, на молдавском - около двух тысяч (9%), а на украинском языке - около 100, или меньше процента. И это при том, что 34,2 процента малышей - из молдавских семей, 31,4% из русских, а 28% - из украинских.

Большинство студентов профучилищ учатся на русском языке - это 93 процента. На молдавском - только около семи. В вузах ситуация примерно такая же: 94,8 процента всех студентов обучаются на русском языке, на молдавском - 4,6%, а на украинском - только 0.6%.

Румыноязычные школы пытались закрыть

Несмотря на препятствия, чинимые тираспольской администрацией, на Левобережье продолжают работать восемь учебных заведений с преподаванием на румынском языке на основе латинской графики. Эти учреждения находятся в ведомстве министерства образования Молдавии. Обучение там ведется по программам, идентичным тем, которым следуют образовательные учреждения Правобережья.

Начиная с 2000 года приднестровские власти постоянно оказывали давление на администрацию этих лицеев, чтобы они перешли под юрисдикцию Тирасполя, а обучение вели на основе кириллицы. В 2004 году милиция Приднестровья на протяжении нескольких недель держала эти образовательные учреждения в окружении. Доступ в школы имели только представители миссии ОБСЕ из Кишинева, которые передавали продовольствие.

Впоследствии учителя и родители детей из Рыбницы, Бендер и Григориополя подали жалобы в ЕСПЧ, указывая на нарушение прав на образование, частную жизнь и недискриминацию. В 2012 ЕСПЧ признал, "что принудительное закрытие школ заявителей и последующие притеснения явились вмешательством в их право на доступ к образовательным учреждениям, существовавшим в указанное время, а также в их право на получение образования на национальном языке".

Власти Приднестровья давят на непокорных учителей и родителей

Школы ликвидировать не удалось, и приднестровские власти принялись оказывать давление уже на недовольных учителей и родителей учащихся. Преподавателей вызывают периодически в приднестровский КГБ, заставляют подписывать всякого рода бумаги, а родителям угрожают потерей работы и тюрьмой. Школьная линейка, открывающая учебный год, проходит под контролем приднестровской милиции, а перед мероприятием директоров школ посещают силовики, которые "информируют" о запрете на вывешивание флага Молдавии и исполнение молдавского гимна.

Исполнительный директор Ассоциации Promo-Lex Ион Маноле

Несмотря на сопротивление этих школ давлению со стороны властей непризнанной республики, количество учащихся в них сильно сокращается - с 6 тысяч в 2004-2005 годах, до 1 600 в 2020-м, заявил в разговоре с корреспондентом DW исполнительный директор Ассоциации Promo-Lex Ион Маноле. Promo-Lex – это неправительственная организация, целью которой является развитие демократии в Молдавии, в том числе в Приднестровском регионе, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и консолидации гражданского общества.

Родители детей, обучающихся в таких лицеях, нередко подвергаются преследованиям. Отца двенадцатиклассницы Олеси уже трижды задерживала полиция лишь за то, что он отказывался перевести дочь в приднестровский лицей. А сама девушка ежедневно преодолевает 50 км, чтобы учиться на румынском языке. Олеся мечтает поступить в румынский вуз, чтобы получить образование в стране-члене Европейского Союза.

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