Газопровод из Румынии в Молдавию: что он дает Кишиневу

Новый газопровод из Румынии в Молдавию соединил Кишинев с европейской ГТС и повысит энергобезопасность страны. Но не избавит ее от зависимости от "Газпрома", уверены эксперты, опрошенные DW.
В Молдавии в День независимости республики, 27 августа, планировалось торжественное открытие газопровода Унгены - Кишинев, являющего продолжением 43-километрового участка Яссы (Румыния) - Унгены. Однако из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли на неопределенное время. Между тем румынский национальный оператор, компания Transgaz Romania, отрапортовала о полной готовности газопровода к эксплуатации еще 1 августа. Реализация проекта обошлась компании в 70 млн евро. Планируется, что по новой магистрали общей протяженностью 120 километров Молдавия сможет ежегодно получать из Румынии 1,5 млрд кубометров голубого топлива.
Как сообщил в начале августа румынский премьер Людовик Орбан, "мы предоставляем жителям Молдовы альтернативу российскому газу". Однако на самом деле пока такой альтернативы нет - труба пуста. Газ по ней пойдет в лучшем случае в 2022 году, указывают специалисты. И связано это как с технической неготовностью Бухареста поставлять необходимые объемы, так и с высокой ценой газа из Румынии.
В Румынии не готова инфраструктура
Унгены - Кишинев - это продолжение газопровода из румынских Ясс в Унгены, сданного в эксплуатацию в 2014 году и впервые соединившего республику с европейской газотранспортной системой (ГТС). Уже тогда было понятно, что само по себе это обстоятельство проблемы обеспечения республики голубым топливом не решает, напомнил в интервью DW экс-директор молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.
Премьер-министры Румынии и Молдавии Понта и Лянкэ и еврокомиссар Эттингер запускают возведение газопровода Яссы - Унгены, август 2013 года
Причина, по его словам, в неготовности инфраструктуры на правом берегу Прута: "Сейчас молдавская сторона может принять 1,5 млрд кубов в год, но румынская не в состоянии столько прокачать".
Чтобы газопровод Яссы - Кишинев смог заработать на полную мощность, Румыния на своей стороне должна достроить и запустить в эксплуатацию ветку Онешть - Гэрэешть - Лецкань и построить две компрессорных станции. "До завершения этих работ мы даже теоретически не можем говорить о румынской альтернативе российскому газу", - уверен Парликов. По его оценке, "при благоприятных обстоятельствах" Молдавия начнет получать газ из Румынии не раньше 2022 года.
Преимущество - не в цене, а в надежности
В свою очередь, доктор экономики Михаил Пойсик предупреждает, что румынское топливо будет в любом случае дороже российского, ведь Бухарест сам покупает российский газ: "Получится, он попадет к нам окружным путем, что, соответственно, повысит его цену".
Преимущество нового газопровода, объяснил эксперт в интервью DW, состоит в повышении энергетической безопасности страны - если вдруг, "например, Украина выставит барьеры перед "Газпромом", Молдавия не останется без топлива". И это, отметил Пойсик, перевешивает тот факт, что газ из Румынии тогда придется покупать по более высокой цене.
При этом "Газпром" в текущем году уже несколько раз снижал цены для Молдавии. Если в январе Кишинев закупала у него голубое топливо по 176 долларов за тысячу кубометров, то в июле - по 135 долларов, а к четвертому кварталу российский газ подешевеет для республики до 100 долларов за тысячу кубов.
На всю страну газа из Румынии не хватит
По данным за 2019 год, "Газпром" поставил Молдавии 2,89 млрд кубометров наза. В 2020-м объем может возрасти до 3,15 млрд. С другой стороны, гендиректор компании Transgaz Romania Ион Стериан не так давно заявил, что с 1 октября 2021 года номинальная мощность газопровода Унгены - Кишинев вырастет до 6 млн кубометров в сутки, или до 2,2 млрд в год. Это больше половины нынешних поставок из России.
Вместе с тем, утверждает Виктор Парликов, румынского газа на всю Молдавию не хватит. Он будет распределяться только по центру и северу страны, "так как юг напрямую подключен к Трансбалканскому газопроводу". Кроме того, "мощностей нового газопровода недостаточно, чтобы покрыть пиковую нагрузку зимой. Хорошо, что зимы пока теплые", добавляет эксперт.
Новый газопровод не дотягивается и до Приднестровья. Лидер Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин в комментарии местным СМИ назвал проект по его строительству не только альтернативой поставкам газа из России, но и "геополитическим планом, который преследует цель создания единой инфраструктуры Молдовы и Румынии без Приднестровья". По мнению Шелина, молдавская и румынская стороны уже "на этапе проектирования газопровода заранее предусмотрели объемы поставок только для правобережной Молдовы".
Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат убежден, что никакой геополитики в этом вопросе нет. "Проект целиком и полностью связан с обеспечением энергобезопасности страны. Он позволит на равных говорить с "Газпромом", - заявил Тофилат DW. В договоре с российским концерном есть несколько пунктов, "совсем невыгодных" для Молдавии, напоминает эксперт. В частности, соглашение предусматривает, что "Кишинев и Тирасполь делят доход от транзита газа по стране пополам, хотя на правобережную Молдову приходится 72% всей протяженности трубы, а на Приднестровья - только 38%. Из-за этого Молдова уже потеряла больше 250 млн долларов".
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