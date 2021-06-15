ЕС: Отказ от "Восточного партнерства" послужит дальнейшей изоляции Беларуси

Брюссель сожалеет о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" (ВП). Об этом говорится в ответе на запрос DW, полученном в понедельник, 28 июня, от официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

В Брюсселе напомнили, что инициатива направлено на углубление и укрепление отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами с общей целью - принести конкретные выгоды гражданам этих стран.

Решение Минска послужит лишь "дальнейшей изоляции Беларуси и является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами сотрудничества и различными программами в рамках "Восточного партнерства", подчеркнула Массрали.

"Белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции"

Отдельно представитель внешнеполитической службы ЕС остановилась на ситуации, в которой главе представительства Евросоюза в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) предложили выехать в Брюссель "для консультаций". По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым "сделали еще один шаг к самоизоляции".

"Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением", - резюмировала она.

Глава Евросовета прогнозирует дальнейшую эскалацию напряженности

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что, приняв данное решение, Беларусь сделала "еще один шаг назад".

"Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством", - подчеркнул он.

Брюссель намерен взаимодействовать с гражданским обществом Беларуси

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что - несмотря на решение режима Лукашенко - Брюссель готов продолжать работать "с белорусским народом для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения совместных задач".

Тихановская: Демсилы продолжат работу с европейскими партнерами

Тем временем один из лидеров белорусской оппозиции - Светлана Тихановская - сообщила, что представители ее команды и демократических сил продолжат работать с европейскими партнерами.

Будет сделано все, чтобы "в проектах "Восточного партнерства", включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа", написала Тихановская в Telegram-канале.

Приостановка участия в "Восточном партнерстве"

Ранее, 28 июня, МИД Беларуси сообщил, что Минск не будет выполнять обязательства в рамках ВП - в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

ЕС 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В частности, Брюссель запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства табачных изделий.Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Кроме того, запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Евросоюз ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

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