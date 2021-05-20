 Докладчик Европарламента: Санкции побудят Лукашенко к диалогу с оппозиций | Новости из Германии о Европе | DW | 21.06.2021

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Европа

Докладчик Европарламента: Санкции побудят Лукашенко к диалогу с оппозиций

Пятрас Ауштрявичюс в беседе с DW выразил надежду на то, что четвертый пакет санкций ЕС заставит Лукашенко начать переговоры о "мирном переходе к трансформации авторитарного режима".

Пятрас Ауштрявичюс

Пятрас Ауштрявичюс

Европейский Союз надеется, что четвертый пакет санкций по Беларуси, который Совет ЕС утвердил в понедельник, 21 июня, побудит режим Александра Лукашенко начать переговоры с оппозицией. Об этом заявил в беседе с DW постоянный докладчик Европарламента (ЕП) по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

"Думаю, что недавний пакет санкций заставит Лукашенко сесть за стол переговоров", - заявил Ауштрявичюс. По его словам, Брюссель "постоянно стремится" к тому, чтобы Минск начал диалог о "мирном переходе к трансформации этого авторитарного режима в нечто более приемлемое для народа". Докладчик ЕП убежден, что решение Совета ЕС станет "очень мощным" и "своевременным сигналом" для Лукашенко.

Ауштрявичюс: У ЕС есть неформальные механизмы помощи

Пятрас Ауштрявичюс также выразил уверенность в том, что новые ограничительные меры "не являются вмешательством во внутреннюю политику Беларуси". Кроме того, собеседник DW убежден, что у ЕС имеются неформальные механизмы, чтобы смягчить удар, который санкции могут нанести по белорусским рабочим в сфере поставок калийных удобрений, а также в нефтехимическом и нефтяном секторах.

По словам Ауштрявичюса, речь идет о "неформальных каналах благотворительности, церкви, неправительственных организациях и прочих" институтах. "Все эти каналы существуют и были опробованы ранее, - добавил он. - Надеюсь, что европейские государства, европейские НПО и благотворительные организации будут более активны в поддержке нуждающихся в Беларуси".

Четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

Совет Евросоюза 21 июня утвердил четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничительные меры опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего сразу же вступили в силу. В санкционный список внесены 78 физических лиц, а также восемь государственных предприятий и компаний.

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    Автор: Ольга Верасович


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