Протесты в Беларуси: Павел Северинец обвинен в участии в беспорядках

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями вторника, 1 сентября (время московское).

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Белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Политик будет находиться под стражей еще 2 месяца, сообщила супруга Северинца Ольга. Сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" находится в изоляторе временного содержания почти 3 месяца. Он был задержан 7 июня у дома после возвращения с акции в Минске в поддержку альтернативных кандидатов в президенты.

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Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси и бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе". Содержащийся под стражей Бабарико назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив. Документы для регистрации партии будут поданы в ближайшее время.

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На акциях протеста 30 августа в Беларуси были задержаны 173 человека, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Акции в разных городах страны не были санкционированы властями, отметили в ведомстве. Правозащитный центр "Весна" ранее сообщил о задержании 131 человека в Минске, в других городах Беларуси под стражу были взяты еще около 40 протестующих.

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Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой освобожден от должности указом Александра Лукашенко. Посольство в Мадриде 17 августа опубликовало на своей странице в Facebook обращение, где ситуация в Беларуси названа "неприемлемой в европейском государстве XXI века". По мнению дипломата, для мирного разрешения кризиса следует пересчитать результаты выборов белорусского президента и провести открытые суды над причастными к насилию, в том числе со стороны участников протестов.

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