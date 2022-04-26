Валерий Цепкало: Война в Украине приближает победу демсил в Беларуси

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Белорусы не несут ответственность за войну в Украине, потому что не выбирали Лукашенко, заявил в интервью DW Валерий Цепкало. Он уверен в неприятии войны против Украины в белорусском обществе.
Белорусская оппозиция готовит встречу в Варшаве: 16-17 мая там пройдет Форум демократических сил Беларуси, рассказал в интервью DW претендент на пост президента Беларуси в 2020 году Валерий Цепкало. Он также объяснил, какие нужны санкции, есть ли разлад в рядах оппозиции, почему Лукашенко становится похож на Жириновского, и как поменялось его отношение к Путину.
DW: Война в Украине - приближает ли она победу демократического движения в Беларуси?
Валерий Цепкало: Мне кажется, что любое экстраординарное событие приближает победу демократического движения. Потому что хуже всего для каких-то изменений в обществе - когда существует ситуация болота. Когда в принципе непонятно, в какую сторону движется общественное развитие, нет никаких раздражающих факторов. А когда возникают такие раздражающие факторы, то тогда общество приходит в движение. Общество начинает искать возможные пути изменения. Поэтому то, что сегодня происходит в Украине, будет оказывать влияние. В том числе на Беларусь. И на Россию тоже.
- Как думаете, украинцы смогут когда-то простить белорусов за то, что происходит?
- Белорусы ни в чем не виноваты по большому счету. Разница между ситуацией, которая существует в Беларуси, и ситуацией, которая существует в России, достаточно велика. Разница в том, что в России все-таки существует легитимный режим. Белорусский народ же за Лукашенко не голосовал, это очевидно всем. Он остался у власти только благодаря лжи, благодаря обману, благодаря репрессиям, благодаря убийствам людей, благодаря насилию. В России время истины наступит в 2024-м году, когда станет понятно, насколько сильна поддержка у этого режима.
- Но если говорить про белорусов, то насколько минимальна или велика поддержка военных действий, как вы считаете?
- Безусловно, белорусы выступают против военных действий в Украине. И не надо здесь и проводить никаких социологических исследований, тем более что никакие социологические исследования в данном случае не дадут реальную картину, просто хотя бы уже потому, что в тоталитарном обществе социология как наука существовать не может. Любой опрос общественного мнения - это, прежде всего, политический заказ.
- Сейчас так получается, что белорусы были героями, совсем недавно боролись за демократию в Европе, были примером. И вдруг стали изгоями, против них вводят санкции. Обычные люди тоже это чувствуют. Как, по-вашему, изменилось отношение европейцев к белорусам?
- Мы, конечно, поднимаем этот вопрос на всех уровнях политических, на встрече с главой бундестага. Сегодня мы встречались с руководителями фракций немецкого парламента. Один из главных вопросов, который звучал, как отделить санкции, которые накладывают на режим от санкций, которые накладываются на людей.
В Беларуси общество не несет ответственность за деятельность властей. А получается сегодня довольно интересная ситуация, когда санкции начинают накладываться на обычных белорусов, им закрывают счета. Санкции должны быть, безусловно, направлены против тех отраслей, которые сегодня кормят этот режим. Это нефтеперерабатывающая отрасль, калийные удобрения. Сейчас еще режим активно начал вырубать древесину. На мелкую щепку ее разбивают и экспортируют преимущественно в страны Скандинавии, которые используют эту щепку в качестве альтернативных источников энергии. Вот эти три основных направления надо закрывать и освобождать белорусов, не накладывать санкции на простых людей.
- Многие сейчас говорят, что в рядах белорусской оппозиции много параллельных структур, нет ли разлада в рядах?
- Не так просто организовать людей, когда они фактически находятся в таком рассеянным состоянии, активисты проживают в разных странах. Мы это понимаем. Поэтому 16 и 17 мая мы организовываем форум демократических сил, мы приглашаем туда всех лидеров общественного мнения, политиков, тех, у кого есть какие-то свои аудитории.
Мы должны принять декларацию о принципах, тактике белорусского демократического движения. Принципы у нас остаются общие. Это суверенитет белорусского народа, его право выбирать и президента, и парламент, это требование освобождения политических заключенных. Требование к тому, чтобы расследовались факты преступлений против человечности, пытки, и были наказаны те, кто однозначно был замешан в убийствах людей.
- Лукашенко в последнее время называют чуть ли не Жириновским российской политики. Изменилась его риторика по отношению к Путину, если раньше он мог делать какие-то жесткие заявления, то сейчас, как говорят некоторые политологи, это чуть ли не раболепие перед Путиным. Вы согласны, что трансформация произошла?
- Безусловно. Потому что Лукашенко нелегитимный, это знают все, это знает белорусский народ. Это знает сам Лукашенко. И это знает Путин. И его поведение диктуется тем, что его нахождение у власти предопределяет и обеспечивает исключительно Кремль. То есть, нет у него никакой поддержки внутри страны, нет ни одного социального слоя, который бы его поддерживал. Есть деньги, которые дает ему Кремль на содержание силового аппарата.
- У вас была инициатива - 11 миллионов евро за арест Лукашенко. Что сейчас с ней?
- Удивительно, но эту инициативу поддержали больше всего россияне. И поддержали тогда ее украинцы. Но для белорусов в Беларуси перевод денег на такого рода инициативы мог быть довольно чреват. В любом случае, да, 11 миллионов собрано не было. Было собрано примерно 500 тысяч евро.
- То есть, награда еще ждет своего героя, хоть не такая большая?
- Да, совершенно верно.
- Вы не раз говорили, что Путин займет позицию белорусского народа, поддержит протест, и так далее. Сейчас ваше отношение поменялось к Путину?
- Ну, естественно, его поддержка Лукашенко, она привела к тому, что мы начинаем ассоциировать Путина с Лукашенко. Ну, а агрессия, которая против Украины началась - это вообще неприемлемый совершенно способ решения международных дел в современном мире.
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