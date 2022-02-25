 Как война в Украине повлияет и уже повлияла на белорусское общество? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 20.04.2022

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Беларусь

Как война в Украине повлияет и уже повлияла на белорусское общество?

Война в Украине увеличивает поляризацию в белорусском обществе и заставляет белорусов чувствовать вину за участие режима Лукашенко в конфликте, считают социологи.

Белорусы на акции протеста против российской военной агрессии в Украине, 28 февраля 2022 г., Берлин

Белорусы на акции протеста против российской военной агрессии в Украине, 28 февраля 2022 г., Берлин

С самого начала войны России против Украины Беларусь и белорусское общество оказались вовлечены в этот конфликт. С одной стороны, власти страны во главе с Александром Лукашенко предоставили территорию российским войскам и включились в информационное противостояние. С другой - белорусские граждане всячески выступают против войны и даже устраивают диверсии на железной дороге, чтобы помешать наступлению России на Украину.

Но можно ли говорить о том, что война в Украине уже повлияла или повлияет в будущем на белорусское общество, его структуру и ценности? Этот вопрос белорусские независимые социологи обсудили 19 апреля во время дискуссии, организованной платформой для создания и обсуждения реформ для Беларуси "Банк идей". Она стала первой из запланированной серии обсуждений влияния войны в Украине на Беларусь.

Обвал позитивного отношения к России не произошел, но может быть в будущем

Социолог Андрей Вардомацкий, руководитель независимой социологической лаборатории "Новак", начал дискуссию с утверждения, что на белорусов влияет не столько сама война, сколько предлагаемый медийный конструкт о том, что "войны особо и нет, а если есть, то это спецоперация, которая ведется сугубо по военным объектам и по нацистам, которые захватили власть над украинским народом, который надо освободить".

Социолог Андрей Вардомацкий

Андрей Вардомацкий

Если говорить об отношении белорусов к войне, то, по его данным, ввод войск в Украину одобряют 10-11% белорусов.

"Но что важно - обвала или снижения позитивного отношения к России не произошло. Если прогнозировать будущее, то: чем длиннее будут стрелки украинского контрнаступления, тем интенсивнее стрелки геополитического сознания белорусов пойдут на запад", - делится данными Вардомацкий.

Вместе с тем он не верит в изменение ценностей с помощью СМИ, в которых появляется информация о действиях российской армии. "Конкретные вещи, сделанные Россией, будут оцениваться негативно, будут появляться соответствующие индикаторы. И когда они аккумулируются, тогда может произойти качественное изменение (в сторону ухудшения отношения к России - Ред.)", - считает социолог.

Отношение к войне в Украине увеличивает поляризацию общества

Независимый социолог Филипп Биканов говорит, что российские нарративы, присутствующие в белорусских медиа, увеличивают поляризацию белорусского общества, которая и так наблюдалась после событий 2020 года, - своеобразное деление на "сторонников Лукашенко", "ядро протеста" и нейтралов. "Те, кто противостоит власти, в меньшей степени воспринимают военные нарративы и находятся под их влиянием. А вот сторонники власти склонны транслировать медиа-картинку про "освобождение Украины от нацистов", - считает он.

Человек перед экраном телевизора, на котором показывают выступление Лукашенко

Белорусские госСМИ полностью переняли российский нарратив про "спецоперацию" в Украине

Как говорит Биканов, сейчас в Беларуси существуют два информационных пузыря, люди из которых не контактируют с другой информацией, полагая, что там чушь и неправда.

"Это углубляет непонимание между людьми. Ситуация, в которой ты не можешь нормально поговорить с другой стороной, когда взгляды той стороны становятся для тебя неприемлемыми, будет обострять политический и социальный конфликты, - полагает социолог. - Со временем это может оставить отпечаток на том, кого люди воспринимают как "своих", и привести к реальному расколу, потому что жить в одной стране с людьми, которые поддерживают определенную точку зрения, для людей становится неприемлемым", - полагает социолог.

Старший исследователь Центра новых идей и бывший руководитель Института социологии Академии наук Беларуси Геннадий Коршунов считает, что в Беларуси продолжается ценностное противостояние, начатое после событий 2020 года. "Раскол между Европой и Россией, который есть в Украине, имел место и в Беларуси во время революции. Разграничение общества сейчас хорошо видно по отношению к "спецоперации" с одной стороны или к полноценной войне, с другой. Боевые действия в Украине делают концентрированным ценностное, мировоззренческое несовпадение внутри Беларуси", - заключает он.

Коршунов также говорит, что белорусы втянуты в информационные нарративы, однако не считает информационные пузыри очень плотными и отмечает, что дискуссии в обществе все же есть.

"После того, как блицкриг не случился, стало легче спорить с группой провластных, они теряют аргументы. Есть и мощная политика самой Украины, в интернете часто выскакивает реклама с ужасными кадрами Мариуполя. Кроме того, я вижу, что стало больше белорусскоязычного контента в Tiktok, Youtube, люди переходят на белорусский язык", - отмечает социолог.

Белорусы чувствуют стыд и вину за события в Украине

В целом, как говорит Вардомацкий, война для белорусов - это пока частное явление, пусть это и звучит не очень приятно. "В Минске война вообще не ощущается, даже в наших южных областях. Она не ощущается на уровне индивидуального опыта, а лишь специфически из СМИ. А вот экономическая ситуация в Беларуси ощущается уже на уровне индивидуального личного опыта каждого, и там наблюдается резкая смена индикаторов", - говорит аналитик.

Социолог Коршунов также считает, что до тех белорусов, на которых не влияют информационные нарративы, может достучаться экономика: "И это уже ощущается: это видно по росту цен, курсу доллара и дальше будет только болезненнее".

Кроме того, Геннадий Коршунов отмечает и влияние войны на индентичность белорусов. "Если после революции 2020 года был рост "беларусскости" и гордости за народ, то война и вынужденное участие в ней режима Лукашенко отразилась на белорусах - и на тех, кто выехал, и на тех, кто остался. Есть ощущение, что просто гордиться тем, что ты белорус, уже не получается", - считает эксперт.

В свою очередь Филипп Биканов говорит, что пока нет исследований, которые позволили бы точно утверждать о том, что белорусы испытывают стыд за войну в Украине. "Это (наличие чувства стыда - Ред.) определенно связано с тем, откуда люди берут информацию, и скорее свойственно белорусам, которые живут в непровластном нарративе", - говорит он.

По словам Биканова, это подтверждается выражением несогласия с тем, что Россия делает в Украине, например, деятельностью партизан на железной дороге. "Кроме того, люди сотнями присылают сообщения в телеграм, фиксируют ракеты и передвижения войск. Думаю, именно стыд, ответственность и вина за происходящее в Украине заставляют их пересилить страх, ведь все понимают, что их ждет, если они попадутся", - отмечает социолог.

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    Автор: Анна Шторк


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