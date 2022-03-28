Белорусы ведут против российских войск "рельсовую войну"?

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С начала войны в Украине минимум 8 белорусов задержали за "рельсовую войну" - повреждение инфраструктуры БелЖД и срыв графика движения российских эшелонов с военной техникой.
Кибератаки и повреждение инфраструктуры железной дороги - в Беларуси развернулась "рельсовая война" с целью замедлить движение российской военной техники в Украину. Глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин в эфире телеканала "Настоящее время" поблагодарил "честных белорусских железнодорожников", правда без подробностей, отметив только, что "железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет".
Накануне референдума в Беларуси сообщество "киберпартизаны" сообщило об атаке на внутреннюю сеть БелЖД, также была остановлена работа центра управления перевозками. Еще через несколько дней "киберпартизаны" добрались до онлайн-сервиса покупки билетов, на его восстановление ушло две недели.
Помимо кибератак, в Беларуси развернулась так называемая "рельсовая война". По данным Telegram-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" @belzhd_live, в ночь с 28 февраля на 1 марта были сожжены два шкафа управления устройством сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Один - на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельской области). Второй - на остановочном пункте "Синяво" недалеко от Столбцов (Минская область). Информацию об уничтожении оборудования подтвердило МВД и квалифицировало это как "акты терроризма".
Как рассказал DW представитель "Рабочага Руха" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович, при повреждении шкафов СЦБ парализуется участок дороги, который они контролируют, не работают светофоры и стрелочные переводы. "Движение практически останавливается, пропускная способность минимальная. Диспетчеры по телефонным указаниям проводят только стратегически важные поезда, при этом скорость составов не превышает 15-20 км в час", - пояснил Войтехович.
14 марта было выведено из строя оборудование на перегоне Доманово - Лесная (Брестская область), 16 марта - на перегоне Фариново - Загатье (Витебская область). На следующий день на станции Орша-Центральная из релейного шкафа "неизвестные похитили" 6 сигнальных трансформаторов, в результате почти шесть часов не работал светофор. В ночь на 25 марта, по информации Telegram-канала белорусских железнодорожников, два релейных шкафа СЦБ сожгли под Борисовом (Минская область). А в ночь на 28 марта, сообщило МЧС Беларуси, горели два шкафа с автоматикой на перегоне "Осиповичи-Верейцы" (Могилевская область).
Как заявляет объединение бывших силовиков ByPol (признано в Беларуси экстремистским формированием. - Ред.), за диверсиями на железной дороге стоят участники плана "Перамога" ("Победа") - мобилизационного плана оппозиции для победы над режимом Александра Лукашенко. При этом, утверждают в ByPol, акции не представляли собой угрозу для жизни и здоровья белорусов, но нанесли существенный ущерб инфраструктуре БелЖД. Так, стоимость каждой уничтоженной установки - около 50 тысяч долларов, а комплектов для их замены в Беларуси остались единицы.
"После первой волны акций, опасаясь диверсий, Российская железная дорога прекратила транзит военных эшелонов по территории Беларуси. Но после того, как ГУБОПИк и лично Кубраков (Иван Кубраков - министр внутренних дел Беларуси. - Ред.) отрапортовали, что все группы, якобы, зачищены, российские военные эшелоны снова поехали через Беларусь. В ответ мы продолжили проведение акций", - заявил руководитель ByPol Александр Азаров.
После возобновления диверсий по ночам на некоторых перегонах и станциях Беларуси снова стали дежурить военные патрули, а в Гомельской и Брестской областях к охране путей и инфраструктуры БелЖД привлекли спецназ внутренних войск.
С начала войны в Украине, по данным правозащитников, как минимум восемь белорусов были задержаны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к физическому уничтожению инфраструктуры БелЖД.
По информации МВД, в ночь с 1 на 2 марта в Столбцах задержали Сергея и Екатерину Глебко. Как утверждается, они подожгли бревна на железнодорожных путях, чтобы препятствовать движению поездов. Против Сергея заведено уголовное дело по статье 289 УК Беларуси (акт терроризма). Также 2 марта в Осиповичах задержали Алексея Шишковца, его обвиняют в участии в экстремистском формировании. По сообщению белорусского МВД, в начале 2022 года мужчина "присоединился к экстремистской группировке ByPol для совершения противоправных действий на территории Беларуси", а 1 марта ему, якобы, приказали перекрыть железную дорогу, а также приготовить и использовать коктейли Молотова. Также 2 марта в Жодино был задержан 35-летний мужчина, подробности не известны.
Из-за сожженного оборудования на перегоне Останковичи - Жердь (Гомельской области) со 2 марта обыски проходили в Светлогорске. 4 марта, как сообщило МВД, задержали трех местных жителей. На них завели уголовное дело по статье "акт терроризма". По информации правозащитников, были задержаны муж и жена Дмитрий и Наталья Равич, брат Натальи Денис Дикун, его девушка Алиса Молчанова и ее отец Олег Молчанов. Наталью и Алису позже отпустили.
Затем на одном из провластных телеграм-каналов появилось "покаяльное" видео с Денисом Дикуном. Мужчина, который выглядит избитым, говорит, что по указанию ByPol с еще двумя сообщниками поджег оборудование на перегоне Останковичи - Жердь, а также, что действовал в сговоре с родственником, который живет в Литве.
Как считают родные задержанных, семья попала в поле зрение силовиков, потому что еще один брат Натальи Равич, действительно, живет в Литве. К родным и ранее приходили с обысками, хотя об уголовном преследовании мужчины в Беларуси им ничего не известно.
Сейчас Дмитрий, Денис и Олег сейчас находятся в СИЗО №3 города Гомеля. "Денису, который пошел на сделку со следствием и рассказал то, что рассказал, сразу разрешили передачи, Дмитрию же, который, как мы понимаем, от сотрудничества отказался, больше недели мы не могли передать даже вещи первой необходимости", - рассказали DW. Насколько вероятно сотрудничество Дениса Дикуна с ByPOL, его родные не знают.
6 марта за "подготовку акта терроризма" задержан житель Витебска. По версии силовиков, он планировал выведение из строя систем безопасности железнодорожного движения. Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщил, что речь о сотруднике Витебской дистанции сигнализации и связи Витебского отделения БелЖД Сергее Коновалове. Как утверждается в сообщении, реальной причиной задержания стал конфликт мужчины с идеологом предприятия.
"В Витебске задержали железнодорожника, потому что он неблагонадежный, от руководства потребовали человека, которого можно подставить, на него повесили подготовку акта терроризма, - комментирует представитель "Рабочага Руха" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович. - Из всех задержанных только одна группа на самом деле что-то планировала, но не исполнила, в их рядах оказался сотрудник спецслужб". Остальные задержания нужны, по словам Войтеховича, чтобы отчитаться перед управлением военных путей сообщений и ФСБ России, что в Беларуси "зачистили" партизанское движение и что теперь можно безопасно перевозить технику эшелонами.
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