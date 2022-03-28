Белорусы ведут против российских войск "рельсовую войну"?

Кибератаки и повреждение инфраструктуры железной дороги - в Беларуси развернулась "рельсовая война" с целью замедлить движение российской военной техники в Украину. Глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин в эфире телеканала "Настоящее время" поблагодарил "честных белорусских железнодорожников", правда без подробностей, отметив только, что "железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет".

Хроника "рельсовой войны"

Накануне референдума в Беларуси сообщество "киберпартизаны" сообщило об атаке на внутреннюю сеть БелЖД, также была остановлена работа центра управления перевозками. Еще через несколько дней "киберпартизаны" добрались до онлайн-сервиса покупки билетов, на его восстановление ушло две недели.

Помимо кибератак, в Беларуси развернулась так называемая "рельсовая война". По данным Telegram-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" @belzhd_live, в ночь с 28 февраля на 1 марта были сожжены два шкафа управления устройством сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Один - на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельской области). Второй - на остановочном пункте "Синяво" недалеко от Столбцов (Минская область). Информацию об уничтожении оборудования подтвердило МВД и квалифицировало это как "акты терроризма".

Российская военная техника прибывает в Беларусь на учения "Союзная решимость", февраль 2022 года

Как рассказал DW представитель "Рабочага Руха" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович, при повреждении шкафов СЦБ парализуется участок дороги, который они контролируют, не работают светофоры и стрелочные переводы. "Движение практически останавливается, пропускная способность минимальная. Диспетчеры по телефонным указаниям проводят только стратегически важные поезда, при этом скорость составов не превышает 15-20 км в час", - пояснил Войтехович.

14 марта было выведено из строя оборудование на перегоне Доманово - Лесная (Брестская область), 16 марта - на перегоне Фариново - Загатье (Витебская область). На следующий день на станции Орша-Центральная из релейного шкафа "неизвестные похитили" 6 сигнальных трансформаторов, в результате почти шесть часов не работал светофор. В ночь на 25 марта, по информации Telegram-канала белорусских железнодорожников, два релейных шкафа СЦБ сожгли под Борисовом (Минская область). А в ночь на 28 марта, сообщило МЧС Беларуси, горели два шкафа с автоматикой на перегоне "Осиповичи-Верейцы" (Могилевская область).

"Рельсовая война" и мобилизационный план "Перамога"

Как заявляет объединение бывших силовиков ByPol (признано в Беларуси экстремистским формированием. - Ред.), за диверсиями на железной дороге стоят участники плана "Перамога" ("Победа") - мобилизационного плана оппозиции для победы над режимом Александра Лукашенко. При этом, утверждают в ByPol, акции не представляли собой угрозу для жизни и здоровья белорусов, но нанесли существенный ущерб инфраструктуре БелЖД. Так, стоимость каждой уничтоженной установки - около 50 тысяч долларов, а комплектов для их замены в Беларуси остались единицы.

"После первой волны акций, опасаясь диверсий, Российская железная дорога прекратила транзит военных эшелонов по территории Беларуси. Но после того, как ГУБОПИк и лично Кубраков (Иван Кубраков - министр внутренних дел Беларуси. - Ред.) отрапортовали, что все группы, якобы, зачищены, российские военные эшелоны снова поехали через Беларусь. В ответ мы продолжили проведение акций", - заявил руководитель ByPol Александр Азаров.

После возобновления диверсий по ночам на некоторых перегонах и станциях Беларуси снова стали дежурить военные патрули, а в Гомельской и Брестской областях к охране путей и инфраструктуры БелЖД привлекли спецназ внутренних войск.

Восемь задержаний по "рельсовой войне"

С начала войны в Украине, по данным правозащитников, как минимум восемь белорусов были задержаны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к физическому уничтожению инфраструктуры БелЖД.

По информации МВД, в ночь с 1 на 2 марта в Столбцах задержали Сергея и Екатерину Глебко. Как утверждается, они подожгли бревна на железнодорожных путях, чтобы препятствовать движению поездов. Против Сергея заведено уголовное дело по статье 289 УК Беларуси (акт терроризма). Также 2 марта в Осиповичах задержали Алексея Шишковца, его обвиняют в участии в экстремистском формировании. По сообщению белорусского МВД, в начале 2022 года мужчина "присоединился к экстремистской группировке ByPol для совершения противоправных действий на территории Беларуси", а 1 марта ему, якобы, приказали перекрыть железную дорогу, а также приготовить и использовать коктейли Молотова. Также 2 марта в Жодино был задержан 35-летний мужчина, подробности не известны.

"Покаяльное" видео с задержанными

Из-за сожженного оборудования на перегоне Останковичи - Жердь (Гомельской области) со 2 марта обыски проходили в Светлогорске. 4 марта, как сообщило МВД, задержали трех местных жителей. На них завели уголовное дело по статье "акт терроризма". По информации правозащитников, были задержаны муж и жена Дмитрий и Наталья Равич, брат Натальи Денис Дикун, его девушка Алиса Молчанова и ее отец Олег Молчанов. Наталью и Алису позже отпустили.

Затем на одном из провластных телеграм-каналов появилось "покаяльное" видео с Денисом Дикуном. Мужчина, который выглядит избитым, говорит, что по указанию ByPol с еще двумя сообщниками поджег оборудование на перегоне Останковичи - Жердь, а также, что действовал в сговоре с родственником, который живет в Литве.

Как считают родные задержанных, семья попала в поле зрение силовиков, потому что еще один брат Натальи Равич, действительно, живет в Литве. К родным и ранее приходили с обысками, хотя об уголовном преследовании мужчины в Беларуси им ничего не известно.

Сейчас Дмитрий, Денис и Олег сейчас находятся в СИЗО №3 города Гомеля. "Денису, который пошел на сделку со следствием и рассказал то, что рассказал, сразу разрешили передачи, Дмитрию же, который, как мы понимаем, от сотрудничества отказался, больше недели мы не могли передать даже вещи первой необходимости", - рассказали DW. Насколько вероятно сотрудничество Дениса Дикуна с ByPOL, его родные не знают.

Задержания для отчета перед ФСБ

6 марта за "подготовку акта терроризма" задержан житель Витебска. По версии силовиков, он планировал выведение из строя систем безопасности железнодорожного движения. Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщил, что речь о сотруднике Витебской дистанции сигнализации и связи Витебского отделения БелЖД Сергее Коновалове. Как утверждается в сообщении, реальной причиной задержания стал конфликт мужчины с идеологом предприятия.

"В Витебске задержали железнодорожника, потому что он неблагонадежный, от руководства потребовали человека, которого можно подставить, на него повесили подготовку акта терроризма, - комментирует представитель "Рабочага Руха" по Белорусской железной дороге Сергей Войтехович. - Из всех задержанных только одна группа на самом деле что-то планировала, но не исполнила, в их рядах оказался сотрудник спецслужб". Остальные задержания нужны, по словам Войтеховича, чтобы отчитаться перед управлением военных путей сообщений и ФСБ России, что в Беларуси "зачистили" партизанское движение и что теперь можно безопасно перевозить технику эшелонами.

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