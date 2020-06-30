Референдум по-белорусски: на участках - особый режим, а считать голоса будут анонимы

Во вторник, 22 февраля, в Беларуси началось досрочное голосование на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию РБ. Оно будет продолжаться вплоть до основного дня референдума - 27 февраля. Однако уже сейчас правозащитники высказывают мнение, что эта политическая кампания проходит в очень специфических условиях.

Без ажиотажа, но под усиленной охраной

В первые часы досрочного голосования особого ажиотажа на избирательных участках не наблюдалось. Так, в Бресте многие участки находятся в зданиях школ и там продолжается учебный процесс. При этом вход в здание теперь контролируется не только школьным охранником, но и милиционером.

Накануне референдума министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что сотрудники МВД переходят на усиленный режим несения службы, а привлечением милиционеров и волонтеров на участки дело не ограничится: все избирательные комиссии, размещенные в учебных заведениях, оснащены видеонаблюдением. "Это позволит нам отслеживать ситуацию в режиме онлайн, как на входе в здание, так и на прилегающей территории", - отметил глава МВД.

Житель Бреста, назвавшийся Василием Ивановичем, одним из первых пришел на избирательный участок. "Я пенсионер, заняться сейчас зимой особо нечем, вот и решил проголосовать. И в воскресенье приду, когда в буфете в школе можно будет и продуктов подешевле купить, и сто граммов выпить", - с улыбкой рассказывает мужчина.

Он признается, что об изменениях в конституцию немного слышал по телевизору, но особо в них не вникал. "Мое дело маленькое: раз решили, что пора менять, то пусть так и будет. От таких как я мало что зависит", - поделился своими соображениями брестский пенсионер.

Кто будет считать голоса – знать не обязательно

Пожалуй, главной отличительной особенностью при подготовке к нынешнему референдуму стал тот факт, что белорусские власти решили засекретить состав избирательных комиссий, которые будут считать голоса.

Если раньше во время всех избирательных кампаний о тех, кто стал членом комиссий, можно было узнать в районных газетах и на сайтах местных исполкомов, то к референдуму-2022 эти сведения решили не публиковать.

Как выяснилось, именно Центризбирком Беларуси выступил с инициативой не обнародовать информацию о членах участковых комиссий, хотя того требует Избирательный кодекс.

Условия, в которых проходит этот референдум, во многом противоречат действущему законодательству

В интервью государственному телевидению глава Центризбиркома Игорь Карпенко объяснил это тем, что в Беларуси вступил в силу закон о защите персональных данных. По словам Карпенко, данный закон уже "диктует определенные требования по внесению изменений и дополнений в избирательное законодательство", которое просто не успели усовершенствовать.

Глава ЦИК также заявил, что в отношении членов участковых комиссий не прекращается буллинг: некоторые из них получают "угрозы с напоминанием об ответственности". При этом Игорь Карпенко убежден, что анонимность членов участковых комиссий никак не отразится на праве граждан свободно принимать участие в референдуме и выражать свою позицию.

Случайный человек в избирком не попадет

Однако с такой точкой зрения согласны далеко не все. Как рассказал брестский правозащитник Владимир Величкин, вынужденный покинуть Беларусь, но продолжающий следить за ситуацией в стране, подготовка и проведение референдума полностью взята под контроль исполнительной властью.

"Неподготовленному претенденту попытаться попасть в состав избирательной комиссии нереально: для подачи документов нужно было уложиться буквально в одни сутки", - отмечает Владимир Величкин.

Он также обращает внимание, что был озвучен только руководящий состав Брестской областной комиссии по проведению референдума: председателя, его заместителя и секретаря. Все они имеют опыт работы в избиркомах во время выборов последних лет, в том числе занимали именно эти должности на президентских выборах в 2020 году.

"Сложности при подготовке к нынешнему референдуму не возникали, оппонентов не видно, но у властей все равно есть опасение провалить мероприятие из-за неоднозначных настроений в обществе", - считает правозащитник.

Власти ожидают высокую явку

По словам Владимира Величкина, искушенные избиратели уже давно поняли, что честного подсчета голосов не будет, но формально для признания референдума состоявшимся необходима явка - более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

О фактах принуждения к участию в референдуме пока известно немного, но, как рассказал студент Брестского госуниверситета имени Пушкина, пожелавший быть неназванным, в вузе уже проходили встречи, посвященные будущему голосованию.

"Пока открытым текстом нас не заставляют, но с началом досрочного голосования наверняка эту тему руководство университета будет поднимать", - уверен брестский студент. Теперь же его коллегам предлагают поучаствовать в агитационной кампании у крупных торговых центров города, раздавая информационные материалы с призывом участвовать в референдуме.

Власти на местах уже не только озвучивают планы, как заманить людей для достижения необходимой явки, но и делятся своими прогнозами по количеству проголосовавших. К примеру, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук заявил журналистам, что ожидает явку на уровне 80%.

"Это наше субъективное понимание той активности, которую видим среди жителей Бреста: они с интересом относятся к дискуссии в отношении новой редакции конституции", - отметил Александр Рогачук.

Смотрите также:

Смотреть видео 44:04 Референдум по новой Конституции: зачем он нужен Лукашенко?