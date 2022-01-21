Что о стратегии оппозиции на референдуме говорят в Беларуси

Уже через четыре недели, 27 февраля, в Беларуси состоится инициированный властями страны референдум по изменению Конституции РБ. Так как голосование будет проходить в условиях непрекращающегося политического кризиса, оппозиция представила свою стратегию - белорусов призывают приходить на участки и делать бюллетень недействительным, зачеркивая оба варианта волеизъявления.

Стратегия оппозиции - наименее неудачная из возможных

Оппозиционная стратегия действий на референдуме была выработана широкой коалицией демсил и гражданских инициатив: усилия объединили Офис Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление, Координационный совет оппозиции, а также платформы "Голос", "Зубр" и "Честные люди".

По их задумке, бюллетени, которые граждане сделают недействительными, они будут присылать в "Голос", который - как и во время президентских выборов в 2020 году - будет считать голоса. А "Зубр" и "Честные люди" призывают всех граждан становиться "гражданскими контролерами" и следить за нарушениями на участках. Таким образом демсилы хотят сорвать референдум, превратив его в "вотум недоверия" режиму.

Стратегия оппозиции - наименее неудачная из возможных, считает политический аналитик Артем Шрайбман и дополняет, что в сложившейся ситуации нет выигрышных стратегий. "Любой вариант голосования "за" или "против" будут вписывать в то, что хочет власть. Бойкот тем более, потому что не надо будет фальсифицировать ничего кроме явки, с которой и так будут проблемы. А с вариантом оппозиции создается давление, стресс для комиссий, чтобы где-то происходили сбои и сливы правдивых данных".

Может ли такой план сработать? По мнению эксперта, сейчас нет возможности, чтобы протестное голосование изменило результат: "Нарисуют то, что нужно. И я слабо представляю себе массовые протесты с требованием назвать число недействительных бюллетеней. Это слишком замудрено для массовых акций, тем более в ситуации, когда все закручено под Северную Корею".

Артем Шрайбман

Белорусы могут высказать несогласие и другим способом

Александр Шлык, бывший сотрудник БДИПЧ ОБСЕ и специальный представитель Светланы Тихановской по вопросам выборов, призвал поддержать стратегию оппозиции и напомнил, что для того, чтобы референдум состоялся, за одну из опций должно проголосовать большинство граждан.

"Каждый голос, который будет недействительным - это вычитание голоса из графы "за" или "против", лишение возможности принять изменения или активно отклонить изменения. По сути недействительный бюллетень - это голос против самой идеи этого выбора", - говорит Шлык.

Вместе с тем, он считает, что нужно трезво смотреть на стратегию оппозиции: "Не надо строить иллюзий, что это гениальный план, который 27 февраля приведет нас к победе. Нет, это только один из тех шагов, который поможет нам еще раз увидеть, что белорусов, желающих перемен, большинство, увидеть друг друга на участках".

Политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что это не единственная опция для белорусов, выступающих за перемены. "Можно использовать элементы бойкота. Если человек не хочет идти на референдум и ставить крестики, он может официальным письмом отказаться, мол, я не пойду и не считайте мой голос. А затем загрузить его в "Зубр" или "Голос", и это будет выражением мнения и несогласия".

Поддержать стратегию готовы более 70% протестной аудитории

Говорить о том, как сами белорусы относятся к референдуму и стратегии оппозиции, сейчас довольно сложно из-за отсутствия компетентных социологических данных. Единственные доступные данные - это цифры "Народного опроса", инициативы, которая проводит социологические исследования в первую очередь среди протестной части общества.

Согласно их недавнего опросу, о стратегии оппозиции на референдуме слышали 93% опрошенных, из них поддерживает план - более 70%. Артем Шрайбман, анализируя эти данные, говорит, что это значит, что своя, "протестная" аудитория призыв оппозиции восприняла. "Но что касается остальной части общества, то я не уверен, что стратегию заметили или заметят подавляющее большинство белорусов. В стране полных ходом идет деполитизация, и кампания в целом не вызывает живого интереса у общества".

Кто не поддержал стратегию оппозиции?

Среди политических сил объединенную стратегию оппозиции поддержали не все. Самый громкий ее критик - кандидат на президентских выборах в Беларуси 1994 года и лидер партии "КХП-БНФ" Зенон Позняк. В интервью "Радые Рацыя" он заявил, что в референдуме нельзя принимать участие.

"Для фальсификационной машины голосования нужно только одно - чтобы люди пришли на участки. Не имеет значения, как они будут голосовать. Поэтому те, кто делает вид, что не понимают этого, и начинают призывать, они работают не на белорусский народ, не на Беларусь, а работают на Москву и на режим", - считает Позняк.

Также среди демсил, которые объединились для общей стратегии, отсутствует штаб Виктора Бабарико (а также его партия "Вместе"), который был один из самых популярных в 2020 году. Впрочем, 1 февраля в телеграм-канале штаба было опубликовано официальное заявление, согласно которому они призывают белорусов "приходить на участки в день голосования, выражать свое несогласие любыми законными способами и улыбаться друг другу".

В сообщении штаб подчеркивает, что "для демонстрации несогласия абсолютно неважно, стоит в бюллетене отметка "против" или он признан недействительным". На вопрос DW о том, почему команда не присоединилась к общей стратегии демсил, в пресс-службе заявили: "Мы постоянно в контакте с демсилами, в момент обсуждения стратегии были наблюдателями. Мы также придерживаемся общей позиции с демсилами относительно предстоящего референдума и имеем незначительные расхождения, связанные, в первую очередь, с агитационной кампанией".

Власти Беларуси злит стратегия оппозиции

Белорусским властям о стратегии оппозиции на референдуме, очевидно, известно. Представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский в эфире госканала заявил, что оппозиция готовит срыв референдума, и предупредил, что "все находящиеся в стране подстрекатели к совершению подобных антигосударственных действий будут изолированы, привлечены к ответственности". Кроме того, ЦИК Беларуси исключил использование передней шторки в кабинах для голосования во время референдума, аргументируя это "борьбой с коронавирусом".

По мнению Артема Шрайбмана, план оппозиции власти злит: "Их напрягает, что кто-то пытается ломать их сценарий, и силовики будут с этим бороться. Мера со шторкой призвана работать на фактор страха, чтобы люди думали, что за ними следят. Будет недопуск наблюдателей на участки, могут привлекать к ответственности тех, кто призывает делать бюллетени недействительными". Однако в целом, из-за невысокого интереса к референдуму в обществе аналитик не считает, что эта кампания - колоссальный стресс для режима.

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