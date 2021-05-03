Референдум о конституции. Что предлагает белорусская оппозиция

Демократические силы Беларуси 21 января 2022 года на пресс-конференции в Вильнюсе представили общую стратегию действийна референдуме по изменению Конституции РБ, назначенном белорусскими властями на 27 февраля. Для ее реализации Офис Светланы Тихановской, Координационный совет оппозиции, Народное антикризисное управление, а также гражданские инициативы "Честные люди", "Зубр" и платформа "Голос" объединили свои усилия и создали оперативный штаб демсил.

Стратегия оппозиции: сделать бюллетень недействительным

Лидер оппозиции Светлана Тихановская во время пресс-конференции назвала референдум нелегитимным и не способным решить политический, экономический и гуманитарный кризис. "Это не выбор "за" и "против", это просто предложение выбрать между Лукашенко и Лукашенко", - считает Тихановская. Она также рассказала о том, что накануне демсилы направили письма международным партнерам, призывая не признавать референдум и усилить давление на режим в случае продолжения репрессий.

Светлана Тихановская на пресс-конференции с бюллетенем для голосования

Демсилы призывают граждан Беларуси в день референдума приходить на участки и совершать действие с бюллетенем, но делать его недействительным, перечеркивая все предложенные варианты. Далее белорусам предлагают подтвердить свои действия на платформе "Голос", которая активно использовалась для альтернативного подсчета голосов на президентских выборах 2020 года, - уже сейчас на ней можно проголосовать в предварительном опросе. Тихановская подчеркнула, что это легальный и доступный способ выразить свое мнение, и призвала всех граждан поддержать стратегию.

Член президиума КС Ольга Ковалькова заявила, что несмотря на репрессии в стране, белорусы должны показать, что они никуда не делись: "Эта стратегия - безопасный и громкий ответ на имитацию референдума. Мы должны продолжать показывать, что нас большинство". Глава НАУ Павел Латушко, выступая онлайн, также подтвердил приверженность общей стратегии. "Нужно использовать референдум для мирной смены власти, освобождения политзаключенных и организации новых честных выборов в Беларуси", - говорит он.

Как демсилы предлагают контролировать результаты референдума?

Ключевую роль в оперативном штабе, по словам Светланы Тихановской, занимают гражданские инициативы - "Честные люди", "Зубр" и "Голос". Представитель "Честных людей" Елена Живоглод подчеркнула важность вовлечения каждого гражданина: "Мы уже работаем с членами избирательных комиссий, на которых оказывают давление. Мы призываем их не отказываться и сообщать нам о том, что происходит внутри - стать нашими "честными агентами".

Глава инициативы "Зубр" Павел Маринич предложил всем белорусам стать "гражданскими контролерами", наблюдать за референдумом и сообщать о фальсификациях на платформу "Зубр". "С 27 января в чат-боте "Зубра" можно будет пройти обучение на "гражданского контролера" и я прошу граждан внимательно отнестись к этой инициативе".

Проект Конституции РБ в книжном магазине Минска

Собирать голоса белорусов, как и на выборах в 2020 году, будет платформа "Голос". Ее создатель Павел Либер рассказал, что в этот раз, с одной стороны, задача легче, ведь уже не нужно доказывать факт фальсификаций, о которых белорусы и так все знают. "Но с другой стороны, сейчас сложнее, ведь с 2020 года режим стал более жестким, а общество более запуганным. Но мы готовы, мы не боимся и призываем всех участвовать в голосовании в "Голосе". Либер также подчеркнул, что все данные "Голоса" анонимны, а использование платформы безопасно, хотя госпропаганда заявляла о якобы краже данных.

На вопрос журналистов о том, как платформа будет собирать данные, если власти приставят к каждой кабинке ОМОН, препятствуя фотографированию бюлетеня, Либер сказал, что демсилы готовы и к такому сценарию: "Мы готовимся к тому, что власть будет запугивать людей, если и другие варианты без фотографий, о которых я бы не хотел рассказывать детально. Еще хочу подчеркнуть, что мы будем считать все варианты, что нам пришлют - и за новую Конституцию, и за бойкот и недействительные бюллетени".

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