Светлана Тихановская обсудила с депутатами бундестага референдум в Беларуси

Во время своего официального визита в Литву депутаты немецкого бундестага в пятницу, 4 февраля, провели встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудили усиление репрессий режимом Лукашенко, эскалацию напряженности в регионе, повышение эффективности санкций, конституционный референдум и помощь гражданскому обществу в Беларуси.

Немецкая делегация во главе с социал-демократом Нильсом Шмидом (Nils Schmid) включала в себя также депутата от "зеленых" Юргена Триттина (Jürgen Trittin), либерала Ульриха Лехте (Ulrich Lechte), представителя фракции ХДС/ХСС Юргена Хардта (Jürgen Hardt) Во время брифинга по итогам обсуждения Светлана Тихановская напомнила, что немецкий бундестаг с начала протестов в Беларуси занимал активную позицию касательно осуждения диктатуры и поддержки демократии в стране, не признавал режим Александра Лукашенко.

Бундестаг не признает конституционный референдум законным

Участники встречи также обсудили референдум по вопросу изменения Конституции РБ, который назначен на 27 февраля. "Мы считаем, что референдум незаконный и нелегитимный и он не способен решить политический кризис в Беларуси. Он будет организован в недемократических обстоятельствах в то время, как политическая оппозиция репрессирована. Граждане Беларуси сейчас не могут свободно выражать свою волю", - заявил Нильс Шмид. По словам главы немецкой делегации, бундестаг не намерен признавать результаты референдума.

Социал-демократ выразил озабоченность теми изменениями в Конституцию, которые касаются безъядерного статуса страны. "Это серьезно изменит ситуацию в безопасностью не только в Беларуси, но и в Европе", - подчеркнул Нильс Шмид. По его словам, предполагаемые изменения показывают, что происходящее в Беларуси - это дело не только жителей страны, но и предмет для озабоченности всех европейцев.

Светлана Тихановская на встрече рассказала немецкой делегации о том, как демократические силы собираются действовать на референдуме - оппозиция призывает белорусов делать бюллетень недействительным, зачеркивая оба варианта. Лидер белорусской оппозиции, выступая перед журналистами, отметила, что немецкую делегацию волновал вопрос, как белорусы реагируют на санкции, не ухудшился ли уровень жизни населения. "Мы объяснили депутатам, что люди в Беларуси страдают не из-за санкций, а из-за режима. Им страшно выходить на улицы, их родные за решеткой или уехали. Мы каждый день общаемся с разными группами белорусов и они только просят нас поднажать, они устали от беззакония и хотят свободы", - заявила Тихановская.

Бундестаг выразил поддержку DW в связи с прекращением вещания в России

Кроме того, во время брифинга глава немецкой делегации Нильд Шмид выразил поддержку Deutsche Welle, которой власти России накануне запретили вещание, закрыли корпункт в Москве и лишили аккредитации сотрудников DW. "Мы осуждаем это решение властей России. Мы уже на протяжении многих лет видим наступление на свободу медиа в России, и сейчас в стране замолк еще один независимых голос", - указал депутат бундестага

Касательно ситуации с DW в Беларуси, где уже на протяжении нескольких месяцев ее сайт заблокирован, а корреспонденты не могут получить аккредитацию, Шмид отметил, что Германия будет поддерживать работу DW в стране: "Если это невозможно в Беларуси, мы будем поддерживать журналистов в изгнании, которые продолжают сообщать о событиях в стране извне на глобальную аудиторию".

Немецкий депутат также напомнил, что в 2020 году бундестаг принял резолюцию в поддержку свободы и демократии в Беларуси. "Я думаю, что новый парламент должен пересмотреть резолюцию и оценить, насколько она реализована, а затем по возможности адаптировать ее для поддержки независимых СМИ в Беларуси", - заявил Нильс Шмид.

Смотрите также:

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс демократии При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Беларусь в различных мировых рейтингах Уровень восприятия коррупции Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

Беларусь в различных мировых рейтингах Условия для ведения бизнеса В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

Беларусь в различных мировых рейтингах Гендерное неравенство В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

Беларусь в различных мировых рейтингах ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

Беларусь в различных мировых рейтингах Уровень свободы СМИ По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

Беларусь в различных мировых рейтингах Рейтинг милитаризации Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

Беларусь в различных мировых рейтингах Всемирный индекс счастья В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс человеческого развития При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

Беларусь в различных мировых рейтингах Свобода перемещения В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

Беларусь в различных мировых рейтингах Почтовые услуги Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс глобальных климатических рисков В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ. Автор: Янина Мороз

