Чего стоит референдум, проведенный в условиях репрессий

До старта референдума по изменению белорусской конституции, инициированного властями, остается ровно две недели - досрочное голосование начнется уже во вторник, 22 февраля (сам референдум назначен на 27-е). Однако, учитывая, в каких условиях и с каким количеством нарушений будет проходить плебисцит, его уже сейчас можно считать недействительным, уверены опрошенные DW эксперты.

Очередной акт насилия над конституцией

"Сорвать референдум по изменению конституции не получится, а его результаты мы уже знаем, поэтому сейчас важна только оценка, номинация этого события как недействительного", - говорит директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. Важно, чтобы это понимание было у всех граждан Беларуси, а будут ли это "два крестика", делающие бюллетень недействительным или бойкот - этот вопрос несущественный, отмечает политолог, указывая на стратегии, предложенные оперативным штабом демсил, находящимся в изгнании.

Проведение любых выборов и референдумов в условиях репрессий - преступление. Такого мнения, продолжает Андрей Егоров, придерживается не только он, но и его коллеги - представители гражданского общества, которые в данный момент коллективно ведут в соцсетях кампанию "Философ в тюрьме", модерируя страницы известного белорусского философа Владимира Мацкевича.

Уже полгода Мацкевич содержится в минском СИЗО по обвинению в организации действий, грубо нарушающих порядок. 4 февраля он объявил голодовку, требуя изменения меры пресечения, завершения следственных действий и назначения суда.

Принятые в 1996-м и 2004-м годах поправки в Конституцию Беларуси не были признаны ЕС и ОБСЕ

Философ был самым последовательным сторонником "переучреждения государства" народом, отмечает Андрей Егоров, указывая на то, что проблема изменения конституции в Беларуси имеет давний характер. Ныне действующий основной закон, напоминает он, также нелегитимен, ведь изменения в него, принятые на референдумах в 1996-м и 2004-м годах не были признаны международными органами, включая ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз.

Нынешний конституционный референдум по сути является таким переучреждением государства, которое изменит структуру власти в стране, продолжает политолог, но сделает это снова не народ, а люди, силой удерживающие власть. "Белорусская конституция была уже дважды изнасилована и будет изнасилована в третий раз", - считает Андрей Егоров.

Первые заявления о непризнании

Продолжающиеся в Беларуси репрессии заставили жестко отреагировать депутатов Европарламента (ЕП). В совместном заявлении, опубликованном 1 февраля, глава делегации ЕП по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь и постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус назвали будущий плебисцит "фикцией, которая не отражает демократическую волю белорусского народа". Такова была реакция европарламентариев на рост количества политузников в Беларуси, которое превысило планку в тысячу человек.

О непризнании референдума говорили и депутаты немецкого бундестага на встрече со Светланой Тихановской в Вильнюсе, которая прошла в рамках их официального визита в Литву 4 февраля. Глава немецкой делегации, социал-демократ Нильс Шмид (Nils Schmid) заявил, что бундестаг не намерен признавать результаты плебисцита, так как он будет организован в недемократических обстоятельствах в то время, как политическая оппозиция репрессирована.

Офис ОБСЕ был вынужден прекратить свою деятельность в Минске еще в 2011 году, но наблюдателей на выборы "для галочки" приглашали (фото из архива)

Референдум страдает наличием и других признаков нелегитимности, говорит эксперт по избирательному праву Лев Марголин. Ранее он выполнял функцию национального координатора кампании наблюдения "Право выбора", которую совместно проводили действующие оппозиционные политические партии. Власти впервые не пригласили международных наблюдателей, поясняет Марголин, хотя Беларусь является членом ОБСЕ, а приглашение на выборы экспертов от этой организации является ее уставным требованием.

Даже в 2020 году, продолжает он, накануне президентской кампании белорусский ЦИК пошел на хитрость, но все же послал приглашение - оно пришло с опозданием так, чтобы в ОБСЕ не успели провести необходимые процедурные мероприятия, и наблюдатели "просто не успели". Теперь же изначально ставка сделана лишь на миссии наблюдения от СНГ и от российского ЦИК.

Тайны голосования не будет

Что касается оппозиционных политических партий, то еще 30 декабря они приняли совместное заявление об отказе от миссии межпартийного наблюдения из-за того, что силовые ведомства развернули преследование и запугивание граждан, принимавших участие в наблюдении за ходом президентской кампании 2020 года. Людей, отмечает Лев Марголин, стали массово вызывать в следственные органы, и во всех случаях задавались одинаковые вопросы об их участии в кампании "Право выбора".

Власти всегда подозревали кампанию в том, что это незарегистрированная организация, а не альянс политических партий, созданный, например, для обучения наблюдателей, говорит Лев Марголин: "Наша трактовка долгое время устраивала власти, и наблюдение давало бы им хоть какую-то легитимность, но на этот раз что-то пошло не так".

Белорусские правозащитники приняли решение наблюдать за референдумом лишь в виде экспертной миссии - это будет оценка его соответствия международным стандартам проведения выборов.

Кампания "Правозащитники за свободные выборы" не может организовать полномасштабное наблюдение с направлением своих представителей в избирательные комиссии и на участки для голосования, опасаясь их произвольного задержания.

Тем не менее, говорит юрист Павел Сапелко, уже можно представить, как будет проходить референдум. Принцип свободного волеизъявления явно нарушен. Общественные объединения, работавшие в политическим поле, ликвидированы, от оппозиционных партий в участковые комиссии не попало ни одного человека, а сам процесс голосования не будет тайным - с избирательных кабинок будут сняты занавески, а на участках будут дежурить милиция и дружинники.

Это значит, что избирательные комиссии целиком и полностью контролируются властями, и, следовательно, доверия к подсчету голосов и в целом к процессу проведения голосования уже нет. "А по агитации мы видим четкую позицию, каким власть хочет видеть результат референдума", - резюмирует Павел Сапелко.

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