Белорусскому философу Мацкевичу предъявили обвинение

Белорусскому философу и методологу Владимиру Мацкевичу, задержанному в начале августа, предъявили обвинение по "народной статье" (342 УК РБ), то есть в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Тем самым его могут содержать под арестом два месяца и затем продлевать арест, написал в среду, 18 августа, в Facebook политолог Андрей Егоров.

По его словам, Мацкевич "бодр, не падает духом, но говорит, что заставляют сбрить бороду".

Тем самым в случае обвинительного приговора Мацкевичу грозит до трех лет лишения свободы, отмечает издание Zerkalo.

Задержание Мацкевича, Величко и Водолажской

Владимир Мацкевич был задержан в Минске после обысков КГБ Беларуси 4 августа. Вместе с ним были задержаны общественный активист Влад Величко и глава некоммерческой инициативы "Летучий университет" Татьяна Водолажская. Все трое имеют отношение к созданной в 2007 году и зарегистрированной в Литве в 2009 году международной общественной организации "ЕвроБеларусь".

Организация является национальным координатором Форума гражданского общества Восточного партнерства по Беларуси и видит свою миссию в поддержке проевропейского развития Беларуси. С 2011 по 2016 годы Мацкевич был первым главой Рады - исполнительного органа "ЕвроБеларуси". Влад Величко руководил организацией с 2007 по 2019 год, а Татьяна Водолажская является также старшим аналитиком Центра европейской трансформации, который входит в структуру "ЕвроБеларуси".

Правозащитный центр "Весна" признал Мацкевича и Водолажскую политическими заключенными.

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