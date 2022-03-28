Задержания на БелЖД: Лукашенко боится потерять контроль над дорогой?

Сотрудниками КГБ Беларуси, по сведениям инициативы "Рабочы рух", задержано около 100 железнодорожников. В первую очередь, это те, кто имеют отношение к организации движения на БелЖД либо доступ к секретной информации. Задержания, судя по всему, связаны с кибератаками и повреждением инфраструктуры железной дороги и утечкой данных о передвижении российской военной техники по Беларуси.

Кроме того, в стране продолжаются задержания лиц, которых подозревают в совершении актов саботажа на БелЖД. К некоторым из них силовики применили оружие на поражение.

КГБ брошен на борьбу с саботажем

"Я был подписан на Тelegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси". Призываю граждан не пользоваться этим ресурсом и не поддаваться на провокации", - повторяют почти слово в слово заявления в ходе так называемых "покаянных" видео работники Белорусской железной дороги. Некоторые добавляют, что о том, что ресурс экстремистский, узнали от сотрудников КГБ. 30 марта провластный Тelegram-канал "Желтые сливы" выложил около сорока подобных записей.

"Эти действия лишний раз подтверждают, что режим как огня боится потерять контроль над железнодорожной отраслью Беларуси. В данный момент львиная доля сотрудников КГБ, включая областные управления и Главное управление КГБ, брошены на борьбу с утечкой информации и "рельсовой войной", - так прокомментировал массовые задержания и "покаянные" видео Тelegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Александр Соколов

По данным инициативы "Рабочы рух", за последние пару недель по всей стране было задержано около ста сотрудников БелЖД. "Это случайные люди, но все они либо имеют непосредственное отношение к организации движения на железной дороге, либо доступ к информации для служебного пользования, секретной и совершенно секретной информации. Задерживают людей как дома, так и на работе. Был случай, когда машиниста сняли с локомотива и увели в наручниках", - рассказал DW представитель "Рабочага руху" Александр Соколов. По его словам, несмотря на задержания, информация о том, что происходит на железной дороге, поступает, как и прежде.

По сведениям собеседника DW, кого-то из железнодорожников отпустили, кто-то находится под арестом. Большинству, по его словам, вменяют в вину распространение экстремистских материалов (ст. 19.11. КоАП РБ), но есть и те, кого обвиняют по статьям "шпионаж" (ст. 358 УК), "измена государству" (ст. 356 УК), "акт терроризма" (ст. 289 УК РБ). С родными работников БелЖД DW поговорить не удалось - они опасаются за свою безопасность и безопасность своих близких.

Не менее 10 инцидентов за месяц

С начала войны в Украине на Белорусской железной дороге произошло не менее 10 актов саботажа и диверсий. Речь идет как о кибератаках на компьютерные сети и сервисы БелЖД, так и о повреждении и уничтожении инфраструктурных объектов. Некоторые имевшие место случаи подтвердили МВД и МЧС Беларуси.

Чаще всего выводились из строя шкафы управления устройством сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). При повреждении таких установок практически парализуется участок железной дороги, который они контролируют, не работают светофоры и стрелочные переводы. Диспетчеры по телефонным указаниям проводят только стратегически важные поезда, при этом скорость составов не превышает 15-20 км в час.

В ночь на 1 марта были сожжены шкафы СЦБ на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельской области) и на остановочном пункте "Синяво" недалеко от Столбцов (Минская область), 14 марта - на перегоне Доманово - Лесная (Брестская область), 16 марта - на перегоне Фариново-Загатье (Витебская область). В ночь на 25 марта два шкафа сгорели под Борисовом (Минская область), а в ночь 28 марта - на перегоне "Осиповичи-Верейцы" (Могилевская область).

Как утверждает объединение бывших силовиков ByPol (признано в Беларуси экстремистским формированием. - Ред.), за актами саботажа на железной дороге стоят участники плана "Перамога" ("Победа") - мобилизационного плана оппозиции, цель которого - отстранение от власти Александра Лукашенко. Нарушая движение по БелЖДТ, некоторые жители Беларуси, говорят в ByPol, пытаются замедлить продвижение российской военной техники, направляющейся в Украину. По словам представителя инициативы "Рабочы рух" Александра Соколова, из-за саботажа и диверсий задержки в движении составов достигали от 12 часов до суток.

"При этом никакой опасности для жизни пассажиров Белорусской железной дороги нет. Автоматика отключается таким образом, что в передвижные составы и локомотивы, которые находятся на данном участке, поступает сигнал, и машинист осуществляет экстренное торможение. Даже если он этого не сделает, автоматика это сделает сама", - пояснил Соколов.

Силовики применяют оружие на поражение

Задержания лиц, которых подозревают в актах саботажа на БелЖД, начались в Беларуси еще в марте. По данным правозащитников, силовики устраивают рейды в городах, рядом с которыми фиксировались подобные случаи - в Столбцах, Дзержинске, Барановичах. 6 апреля стало известно о задержании трех человек, причастных, как заявило МВД, к уничтожению релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами.

Российская военная техника прибывает в Беларусь на учения "Союзная решимость", февраль 2022 года

По версии силовиков, во время задержания 30 марта мужчины оказали "активное сопротивление и попытались скрыться", против них было применено оружие на поражение. Одного задержанного ранили, он находится в больнице, двум медпомощь была оказана на месте. Провластные Тelegram-каналы опубликовали видео с задержанными, они выглядят избитыми, один лежал на земле в крови.

До данным Тelegram-канала "Сообщество железнодорожников Беларуси", задержанные - это жители Бобруйска Евгений Минкевич (28 лет), Дмитрий Климов (28 лет) и Владимир Аврамцев (27 лет). "После задержания не оказывавшие сопротивления люди были целенаправленно расстреляны в коленные суставы", - заявляет "Сообщество железнодорожников" Беларуси.

В свою очередь, замглавы МВД Геннадий Казакевич во время брифинга рассказал, что 1 апреля был задержан еще один подозреваемый по "аналогичному преступлению", которое якобы было совершено в ночь с 24 на 25 марта в Борисовском районе. "Террористом оказался 40-летний житель Минского района, ранее судимый за убийство с особой жестокостью. При задержании он также оказал активное сопротивление, было применено оружие на поражение. Преступник тяжело ранен и находится в лечебном учреждении", - сообщил Казакевич.

Ранее Генпрокуратура Беларуси квалифицировала инциденты на БелЖД как "акты терроризма" и указала, что за это предусмотрена ответственность "вплоть до смертной казни".

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