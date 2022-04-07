Cанкции из-за войны: как Запад наказывает Беларусь за поддержку России

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Беларусь предоставляет свою территорию российским войскам для ведения войны в Украине. За пособничество Минск подвергся беспрецедентным санкциям со стороны западных стран. Подробнее о них - в фотогалерее DW.
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