 Cанкции из-за войны: как Запад наказывает Беларусь за поддержку России | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 07.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Cанкции из-за войны: как Запад наказывает Беларусь за поддержку России

Беларусь предоставляет свою территорию российским войскам для ведения войны в Украине. За пособничество Минск подвергся беспрецедентным санкциям со стороны западных стран. Подробнее о них - в фотогалерее DW.

  • Российская военная техника идет в Украину и через Беларусь

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    За пособничество в войне

    После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

  • Белорусское предприятие Пинскдрев

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Древесина, цемент, табак

    ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

  • Банкноты евро

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Банкноты евро

    Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

  • Всемирный банк остановил свои программы в РФ и РБ

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Программы финансирования

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

  • Банк Дабрабыт

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Санкции США

    США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

  • МЗКТ-79221 - продукция Минского завода колесных тягачей

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Оборонный, аэрокосмический и морской сектор

    1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

  • США запретили к поставкам в Россию и Беларусь 600 видов предметов роскоши, включая ювелирные изделия

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Предметы роскоши

    Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

  • Нацбанк Беларуси также подпал под санкции Швейцарии

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Швейцарские санкции

    Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

  • Министр обороны Японии Нобуо Киси и посол Украины в Токио Сергей Корсунский

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Японское эмбарго

    Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

  • МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева)

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Семья Лукашенко в черном списке Австралии

    МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

  • Другие санкции Запада против Беларуси
    Еще по теме

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Другие санкции Запада против Беларуси

    Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после президентских выборов - 2020. О них читайте в статье "Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?"

    Автор: Анна Шторк


  • Российская военная техника идет в Украину и через Беларусь

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    За пособничество в войне

    После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

  • Белорусское предприятие Пинскдрев

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Древесина, цемент, табак

    ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

  • Банкноты евро

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Банкноты евро

    Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

  • Всемирный банк остановил свои программы в РФ и РБ

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Программы финансирования

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

  • Банк Дабрабыт

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Санкции США

    США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

  • МЗКТ-79221 - продукция Минского завода колесных тягачей

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Оборонный, аэрокосмический и морской сектор

    1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

  • США запретили к поставкам в Россию и Беларусь 600 видов предметов роскоши, включая ювелирные изделия

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Предметы роскоши

    Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

  • Нацбанк Беларуси также подпал под санкции Швейцарии

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Швейцарские санкции

    Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

  • Министр обороны Японии Нобуо Киси и посол Украины в Токио Сергей Корсунский

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Японское эмбарго

    Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

  • МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева)

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Семья Лукашенко в черном списке Австралии

    МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

  • Другие санкции Запада против Беларуси
    Еще по теме

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Другие санкции Запада против Беларуси

    Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после президентских выборов - 2020. О них читайте в статье "Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?"

    Автор: Анна Шторк


Смотрите также:

Смотреть видео 44:01

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?


 

Контекст

Экономист: От новых санкций пострадают почти все отрасли экономики Беларуси

Новые санкции стран Запада в отношении Беларуси - самые серьезные за всю ее историю, заявил DW экономист Дмитрий Крук. И объяснил, что ждет теперь экономику страны и рядовых белорусов.  

Как агрессия России влияет на торговлю Беларуси с Украиной

Из-за войны в Украине торговые связи РБ с этой страной фактически заморожены. Опрошенные DW экономисты считают, что Беларусь ждет спад ВВП и рост цен на продукты питания.  

Посол ЕС в Беларуси: Санкции - не самое любимое нами средство, но эффективное

Почему сократили выдачу виз, как в ЕС оценивают влияние санкций на обычных граждан Беларуси? Об этом посол Евросоюза Дирк Шубель рассказывает в интервью DW.  

Будет, как в 90-е? Что ждет белорусскую экономику

По-настоящему белорусскую экономику начнет штормить через несколько месяцев, прогнозируют эксперты. Что будет с доходами населения, вырастет ли безработица, и смогут ли помочь Россия и Китай? DW обсудила с экономистом.  

Какими будут последствия для Беларуси из-за поддержки войны против Украины

По мнению европейских экспертов, Беларусь оказалась в ловушке и стала "заложником" российской агрессии против Украины. DW с подробностями.  

Спортсмены Германии призвали исключить Россию и Беларусь из международного спорта

Путинская система годами использует спорт в политических целях, заявили в объединении Athleten Deutschland, предложив ввести тотальные спортивные санкции против России и Беларуси.  

Война в Украине и санкции душат экспорт калийных удобрений из Беларуси

Из-за западных санкций и войны в Украине нарушена логистика поставок белорусских калийных удобрений потребителям. Это негативно влияет на ситуацию на "Беларуськалии" и экономику страны.  

ЕС утвердил новые санкции против России и Беларуси

ЕС утвердил четвертый пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Под ограничения попали новые олигархи, экспорт морского оборудования в РФ. Три банка из РБ отключат от SWIFT.  

ЕБРР приостановил доступ России и Беларуси к своим ресурсам

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.  

США вводят санкции в отношении еще 120 организаций из России и Беларуси

В санкционный список Вашингтона включены организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. В Белом доме утверждают, что они действовали вопреки интересам нацбезопасности США.  

Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад

Страны Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Налагаются они и на Беларусь - за пособничество РФ. Какие именно меры в отношении кого в РБ и кем приняты - у DW.  

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Cтраны Запада считают Беларусь страной-агрессором из-за содействия России, ведущей войну в Украине. В этой связи против Минска был принят ряд беспрецедентных ограничительных мер. Об основных из них - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Соучастница или заложница: Беларусь в войне против Украины  

Война в Украине: западные санкции уничтожают российскую экономику. DW Новости (02.03.2022)  

Удар ЕС по кошельку Путина, или Как США помогут ЕС обойтись без российского газа (25.03.2022)  

Также по теме

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Война в Украине и санкции Запада против Минска 07.04.2022

Cтраны Запада считают Беларусь страной-агрессором из-за содействия России, ведущей войну в Украине. В этой связи против Минска был принят ряд беспрецедентных ограничительных мер. Об основных из них - в фотогалерее DW.

***ACHTUNG: Die DW kann dieses Bild nicht unabhängig verifizieren!*** This Tuesday, Feb. 22, 2022 satellite imagery provided by Maxar Technologies shows a close up of assembled vehicles at Bokov Airfield near Mazyr, Belarus. (Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP)

Какими будут последствия для Беларуси из-за поддержки войны против Украины 31.03.2022

По мнению европейских экспертов, Беларусь оказалась в ловушке и стала "заложником" российской агрессии против Украины. DW с подробностями.

Oktober 2019 *** Warum sind Weißrussen im IT-Bereich so erfolgreich? Gebäude des Hochtechnologieparks.

Как война РФ против Украины убивает IT-сферу в Беларуси 18.03.2022

Война России против Украины спровоцировала массовый отток айтишников из Беларуси. По словам экспертов, экономика может потерять до 4% ВВП. Как обстоят дела в IT-сфере сейчас?

Реклама

Самые читаемые сегодня

Юрист "Агоры": Закон в РФ не запрещает отправлять призывников на войну  

"Чтобы Россия не победила", или Что канцлер отвечал на вопросы депутатов  

В немецком аэропорту задержан грузовой самолет, связанный с РФ  