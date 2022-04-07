Cанкции из-за войны: как Запад наказывает Беларусь за поддержку России

Война в Украине и санкции Запада против Минска

За пособничество в войне

После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.