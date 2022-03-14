Исследование: Все меньше белорусов "за" аннексию Крыма и союз с Россией

Количество белорусов, которые называют аннексию Крыма Россией законной, существенно снизилось с 2014 года - точно так же, как и число граждан Беларуси, которые хотели бы жить в союзе с Россией. А войну белорусы называют основной проблемой, стоящей перед страной. Таковы главные результаты соцопроса, которые во вторник, 15 марта, представил независимый белорусский социолог профессор Андрей Вардомацкий. Кроме того, он объяснил, насколько реальные данные по конституционному референдуму, состоявшемуся в РБ 27 февраля, отличаются от тех, что были озвучены Центризбиркомом.

За союз с Россией выступают менее половины белорусов

Исследование о геополитических ориентациях белорусов, по словам доктора социологии Андрея Вардомацкого, проводилось в ноябре-декабре 2021 года. В опросе методом телефонного интервью приняли участие около тысячи человек, которые репрезентативно представляют население Беларуси по полу, возрасту, типу поселения, региону и уровню образования.

Андрей Вардомацкий

По словам социолога, уже в конце минувшего года военная тематика отмечалась респондентами в топе основных проблем, стоящих перед страной. "За все время, как я провожу измерения, в белорусском обществе всегда доминировали экономические проблемы, а сейчас впервые на первый план вышла война. Пока эксперты рассуждали, будет она или нет, у белорусов война стояла на первом месте - в этом и есть мудрость общественного мнения", - отметил Вардомацкий.

И указал на изменения в геополитической ориентации белорусов. Во-первых, по сравнению с данными 2014 года, число людей, которые называют присоединение Крыма к России "правомерными и оправданными действиями" уменьшилось на 16 процентных пунктов - с 64,9% до 48,8%. "Может быть, цифра одобрения в 48,8% и кажется большой, но в динамике это совершенно другая структура общества, учитывая, что в 2014 году такой ответ давало две трети населения. Эти изменения произошли впервые, они плавно накапливались в массовом сознании белорусов, а сейчас мы предполагаем еще и взрывные изменения в связи с войной", - поясняет выявленную динамику профессор Вардомацкий.

Во-вторых, по его словам, уменьшилась доля граждан Беларуси, которые предпочли бы жить с союзе с Россией. В 2018 году 60% респондентов на вопрос, где лучше жить белорусам - в Евросоюзе или союзе с РФ, выбирали РФ. В 2019-м - 50%, а в 2020-м - 45%. По выражению социолога, "можно говорить о плавном понижении ориентации на Россию".

"Несмотря на общие ценности, есть ощущение опасности"

Говоря о том, какими, по их мнению, должны быть отношения между Беларусью и Россией, большинство опрошенных (72%) высказались за то, что страны должны быть независимыми, но максимально дружественными - с открытыми границами, без виз и таможни. Вариант вступления РБ в состав России поддержали лишь 4,3% респондентов. "То есть, в глазах белорусов формула должна быть такой: сотрудничество - да, вступление - нет", - уточнил профессор Вардомацкий.

По его словам, Россия стала менее привлекательной для белорусов в качестве направления для трудовой миграции. Позитивно к идее поработать в РФ относятся 31,3% опрошенных, в Польше - 40,6%, в Западной Европе - 36,7%. Вардомацкий также рассказал, что на вопрос, откуда исходит опасность для территориальной целостности Беларуси, 42,8% респондентов ответили, что такую опасность несет Россия. "Это трудно сочетается с понятием славянских ценностей. Вообще нужно отметить, что ориентация на Россию имеет не материальный (заработать деньги) характер, а ценностный. Но, несмотря на общие ценности, есть ощущение опасности", - отметил социолог.

В ходе исследования задавался вопрос и о том, как должна была повести себя Россия во время политического кризиса в Беларуси, разразившегося после президентских выборов в августе 2020 года. Доминирующая точка зрения белорусов заключается в том, что Россия должна была остаться нейтральной (37%). При этом вдвое меньше респондентов заявили, что Москва должны была поддержать Александра Лукашенко.

Лишь 25% белорусов, имеющих право голоса, поддержали новую конституцию

Данные еще одного исследования, которые презентовал профессор Андрей Вардомацкий, касались отношения белорусов к конституционному референдуму 27 февраля - оно было проведено в феврале, как раз накануне дня голосования. По данным этого опроса, реальная явка на референдуме составила около 50%, в то время как Центризбирком сообщил о 78,6%. "Эта явка (50%. - Ред.) значительно меньше, чем обычная на президентских выборах, которая составляет 80%. Тем не менее она больше, чем предполагалось в экспертной среде", - признал социолог.

По данным соцопроса, явка на референдуме по Конституции Беларуси составила 50%

51% принявших участия в опросе сказали, что планируют проголосовать "за" поправки в конституцию. В свою очередь, ЦИК сообщил, что предложенный проект Основного закона поддержали 65% белорусов, имеющих право голоса (а не принявших участие в референдуме). "Если от 50% явки взять 51% тех, кто проголосовал за новую конституцию, то цифра высказавшихся за нее белорусов, имеющих право голоса, находится в районе 25% - с официальными данными это расходится на 40 процентных пунктов", - констатирован Андрей Вардомацкий.

По словам социолога, больше половины опрошенных (56,9%) полагают, что в Беларуси до сих пор существует политический кризис. Отвечая на вопрос, позволят ли вносимые изменения в конституцию решить противоречия в обществе, варианты "точно нет" и "скорее нет" в сумме выбрали около 50% респондентов. Точно так же они не считают, что обновленный Основной закон нормализует отношения Минска с Западом и приведет к снятию санкций. В то же время почти две трети участников исследования ожидают улучшение отношений Беларуси с Россией.

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