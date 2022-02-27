 До 2024-го без перемен? Новая Конституция Беларуси: что изменится и когда | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 01.03.2022

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Беларусь

До 2024-го без перемен? Новая Конституция Беларуси: что изменится и когда

По данным властей, за поправки в Конституцию Беларуси проголосовали 65% избирателей. Как скоро вступит в силу новый Основной закон, и что именно поменяется в политической системе?

Минск, 27 февраля, день основного голосования по новой Конституции

Минск, 27 февраля, день основного голосования по новой Конституции

Согласно официальным данным, на конституционном референдуме, который прошел в Беларуси 27 февраля, за изменения и дополнения к Конституции РБ высказались 65,2% белорусов. Это значит, что, несмотря на протестную активность, массовые репрессии и непринятие референдума оппозицией, страна так или иначе будет жить с новым Основным законом.

Что изменится в стране сразу же, когда созовут Всебелорусское народное собрание (ВНС), и будут ли новые выборы - DW разбирается, как новая Конституция будет вступать в силу.

Конституция вступит в силу в середине марта, но есть нюанс

Первым шагом итоги референдума должны быть приняты Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Ее глава Игорь Карпенков уже заявил, что окончательные результаты будут утверждены на заседании Центризбиркома 3 марта.

Затем решение, принятое на референдуме, утверждает Александр Лукашенко, и, согласно переходным положениям проекта Конституции РБ, она вступает в силу через 10 дней после опубликования. Это значит, что новая Конституция начнет действовать примерно с середины марта.

Александр Лукашенко голосует на референдуме 27 февраля

Александр Лукашенко голосует на референдуме 27 февраля

Вместе с тем нельзя сказать, что проект Основного закона сразу же заработает в новой редакции. В нем также содержатся положения переходного периода, которые дают понимание политического пути, как именно все будет изменяться. В первую очередь выделяется время для того, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с конституцией. Два года для законодательных актов и год для принятия закона о ВНС, который должен описать, как формируется новый конституционный орган.

В Беларусь могут поставить ядерное оружие

Поясняя для DW, как и когда заработает новая Конституция, представитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык сразу делает оговорку: "Мы не считаем, что 27 февраля в действительности были приняты какие-то изменения в Конституцию, и многие страны не признают этот референдум. Но я понимаю, что для белорусов есть ценность в том, чтобы понимать, что будет дальше, как будет происходить внедрение этой фикции", - говорит эксперт.

По его словам, основной принцип начала работы конституции заключается в том, что первое время все органы продолжают работать, как прежде и по прежним нормам до переформирования или выборов в той мере, в какой это не противоречит новой конституции. "Например, членов ЦИК по новой Конституции будет назначать ВНС. Но пока оно еще не существует, ЦИК продолжает свою работу, как будто ничего не произошло. То же самое с судами, обеими палатами парламента, местными советами и иными органами", - поясняет Шлык.

По сути, как говорит представитель Светланы Тихановской, в день вступления в силу новой Конституции Беларуси (на 10-й день после опубликования проекта) в стране ничего не поменяется, "кроме одной архиважной вещи": "Учитывая, что из Конституции убирают норму о том, что Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, сразу же в страну могут поставить ядерные боеголовки, то есть у нас в стране может появиться ядерное оружие".

Кроме того, нужно отметить, что в новой редакции есть пункт о том, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Исполнение этой нормы видится проблематичным в свете обвинений об участии и содействии Беларуси российской агрессии в Украине.

Лукашенко будет и президентом, и главой ВНС

Переходные положения проекта указывают, что у властей есть год для того, чтобы принять закон о ВНС - органе, которому в новой Конституции отводится центральная роль. Затем должны быть созваны 1200 делегатов ВНС и выбран его президиум. "В целях организации надлежащей работы ВНС" первоначально его главой может быть избран действующий президент - то есть, Александр Лукашенко может (и скорее всего будет) совмещать сразу две должности.

Александр Шлык обращает внимание, что мы пока абсолютно не знаем, что будет написано в законе о ВНС. "По сути, люди на референдуме голосовали за кота в мешке - что такое ВНС, откуда он возьмется и как будет функционировать, сейчас не ясно, но есть год, чтобы принять об этом закон", - говорит Александр Шлык. Любопытно, что проект Конституции среди делегатов упоминает "представителей гражданского общества" - кого под ними понимают власти, и как их выберут, как раз и должен определить закон.

По проекту Конституции, ЦИК Беларуси отводится роль в формировании ВНС, но Шлык сомневается, что новый конституционный орган будет выбираться посредством голосования народа: "Скорее всего будут непрямые выборы, когда советы местных депутатов выбирают делегатов, а ЦИК просто способствует выборам".

До выборов 2024 года политическая система не изменится

Еще одна важная дата, которую устанавливает проект, - последнее воскресенье февраля 2024 года. По задумке, тогда должны будут пройти выборы в местные советы и выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты Парламента). До этого момента обе Палаты парламента и местные советы работают как прежде, в прежнем составе и по прежним нормам.

Политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров в беседе с DW категорично заявляет, что в политическом смысле до 2024 года в стране ничего не поменяется: "Парламент и правительство будут работать по-старому, как прежде. И даже когда появится ВНС, это ничего не изменит в текущей Конструкции распределения полномочий, ведь Лукашенко станет еще и председателем ВНС".

Поясняя свою позицию, политолог говорит, что норма о том, что Лукашенко лишается возможности издавать декреты, которые выше законов, теперь компенсируется тем, что он будет принимать решения от имени ВНС, которые главенствуют над законами - то есть за ним сохранятся все полномочия, которые есть и сейчас.

Следующие выборы - в парламент - пройдут в Беларуси только в 2024 году

Следующие выборы - в парламент - пройдут в Беларуси только в 2024 году

"Только когда в 2024 году пройдут выборы в Палату представителей, появится новая конфигурация парламента и правительства. С новыми полномочиями возникает разбалансировка власти и новые центры. И там может что-то быть, но до этого времени в стране ничего нового не будет”, - говорит Андрей Егоров.

Поддерживая этот тезис, Александр Шлык также ссылается на мнение Венецианской комиссии при Совете Европы, которая проанализировала проект: "Эксперты сказали, что поправки никаким образом не решают существующую проблему с разделением власти в Беларуси, а только усугубляют ее".

Досрочные выборы президента в проекте Конституции не закреплены

О досрочных выборах, проведение которых Александр Лукашенко ранее анонсировал после принятия новой Конституции, в разделе о переходных положениях ничего не говорится. Значит, по плану президентские выборы должны будут состояться в 2025 году.

Именно после них вступает в силу норма о том, что президент не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд. Если читать нормы Конституции буквально, то Александр Лукашенко сможет участвовать в выборах в 2025 году и потом еще два срока оставаться у власти.

Андрей Егоров, в свою очередь, отмечает, что в теперешней ситуации вообще трудно сказать, будет ли 2025 год. "С началом войны в Украине полностью изменилась конфигурация белорусской независимости - страна сейчас является сателлитом России, лишь номинально независима и не контролирует свою территории. А если русские захотят, то и власть тоже будут контролировать", - говорит политолог и добавляет, что именно по итогам войны в Украине будет решаться, будет ли Беларусь вообще, в каком виде и с какой конституцией.

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    Автор: Николай Пермяков


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