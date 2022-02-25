 Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.02.2022

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Беларусь

Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа

В Беларуси 27 февраля - основной день голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию. DW - о самых важных из них, особой роли Лукашенко и о том, как к плебисциту относятся оппозиция и ЕС.

Девушка в темных очках прикрывает остальную часть лица брошюрой Конституция Республики Беларусь

Воскресенье, 27 февраля, - основной день голосования (предварительное началось 22 февраля) на конституционном референдуме в Беларуси. Ее гражданам предлагается ответить на следующий вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Самое важное о подготовке и условиях проведения плебисцита, содержании поправок, а также об отношении к нему белорусской оппозиции и ЕС - у DW.

Предыстория и хронология

Фразу о том, что ныне действующую Конституцию РБ надо усовершенствовать, Александр Лукашенко в прежние годы повторял более или менее регулярно, но дальше слов дело не шло. В июне 2020-го он сообщил о подготовке к пересмотру Основного закона, признавшись, что два ранее предложенных варианта его не устроили.

Александр Лукашенко c членами конституционной комиссии

Александр Лукашенко c членами конституционной комиссии

Картина резко изменилась через два месяца - после состоявшихся 9 августа президентских выборов (по официальным данным, набрав более 80% голосов, на них победил Лукашенко) по всей Беларуси вспыхнули массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. На этом фоне Лукашенко заявил о необходимости конституционной реформы - таким путем, по оценкам наблюдателей, власти хотели ослабить протестные настроения.

Тем не менее комиссия под руководством главы Конституционного суда Петра Миклашевича, которой поручили подготовить проект поправок к Основному закону, была создана лишь 15 марта 2021 года. 22 июля была обнародована первая версия проекта, которую Лукашенко отправил на доработку. 27 декабря - вторая, фактически финальная, вынесенная на "общественное обсуждение". А 21 января 2022 года власти опубликовали итоговый вариант, который и выносится на референдум.

Цель конституционной реформы и ключевые поправки

Целью конституционной реформы аналитики называют формализацию процедуры возможного транзита власти в стране (ныне явно отложенного на более поздний срок), создание для него юридической базы. А самой важной из поправок считают закрепление в проекте конституции статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое существует с 1996 года, но все это время не имеет нормативной основы своей деятельности.

Участники Всебелорусского народного собрания

Последнее по времени Всебелорусское народное собрание прошло в феврале 2021 года

ВНС, согласно проекту, становится высшим представительным органом страны, правомочным отменять решения других органов власти, объявлять импичмент президенту, назначать членов Центризбиркома, а также судей Верховного и Конституционного судов, вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать изменения в конституцию, вводить чрезвычайное и военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Кроме того, предложенные поправки запрещают президенту издавать декреты, имеющие силу закона, увеличивают срок полномочий парламента с четырех до пяти лет, несколько расширяют компетенцию премьер-министра, предусматривают создание института уполномоченного по правам человека, а также закрепление в конституции нормы о том, что "брак - это союз женщины и мужчины".

Еще два срока Лукашенко?

Как следует из проекта, один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков, однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. Иными словами, Александр Лукашенко после нынешней каденции (истекает в 2025 году) имеет возможность править еще 10 лет. Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности - их нельзя преследовать за действия, совершенные во время исполнения обязанностей, им гарантируется место делегата ВНС и пожизненное членство в Совете Республики.

Среди книг на полке - брошюры Конституция Республики Беларусь

Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности

При этом никто - помимо Александра Лукашенко - не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко же по предложению ВНС вправе оставаться и президентом, и председателем собрания. А вот кандидаты в президенты для их регистрации в таком качестве должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за границей - такое требование лишает шанса баллотироваться многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

В проекте новой конституции нет присутствующего в действующей указания на то, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной. В том, что эта норма фактически не работала, сходятся как представители властей, так и их оппоненты.

Условия проведения референдума

Последние утверждают, что проведение сейчас референдума в Беларуси - преступление. И напоминают о том, что в стране более 1000 политзаключенных, по статьям УК, связанными с протестами, осуждены сотни граждан, ликвидированы все независимые СМИ, несколько сот интернет-ресурсов признаны экстремистскими.

Помимо этого, оппозиция указывает, что у граждан нет никакого доверия к процессу голосования и подсчету голосов - в участковых комиссиях нет ни одного члена оппозиционных партий, имена лиц в составе комиссий Центризбирком засекретил, а голосование ожидается не совсем тайным - с избирательных кабинок будут сняты занавески (по официальной версии - из-за "высокого риска заражения" коронавирусом).

Что касается наблюдения за голосованием, то демсилы вовсе отказались от его организации, сославшись на преследование и запугивание активистов, принимавших участие в наблюдении за президентской кампанией 2020 года. ЦИК же ограничился приглашением наблюдателей от СНГ и ШОС, не став приглашать представителей БДИПЧ ОБСЕ.

Отношение к референдуму оппозиции и Запада

В сложившейся ситуации стратегия действий, выработанная коалицией демсил, была направлена на срыв референдума и превращения его в вотум недоверия властям. Об этом договорились офис Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление (НАУ), Координационный совет оппозиции, а также платформы "Голос", "Зубр" и "Честные люди".

Они призвали белорусов приходить на избирательные участки и делать бюллетень недействительным, зачеркивая оба варианта волеизъявления. Бюллетени, которые граждане сделают недействительными, им предложено присылать в "Голос", который - как и во время президентских выборов - будет считать голоса. Лидер оппозиции Светлана Тихановская назвала референдум нелегитимным и не способным преодолеть политический, экономический и гуманитарный кризис в РБ. По ее выражению, это не выбор между "за" и "против", а "просто предложение выбирать между Лукашенко и Лукашенко".

Светлана Тихановская в Европарламенте, ноябрь 2021 года

Светлана Тихановская в Европарламенте, ноябрь 2021 года

Столь же критично оценивают референдум и в Брюсселе. В совместном заявлении от 1 февраля глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь и постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус назвали плебисцит "фикцией". Депутат бундестага от правящей СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid) на встрече с Тихановской заверил, что парламент ФРГ не намерен признавать результаты референдума, так как он организован в недемократических обстоятельствах в то время, как политическая оппозиция репрессирована.

По белорусскому законодательству, решение, которое будет принято по итогам референдума, вступит в силу через 10 дней после официального его опубликования и является обязательным для исполнения. У экспертов нет сомнений, что власти обнародуют такие результаты голосования, которые сочтут для себя нужными.

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    Автор: Янина Мороз


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