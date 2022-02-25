Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В Беларуси 27 февраля - основной день голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию. DW - о самых важных из них, особой роли Лукашенко и о том, как к плебисциту относятся оппозиция и ЕС.
Воскресенье, 27 февраля, - основной день голосования (предварительное началось 22 февраля) на конституционном референдуме в Беларуси. Ее гражданам предлагается ответить на следующий вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Самое важное о подготовке и условиях проведения плебисцита, содержании поправок, а также об отношении к нему белорусской оппозиции и ЕС - у DW.
Фразу о том, что ныне действующую Конституцию РБ надо усовершенствовать, Александр Лукашенко в прежние годы повторял более или менее регулярно, но дальше слов дело не шло. В июне 2020-го он сообщил о подготовке к пересмотру Основного закона, признавшись, что два ранее предложенных варианта его не устроили.
Картина резко изменилась через два месяца - после состоявшихся 9 августа президентских выборов (по официальным данным, набрав более 80% голосов, на них победил Лукашенко) по всей Беларуси вспыхнули массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. На этом фоне Лукашенко заявил о необходимости конституционной реформы - таким путем, по оценкам наблюдателей, власти хотели ослабить протестные настроения.
Тем не менее комиссия под руководством главы Конституционного суда Петра Миклашевича, которой поручили подготовить проект поправок к Основному закону, была создана лишь 15 марта 2021 года. 22 июля была обнародована первая версия проекта, которую Лукашенко отправил на доработку. 27 декабря - вторая, фактически финальная, вынесенная на "общественное обсуждение". А 21 января 2022 года власти опубликовали итоговый вариант, который и выносится на референдум.
Целью конституционной реформы аналитики называют формализацию процедуры возможного транзита власти в стране (ныне явно отложенного на более поздний срок), создание для него юридической базы. А самой важной из поправок считают закрепление в проекте конституции статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое существует с 1996 года, но все это время не имеет нормативной основы своей деятельности.
ВНС, согласно проекту, становится высшим представительным органом страны, правомочным отменять решения других органов власти, объявлять импичмент президенту, назначать членов Центризбиркома, а также судей Верховного и Конституционного судов, вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать изменения в конституцию, вводить чрезвычайное и военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов.
Кроме того, предложенные поправки запрещают президенту издавать декреты, имеющие силу закона, увеличивают срок полномочий парламента с четырех до пяти лет, несколько расширяют компетенцию премьер-министра, предусматривают создание института уполномоченного по правам человека, а также закрепление в конституции нормы о том, что "брак - это союз женщины и мужчины".
Как следует из проекта, один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков, однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. Иными словами, Александр Лукашенко после нынешней каденции (истекает в 2025 году) имеет возможность править еще 10 лет. Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности - их нельзя преследовать за действия, совершенные во время исполнения обязанностей, им гарантируется место делегата ВНС и пожизненное членство в Совете Республики.
При этом никто - помимо Александра Лукашенко - не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко же по предложению ВНС вправе оставаться и президентом, и председателем собрания. А вот кандидаты в президенты для их регистрации в таком качестве должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за границей - такое требование лишает шанса баллотироваться многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.
В проекте новой конституции нет присутствующего в действующей указания на то, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной. В том, что эта норма фактически не работала, сходятся как представители властей, так и их оппоненты.
Последние утверждают, что проведение сейчас референдума в Беларуси - преступление. И напоминают о том, что в стране более 1000 политзаключенных, по статьям УК, связанными с протестами, осуждены сотни граждан, ликвидированы все независимые СМИ, несколько сот интернет-ресурсов признаны экстремистскими.
Помимо этого, оппозиция указывает, что у граждан нет никакого доверия к процессу голосования и подсчету голосов - в участковых комиссиях нет ни одного члена оппозиционных партий, имена лиц в составе комиссий Центризбирком засекретил, а голосование ожидается не совсем тайным - с избирательных кабинок будут сняты занавески (по официальной версии - из-за "высокого риска заражения" коронавирусом).
Что касается наблюдения за голосованием, то демсилы вовсе отказались от его организации, сославшись на преследование и запугивание активистов, принимавших участие в наблюдении за президентской кампанией 2020 года. ЦИК же ограничился приглашением наблюдателей от СНГ и ШОС, не став приглашать представителей БДИПЧ ОБСЕ.
В сложившейся ситуации стратегия действий, выработанная коалицией демсил, была направлена на срыв референдума и превращения его в вотум недоверия властям. Об этом договорились офис Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление (НАУ), Координационный совет оппозиции, а также платформы "Голос", "Зубр" и "Честные люди".
Они призвали белорусов приходить на избирательные участки и делать бюллетень недействительным, зачеркивая оба варианта волеизъявления. Бюллетени, которые граждане сделают недействительными, им предложено присылать в "Голос", который - как и во время президентских выборов - будет считать голоса. Лидер оппозиции Светлана Тихановская назвала референдум нелегитимным и не способным преодолеть политический, экономический и гуманитарный кризис в РБ. По ее выражению, это не выбор между "за" и "против", а "просто предложение выбирать между Лукашенко и Лукашенко".
Столь же критично оценивают референдум и в Брюсселе. В совместном заявлении от 1 февраля глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь и постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус назвали плебисцит "фикцией". Депутат бундестага от правящей СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid) на встрече с Тихановской заверил, что парламент ФРГ не намерен признавать результаты референдума, так как он организован в недемократических обстоятельствах в то время, как политическая оппозиция репрессирована.
По белорусскому законодательству, решение, которое будет принято по итогам референдума, вступит в силу через 10 дней после официального его опубликования и является обязательным для исполнения. У экспертов нет сомнений, что власти обнародуют такие результаты голосования, которые сочтут для себя нужными.
Смотрите также: