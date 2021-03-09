Как Лукашенко решил хайпануть на белорусском языке

"Вы должны понимать, что-то, что нас отличает от других, - это есть белорусский язык. Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус (его) знал", - об этом на недавней встрече с учеными Национальной академии наук заявил Александр Лукашенко.

Слова Лукашенко прозвучали неожиданно, учитывая его пренебрежительное отношение к национальному языку и сознательную политику, которую он вел на протяжении последних 27 лет, приведшую к снижению использования белорусского языка в Беларуси.

Лукашенко считал белорусский язык "бедным"

Когда Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году, белорусский язык был единственным государственным. Однако с его подачи уже спустя год был проведен референдум, на котором русский язык получил статус государственного наравне с белорусским.

С тех пор ситуация с употреблением белорусского языка в образовании, нормотворчестве, медиа и общественной жизни с каждым годом ухудшалась. Если в 1999 году белорусский язык называли родным 85,6% белорусов, то, согласно данным последней переписи 2019 года, - лишь 61,2% населения. Однако доля тех, кто пользуется белорусским языком при общении дома, еще меньше - 28,5% граждан.

Сам Александр Лукашенко за 27 лет нахождения у власти на белорусском языке выступал считанные разы и, более того, известен довольно оскорбительными высказываниями в его адрес: "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский", - говорил Лукашенко в 2006 году.

В Беларуси ликвидировали НГО, которые продвигали белорусский язык

События 2020 года в Беларуси и связанный с ним политический кризис также негативно отразились на положении белорусского языка в стране. Так, в рамках репрессий против НГО летом-осенью 2021 года были ликвидированы несколько организаций в сфере образования и культуры - Союз белорусских писателей, Товарищество белорусского языка, Товарищество белорусской школы, Белорусский ПЕН-центр и другие.

Как говорит экс-глава "Таварыства беларускай мовы" (на белорусском - Товарищество белорусского языка) Алена Анисим, ТБМ и другие подобные организации были ликвидированы в первую очередь потому, что ассоциировались с настоящим патриотизмом.

Активисты "Товарищества белорусского языка" (ТБМ) в ходе одной из поездок

Насчет будущей языковой политики власти Анисим также не видит каких-либо перспектив: "За годы правления Лукашенко принималось несколько госпрограмм по развитию языка, что при их исполнении, безусловно, привело бы к нормальному положению вещей. Но, к сожалению, на практике делалось все, чтобы белорусский язык был исключен из системы общественной жизни, госуправления, судопроизводства, информации". Поэтому Алена Анисим говорит, что высказывание Лукашенко - лишь одно из череды подобных, за которым ничего не стоит.

На белорусском обучается все меньше и меньше учащихся

Главная проблема с белорусским языком заключается в том, что за годы независимости Беларуси стремительно уменьшалось количество школьников, обучающихся на родном языке. Как пишет Zerkalo.io, осенью 1994 года в первые классы с белорусским языком обучения пошло 75% детей, а всего на белорусском тогда училось 40,6% школьников. Уже в 2005 году, согласно данным Белорусского статистического комитета, на родном языке училось только 23,3% маленьких белорусов. В прошлом учебном году их количество составило 10,2%.

В учреждениях высшего, среднего специального и дошкольного образования родного языка еще меньше. В 2020-2021 учебном году в ВУЗах на белорусском языке получали образование 0,2% студентов, 0,1% учащихся в среднеспециальных заведениях и 9% дошкольников.

Алина Нагорная

Впрочем, правозащитница и автор книги о языковой дискриминации "Мова 404" Алина Нагорная говорит, что на самом деле ситуация намного хуже. "Бывает, что родители пробуют "выбить" образование по-белорусски для ребенка в удобном для них месте, но у них не получается. Но даже если родители находят официально белорусскоязычный класс или школу, которая находится далеко, оформляют туда документы, потом все равно оказывается, что там все по-русски. Таких историй много", - говорит Нагорная.

Касательно процента законодательных актов на белорусском языке, правозащитница рассказывает о недавно полученном официальном отказе на свое обращение к госорганам: "Мне ответили, что всех правовых актов в Беларуси по-белорусски меньше 1,5%. По сегодняшней Конституции должно быть 100% по-белорусски и 100% по-русски. Вот такой пример нарушения законодательства государством".

Белорусы сами должны требовать больше белорусского языка

По словам Нагорной, человек, который всегда говорит по-белорусски, каждый день сталкивается с дискриминацией в Беларуси. "По-белорусски невозможно оформить карту в банке, получить образование, выучиться на водительские права, заказать товар в онлайн-магазине, записаться к врачу", - поясняет правозащитница.

Примеры языковой дискриминации Алина Нагорная собрала в книгу "Мова 404", которая содержит около 100 реальных историй белорусов. Кроме того, девушка активно пишет запросы и жалобы в госорганы, чтобы белорусского языка везде становилось больше. Благодаря ее деятельности в стране появились информационные таблички, шильды, на белорусском языке, а также билеты на общественный транспорт в большинстве городов и возможность заключать договор с ЖКХ на белорусском.

Новое высказывание Лукашенко о белорусском языке правозащитница считает не более чем словами: "Проблема языковой политики в том, что почти все люди в Беларуси нарушают языковое законодательство, а государство и общество солидарно закрывают на это глаза. Раз белорусский язык государственный, на нем должно быть все - от армии до образования, до каждого документа. Но этого нет, и одним высказыванием ничего не изменить".

По мнению Нагорной, эти слова сработают только в одном случае - "если люди скопируют их, вставят в свои обращения за белорусский язык и будут посылать их туда, где им не хватает родного языка".

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