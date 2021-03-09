 Как Лукашенко решил хайпануть на белорусском языке | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 05.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Как Лукашенко решил хайпануть на белорусском языке

Почему Лукашенко, который всегда пренебрежительно относился к белорусскому языку, вдруг озаботился этой темой? И какова на самом деле позиция национального языка в сегодняшней Беларуси?

Weißrussland | Oktyabrskaya Straße in Minsk

Меньше 1% студентов в Беларуси получают образование на белорусском языке

"Вы должны понимать, что-то, что нас отличает от других, - это есть белорусский язык. Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус (его) знал", - об этом на недавней встрече с учеными Национальной академии наук заявил Александр Лукашенко. 

Слова Лукашенко прозвучали неожиданно, учитывая его пренебрежительное отношение к национальному языку и сознательную политику, которую он вел на протяжении последних 27 лет, приведшую к снижению использования белорусского языка в Беларуси.

Лукашенко считал белорусский язык "бедным"

Когда Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году, белорусский язык был единственным государственным. Однако с его подачи уже спустя год был проведен референдум, на котором русский язык получил статус государственного наравне с белорусским.

С тех пор ситуация с употреблением белорусского языка в образовании, нормотворчестве, медиа и общественной жизни с каждым годом ухудшалась. Если в 1999 году белорусский язык называли родным 85,6% белорусов, то, согласно данным последней переписи 2019 года, - лишь 61,2% населения. Однако доля тех, кто пользуется белорусским языком при общении дома, еще меньше - 28,5% граждан. 

Сам Александр Лукашенко за 27 лет нахождения у власти на белорусском языке выступал считанные разы и, более того, известен довольно оскорбительными высказываниями в его адрес: "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский", - говорил Лукашенко в 2006 году.

В Беларуси ликвидировали НГО, которые продвигали белорусский язык

События 2020 года в Беларуси и связанный с ним политический кризис также негативно отразились на положении белорусского языка в стране. Так, в рамках репрессий против НГО летом-осенью 2021 года были ликвидированы несколько организаций в сфере образования и культуры - Союз белорусских писателей, Товарищество белорусского языка, Товарищество белорусской школы, Белорусский ПЕН-центр и другие.

Как говорит экс-глава "Таварыства беларускай мовы" (на белорусском - Товарищество белорусского языка) Алена Анисим, ТБМ и другие подобные организации были ликвидированы в первую очередь потому, что ассоциировались с настоящим патриотизмом.

Активисты Товарищества белорусского языка (ТБМ) в ходе одной из поездок

Активисты "Товарищества белорусского языка" (ТБМ) в ходе одной из поездок

Насчет будущей языковой политики власти Анисим также не видит каких-либо перспектив: "За годы правления Лукашенко принималось несколько госпрограмм по развитию языка, что при их исполнении, безусловно, привело бы к нормальному положению вещей. Но, к сожалению, на практике делалось все, чтобы белорусский язык был исключен из системы общественной жизни, госуправления, судопроизводства, информации". Поэтому Алена Анисим говорит, что высказывание Лукашенко - лишь одно из череды подобных, за которым ничего не стоит.

На белорусском обучается все меньше и меньше учащихся

Главная проблема с белорусским языком заключается в том, что за годы независимости Беларуси стремительно уменьшалось количество школьников, обучающихся на родном языке. Как пишет Zerkalo.io, осенью 1994 года в первые классы с белорусским языком обучения пошло 75% детей, а всего на белорусском тогда училось 40,6% школьников. Уже в 2005 году, согласно данным Белорусского статистического комитета, на родном языке училось только 23,3% маленьких белорусов. В прошлом учебном году их количество составило 10,2%. 

В учреждениях высшего, среднего специального и дошкольного образования родного языка еще меньше. В 2020-2021 учебном году в ВУЗах на белорусском языке получали образование 0,2% студентов, 0,1% учащихся в среднеспециальных заведениях и 9% дошкольников.

Алина Нагорная

Алина Нагорная

Впрочем, правозащитница и автор книги о языковой дискриминации "Мова 404" Алина Нагорная говорит, что на самом деле ситуация намного хуже. "Бывает, что родители пробуют "выбить" образование по-белорусски для ребенка в удобном для них месте, но у них не получается. Но даже если родители находят официально белорусскоязычный класс или школу, которая находится далеко, оформляют туда документы, потом все равно оказывается, что там все по-русски. Таких историй много", - говорит Нагорная.

Касательно процента законодательных актов на белорусском языке, правозащитница рассказывает о недавно полученном официальном отказе на свое обращение к госорганам: "Мне ответили, что всех правовых актов в Беларуси по-белорусски меньше 1,5%. По сегодняшней Конституции должно быть 100% по-белорусски и 100% по-русски. Вот такой пример нарушения законодательства государством".

Белорусы сами должны требовать больше белорусского языка

По словам Нагорной, человек, который всегда говорит по-белорусски, каждый день сталкивается с дискриминацией в Беларуси.  "По-белорусски невозможно оформить карту в банке, получить образование, выучиться на водительские права, заказать товар в онлайн-магазине, записаться к врачу", - поясняет правозащитница. 

Примеры языковой дискриминации Алина Нагорная собрала в книгу "Мова 404", которая содержит около 100 реальных историй белорусов. Кроме того, девушка активно пишет запросы и жалобы в госорганы, чтобы белорусского языка везде становилось больше. Благодаря ее деятельности в стране появились информационные таблички, шильды, на белорусском языке, а также билеты на общественный транспорт в большинстве городов и возможность заключать договор с ЖКХ на белорусском.

Новое высказывание Лукашенко о белорусском языке правозащитница считает не более чем словами: "Проблема языковой политики в том, что почти все люди в Беларуси нарушают языковое законодательство, а государство и общество солидарно закрывают на это глаза. Раз белорусский язык государственный, на нем должно быть все - от армии до образования, до каждого документа. Но этого нет, и одним высказыванием ничего не изменить".

По мнению Нагорной, эти слова сработают только в одном случае - "если люди скопируют их, вставят в свои обращения за белорусский язык и будут посылать их туда, где им не хватает родного языка".

Смотрите также:

Смотреть видео 05:09

Шчучыншчына, або Наколькі падобныя беларуская і нямецкая мовы

  • Станция метро Пушкинская в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Станция метро "Пушкинская"

    9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у "Пушкинской" силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал. Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись "Не забудем", сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок - 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.

  • Перекресток возле торгового центра Рига в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Торговый центр "Рига"

    Массовые демонстрации в районе торгового центра "Рига" и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно - 10-11 августа. 31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти - алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.

  • Стела Минск - город-герой

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Стела "Минск - город-герой"

    Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства. 16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.

  • Комаровский рынок в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Комаровский рынок

    12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.

  • ЦИП в 1-м переулке Окрестина в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    ЦИП в 1-м переулке Окрестина

    В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих. Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по "политическим" статьям. По четвергам здесь принимают передачи.

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками "Уходи!". 

  • Площадь перемен в одном из минских дворов

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Площадь перемен

    Площадь перемен - минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы. На трансформаторной будке находился мурал "диджеев перемен", включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.

    Автор: Татьяна Неведомская


Контекст

Незалежныя выдаўцы кніг на беларускай мове на мяжы спынення дзейнасці

У Беларусі рахункі двух незалежных выдавецтваў, якія выпускаюць кнігі на беларускай мове, арыштаваныя ўжо пяць месяцаў. DW распавядае пра тое, як у гэтай сітуацыі выжываюць выдавецтвы.  

Увеличился ли интерес белорусов к родному языку?

Как сегодня работают в Беларуси общественные инициативы и организации, занимающиеся продвижением белорусского языка, и насколько жителей страны интересует языковой вопрос - у DW.  

Верховный суд в Минске ликвидировал Общество белорусского языка

Суд удовлетворил иск Минюста Беларуси, совершившего внеплановую проверку Общества белорусского языка. Несмотря на ликвидацию, объединение хочет возобновить деятельность при первой возможности.  

Также по теме

Beschreibung: Einziger Supermarkt in Belarus, in Minsk, in dem eine Kasse ausgeschildert ist, an der mit Kunden weißrussisch gesprochen wird Schlagworte: Belarus, Weißrussland, belarussische Sprache, Minsk Jahr/Ort: 2017/Minsk

Хамство и избиения. Как в Беларуси дискриминируют из-за белорусского языка 09.03.2021

Несмотря на то, что белорусский язык имеет статус государственного в Беларуси, за его использование в стране могут нахамить, оскорбить и даже избить. Подробнее - у DW.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Токаев проводит кадровые перестановки. Олигархи готовы к бунту?  

"Меры против DW необоснованны". Как канцлер ФРГ отреагировал на запрет РФ  

Герхарда Шрёдера призвали отказаться от офиса и сотрудников в Берлине  