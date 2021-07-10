Увеличился ли интерес белорусов к родному языку?

Несмотря на затянувшийся общественно-политический кризис в стране и случаи дискриминации по языковому признаку, интерес к белорусскому языку растет, убеждены активисты общественных объединений и инициатив, которые занимаются его продвижением. DW поговорила с ними.

Не только популяризируют язык, но и защищают права политзаключенных

"Язык стал ядром, объединившим еврейский народ, и позволил ему создать одно из самых развитых и сильных государств. Если взять европейскую историю, то чешский народ испытывал трудности, тем не менее, были люди, которые сумели взять на себя ответственность за развитие своего народа на основе возрождения чешского языка. И сегодня вопрос его развития не стоит на повестке дня. Для меня язык - необходимый элемент, у которого есть все возможности укрепить и нашу нацию", - уверена Алена Анисим, председатель Таварыства беларускай мовы (ТБМ). Объединение существует более 30 лет, работает в разных городах Беларуси, ТБМ издает газету "Наша слова", минская городская организация учредила газету "Новы час".

Алена Анисим и японка Сиёри Киясава, которая выучила белорусский язык и стала членом ТБМ

Анисим говорит сегодня, что деятельность ТБМ не остается незамеченной различными госорганами: "Недавно прозвучал первый звоночек, председатель минской городской организации получил письмо из Мингорисполкома с просьбой предоставить документы о том, существует ли и действует ли организация. Думаю, это связано с тем, что она является учредителем газеты "Новы час".

Также, по словам Алены Анисим, власти делают все возможное, чтобы не лицензировать образовательную деятельность Университета имени Нила Гилевича - вуза с белорусским языком обучения, созданного объединением в 2018 году. Но собеседник DW отмечает, что ТБМ готово защищать свои права и права своих членов, если речь идет о дискриминации по признаку языка.

"Например, мы обратились в Управление исполнения наказаний МВД, так как получили информацию о том, что на члена ТБМ Владимира Цурпанова наложены различные взыскания только за то, что он говорит по-белорусски. Мы пока не знаем, что будет, но действуем строго в соответствии с законом, нам не приходится остерегаться или бояться", - подчеркивает Анисим. По словам жены Владимира Цурпанова Ирины, ее мужа, признанного правозащитниками политзаключенным, в Могилевском СИЗО № 4 дважды наказывали карцером за то, что он говорил с охранниками по-белорусски.

"Язык понимается как ценность"

"На наш взгляд, интерес людей к белорусской культуре и белорусскому делу определенно вырос. Язык как ценность воспринимается людьми, которые раньше о нем не задумывались. Это заметно по запросам и той информации, которую они хотят получить", - поясняют активисты общественно-культурной кампании "Будзьма беларусамі!" ("Будем белорусами!"). Она была инициирована в 2008 году Международной общественной организацией "Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына".

Актеры театра имени Янки Купалы в гостях у ТБМ

"Мы продвигаем белорусскую культуру, где язык - лишь одна из составляющих. Мы стремимся вызвать интерес к нашей культуре и истории. И делаем это по-белорусски. Что касается наших мероприятий, то теперь у нас онлайн-концерты, дискуссии, беседы, творческие встречи и детские чтения", - говорят в "Будзьма беларусамі!".

Постепенно увеличивается количество родителей, которые хотят, чтобы их дети учились на белорусском языке. Например, если в прошлом году только одна семья поддержала открытие белорусского класса в одной из сельских школ, то этой весной их было семь, а сейчас - около 30.

Say.by - живая платформа поддержки белорусского языка

"Класс должен быть открыт, если власти не отменят свое решение. Активисты в Гродно делают в общественном транспорте объявления с призывом отправлять детей в белорусскоязычные классы и школы, а в Могилеве белорусскоязычная молодежь добивается, чтобы одна из школ постоянно набирала классы с белорусским языком обучения", - добавляет Алена Анисим. Также она обращает внимание на то, что в последнее время появляется много инициатив, различных кампаний, цель которых - поддержать белорусскоязычных граждан, "подтолкнуть людей к родному языку".

Одна такая кампания проходит сейчас. Say.by - живая платформа поддержки белорусского языка - реализует проект "Мова прафесіі" ("Язык профессии") по расширению общения на белорусском языке в профессиональной сфере. "Несколько лет назад мы начали расширять использование живого языка, собирая информацию о компаниях и организациях, которые используют белорусский язык, чтобы их можно было разместить на карте, и человек мог найти ближайшее место с помощью мобильного телефона в приложении или на сайте, куда он может прийти и поговорить по-белорусски", - рассказывает создатель say.by Александр Шостакович.

По его словам, проект "Мова прафесіі" - логическое продолжение данной инициативы - является автоматизированным способом обучения людей разговорной белорусской речи и увеличения количества мест с поддержкой родного языка: "Мы готовим мобильное приложение, общаясь с которым, выполняя задания, вы сможете познакомиться с профессиональной лексикой в своей области. Один из этапов - собрать голоса белорусов для усиления технологий распознавания речи, на что уже откликнулись тысячи людей, начитывая короткие предложения на белорусском языке, слушая и проверяя то, что было начитано другими людьми".

Смотрите также: