Война в Украине: как распознать фейковые сообщения о боевых успехах

В районах боевых действий эффективная работа журналиста практически невозможна. Данные из независимых источников - на вес золота. Информационную брешь заполняют фотографии и видеоклипы пользователей соцсетей, а также данные, которые публикуют воюющие стороны. Перепроверить их бывает очень трудно, и они не всегда дают представление о реальной ситуации.

Видеоролики, призванные продемонстрировать боевые успехи, в нынешней войне распространяют и Россия, и Украина. Помимо морально-этических вопросов, связанных с публикацией откровенно жестокого контента, существует и другая проблема: использование видеозаписей, сделанных во время других конфликтов. В качестве примера фактчекер DW решил верифицировать содержание видеоролика, ставшего вирусным в украинском сегменте интернета. В статье, сначала опубликованной на английском языке, названы методы и инструменты, которые были использованы для проверки подлинности кадров. Эта методика универсальна. DW, в частности, использовала ее для опровержения российских фейков об убийствах мирных жителей в Буче.

Спорный пост

В этот раз речь идет о посте, опубликованном на неофициальном аккаунте в Twitter, поддерживающем вооруженные силы Украины (@ArmedForcesUkr) и имеющем более 450 тысяч подписчиков. 42-секундный клип называется "Хит Территориальной обороны ВСУ". В описании говорится: один из бойцов в Киеве написал музыку и смонитировал видео про то, "как наши воины уничтожают орков".

16 отдельных сцен взрывов, гибели и разрушений, в основном причиненных ударами беспилотников, а также в результате взрывов придорожных бомб и снайперских атак, призваны продемонстрировать успехи украинской армии в борьбе против агрессора. Кадры сопровождаются исполняемой детским голосом песенкой "Ла-ла-ла-ла, вбий москаля".

DW проанализировала 16 исходных видео, использованных в клипе, и обнаружила, что шесть из них не относятся к войне между Россией и Украиной 2022 года. На одном из них сняты действия не украинских военных, а российских. Остальные 10 эпизодов могут быть подлинными, однако проверить это на 100% оказалось невозможно.

Остерегайтесь "официальных" видео на неофициальных страницах

Пользователь @ArmedForcesUkr не имеет официальной галочки верификации в Twitter, что может объяснять недостоверность информации. Первая и последняя сцены видеоролика впервые появились на цифровых платформах в октябре 2020 года, во время войны между Азербайджаном и Арменией. По крайней мере авторство одной из сцен принадлежит армии Азербайджана. Это нанесение удара с беспилотника Bayraktar, которые использует в нынешней войне и Украина. Кадры обрезаны и потеряли четкость либо потому, что ими часто делились и скачивали, либо потому, что опубликовавший их пользователь хотел скрыть происхождение съемки.

Скриншот с изображением публикаций в социальных сетях, рассказывающих об успехах украинской армии в войне с Россией

Кадры ночного видения на 26-й секунде были обнародованы еще в феврале 2020 года российским аккаунтом milinfolive на платформах социальной сети "В контакте" и мессенджера Telegram. Те посты утверждали, что демонстрируют работу российского спецназа в Сирии. Согласно данным аккаунта, они были опубликованы Министерством обороны РФ (см. скриншот). Это единственные кадры видеоролика, снятые не с беспилотника, а запечатлевшие людей, которые были застрелены с близкого расстояния.

Больше трети видеоконтента - не с войны в Украине

Только 27 секунд из 42-секундного ролика можно отнести к видеозаписям, появившимся на цифровых платформах после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Некоторые из них отмечены водяным знаком @polkazov и могут быть связаны с медийной активностью украинского батальона "Азов". В этих роликах утверждается, что на видео сняты украинские атаки в осажденном Мариуполе в середине марта 2022 года.

Имеются в ролике и кадры, судя по всему, взятые из размещенной 18 марта 2022 года на YouTube подборки Вооруженных сил Украины об ударах, нанесенных беспилотниками под Херсоном. Другая сцена, очевидно, демонстрирующая удар противотанковой ракетой, была опубликована в Telegram 27 марта 2022 года членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрием Мисягиным.

В вирусных видео убедительность изображения часто побеждает правдивость

DW проанализировала пост в @ArmedForcesUkr, используя обратный поиск изображений по скриншотам каждой сцены с тем, чтобы идентифицировать изначально загруженные в Сеть видео. Затем мы сравнили время появления первых видеокадров с датой вторжения России в Украину в 2022 году, чтобы выяснить, появились они до или после начала агрессии. Для такого сравнения существует несколько сайтов, таких как TinEye и Yandex Visual Search, а также плагины для браузеров, такие как RevEye.

В случае с видео от @ArmedForcesUkr многие пользователи Twitter сразу же прокомментировали, что ролик содержит неукраинские кадры. Тем не менее на момент написания статьи видео было просмотрено более 160 тысяч раз, и большинство пользователей положительно отзывались о его содержании.

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