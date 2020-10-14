Комментарий: Война в Карабахе показала падение влияния России на Кавказе

Новая война на Кавказе заставляет еще раз задуматься о том, насколько Россия влиятельна в этом регионе, который она сама традиционно считает своей зоной ответственности. Много лет Кремль настаивает на том, что не только пространство бывшего СССР, но даже и Центральная Европа должны рассматриваться как зона, где все важнейшие политические решения должны приниматься с учетом его интересов.

Конфликты с Грузией и Украиной, постоянные инвективы в адрес Польши и стран Балтии - все это следствия исповедуемого в Кремле "ялтинского" подхода к международным отношениям, который предполагает, что одни государства входят в сферу влияния других, а потому должны учитывать их позицию в своей внешней и даже внутренней политике.

В виде лозунгов и рассуждений о геополитике все это выглядит впечатляюще, но очередной виток напряженности на Кавказе заставляют усомниться в том, что Россия действительно способна серьезно влиять на политические элиты кавказских государств, а сами они склонны учитывать ее мнение, принимая решения о войне и мире. Между тем Азербайджан и Армения - две бывшие советские республики, входящие в СНГ. А Армения, помимо этого, является еще и членом ОДКБ - возглавляемого Россией военно-политического альянса.

В Карабахе продолжаются бои

Начало активных боевых действий в Карабахе поставило руководство России перед необходимостью не на словах, а на деле продемонстрировать свое влияние в регионе, поспособствовав скорейшему прекращению огня. И действительно, 8 октября Владимир Путин выступил с призывом к миру, после которого состоялись многочасовые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве Сергея Лаврова. По итогам переговоров перемирие было объявлено.

Федор Крашенинников

К сожалению, новости свидетельствуют о том, что никакого полноценного прекращения огня так и не случилось: в Карабахе продолжаются бои. Более того, 14 октября Азербайджан обстрелял территорию Армении, что было признано обеими сторонами конфликта и может вывести его на новый уровень.

На повестке дня может встать вопрос о непосредственном участии в нем России, которая должна будет выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ и защитить Армению, если та подвергнется нападению. Ситуация осложняется и активным вмешательством Турции, которая, с одной стороны, является членом НАТО, а с другой - очевидным образом преследует собственные цели.

Впрочем, к счастью для Кремля, пока Армения не обращалась в ОДКБ с просьбой о помощи. Но можно ли исключить такой сценарий впредь, особенно если развитие конфликта пойдет в негативном для Еревана русле? И каково будущее ОДКБ, если одна из стран-участниц не получит гарантированной договором поддержки от своих союзников?

Вызов для России

Война в Карабахе - весьма несвоевременный вызов для России, у которой давно испортились отношения с Западом, резко ухудшившиеся после аннексии Крыма и еще сильнее обострившиеся после отравлении Алексея Навального. Ситуация на Кавказе требует от Кремля подтвердить статус, на который он много лет претендовал, а именно - статус гаранта мира и стабильности на всем пространстве, которое он сам отнес к зоне своего влияния.

С учетом многолетних противоречий между двумя странами и народами решить карабахскую проблему на данный момент едва ли возможно. Ведь для этого нужно заставить одну из сторон пойти на непредставимые для нее шаги: или Армения и армянские жители региона должны признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, или Азербайджан должен отказаться от части своей территории.

Для политического руководства обоих стран отказ от Карабаха станет катастрофой, а потому едва ли стоит ожидать, что кто-то из участников конфликта добровольно пойдет на это. И уж тем более никто не поступится собственными интересами только ради того, чтобы не подводить Россию и не ставить под сомнения ее претензии на роль супердержавы. Опять-таки нельзя забывать о Турции, которая сама очевидным образом претендует на особую роль в регионе и менее всего заинтересована, чтоб вопросы войны и мира решались без учета ее интересов и выгодным для России образом.

Снижение влияния России в кавказском регионе

Урегулирование карабахского конфликта было и остается сложнейшей задачей мировой политики, решение которой возможно только через привлечение к этому процессу широкого круга стран и международных организаций, не имеющих особых обязательств ни перед одной из сторон конфликта. Отдельная задача - оказание давление на Турцию и ее руководство, что теоретически можно было бы сделать по линии НАТО и через двухсторонние контакты влиятельных мировых лидеров с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Похоже, что Россия, испортившая отношение с Западом, и сама не может принудить противостоящие стороны к миру, и не готова к тому, чтобы в регионе активно действовали другие страны и международные организации. Для начала необходимо хотя бы добиться от вовлеченных в конфликт сторон устойчивого прекращения огня. Речь сегодня не идет о большем - слишком далеки позиции Еревана и Баку. Сколько еще продлится новый виток напряженности на Кавказе - никто не знает, но чем дольше будет идти эта война, тем очевиднее будет падение влияния России в этом регионе.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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