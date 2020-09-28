Бои в Нагорном Карабахе: что говорят в Берлине

Военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стали главной внешнеполитической новостью в информационных выпусках немецких СМИ. Встревожены представители официального Берлина, депутаты германского бундестага. А немецкие эксперты не исключают начала полномасштабной войны на Южном Кавказе.

Правительство ФРГ и депутаты требуют прекращения огня

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на правительственной пресс-конференции в понедельник, 28 сентября, заявил, что "правительство Германии видит в новой вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном крайне опасное развитие ситуации" и призывает обе стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам. Форум для это есть - Минская группа ОБСЕ, напомнил он.

Юрген Хардт в ходе интервью DW

С таким же призывом обратилась к Еревану и Баку парламентская фракция правящих в Германии консерваторов. По мнению внешнеполитического эксперта фракции ХДС/ХСС Юргена Хардта (Jürgen Hardt), поиск мирного урегулирования этого давнего конфликта на Кавказе блокируют Россия и Турция.

"Россия, как союзник Армении, и Турция, как союзник Азербайджана, вводят своих подопечных в регионе в заблуждение, уверяя, что разрешить конфликт можно, применяя политику силы, - заявил он. - Одновременно обе они содействуют тому, чтобы ни одна из сторон конфликта не взяла верх".

Хендрикс: "Армения должна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана"

Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в бундестаге Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) из фракции социал-демократов называет ситуацию в Нагорном Карабахе "взрывоопасной" и надеется на "благоразумие" участников конфликта.

Барбара Хендрикс

Она не берется судить, кто несет ответственность за нынешнее резкое обострение ситуации, но главную проблему видит в том, что Армения не признает действие международного права применительно к этому региону.

"Совершенно однозначно, что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана", - указала Хендрикс в интервью DW и призвала Ереван признать, "как бы трудно это не было для армян", Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Лагодинский: "В эскалации конфликта заинтересован Азербайджан"

Депутат Европейского парламента от немецкой партии "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) считает, что в эскалации конфликта заинтересован в первую очередь Азербайджан, который "в военном отношении намного сильнее Армении" и к тому же имеет в лице Турции "очень сильного союзника".

Сергей Лагодинский

Примечательно, добавляет Лагодинский, что военные столкновения в Нагорном Карабахе вспыхнули на фоне конфликта между Турцией и Кипром в восточном Средиземноморье. По мнению евродепутата от "зеленых", "Анкара стремится здесь (в Нагорном Карабахе. - Ред.) в очередной раз подчеркнуть свое региональное геостратегическое значение".

Обращает он внимание и на контрпродуктивную роль России, которая занимает, по его оценке, скорее проармянскую позицию, но продает вооружения как Армении, так и Азербайджану. "Решение может быть только с участием России и Турции - своего рода стран-гарантов", - заявил Лагодинский в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Обе страны, по его словам, должны прекратить поставки оружия конфликтующим странам.

Кроме того, следует реанимировать "несколько заснувшую", по выражению Лагодинского, Минскую группу ОБСЕ. При этом он считает, что и Армения должна пойти на уступки. "Нагорный Карабах не признан (в качестве независимого государства. - Ред.) ни одной страной, в том числе и Арменией, - напомнил Лагодинский. - Все согласны с тем, что это территория Азербайджана". И речь, по словам евродепутата, должна идти о "сильной культурной автономии" Нагорного Карабаха.

Посткоммунисты требуют вызвать турецкого посла

Немецкие посткоммунисты из Левой партии считают, что главный подстрекатель вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который подталкивал Азербайджан к силовому решению конфликта. Об этом сказано в распространенном в понедельник, 28 сентября, заявлении заместителя председателя фракции Левой партии в бундестаге Хайке Хензель (Heike Hänsel).

Хайке Хензель

Часть ответственности она возлагает и на немецкое правительство. "В то время, когда Эрдоган усиливает азербайджанскую автократию оружием и исламистскими наемниками, - отмечает Хензель, - немецкое правительство не должно оказывать Анкаре поддержку военными поставками и финансовой помощью".

Левые поалают, что МИД ФРГ должен вызвать "на ковер" турецкого посла и, как пишет Хензель, потребовать от него разъяснений по поводу участия в военных действиях в Нагорном Карабахе исламистских наемников, присланных Турцией в Азербайджан.

Майстер: "Есть высокий риск полномасштабной войны"

Руководитель южнокавказского отделения немецкого фонда Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) Штефан Майстер (Stefan Meister) считает весьма высоким риск полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном. И этот риск еще больше повышает накал эмоций и внутриполитический нажим в обеих странах.

Штефан Майстер

Плюс, добавил эксперт в интервью DW, неблагоприятная геополитическая ситуация: самоустранение США, ослабленный Евросоюз, открытая, как никогда, поддержка Азербайджана со стороны Турции.

Майстер не исключает даже, что после недавних совместных турецко-азербайджанских маневров в Азербайджане остались не только принадлежащая Турции боевая техника, но и ее военнослужащие. Деэскалация конфликта, по его мнению, в решающей мере зависит сейчас от действий - и взаимодействий - России и Турции.

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