Эскалация в Нагорном Карабахе: Евросоюз предостерег от внешнего вмешательства

Азербайджан 27 сентября начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". В Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктов в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В Армении и НКР объявлено военное положение и начата мобилизация. DW следит за событиями понедельника, 28 сентября (время московское).

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Министерство обороны Армении опубликовало новые кадры боестолкновений в Нагорном Карабахе. Видеоролик размещен на YouTube-канале ведомства. Ранее видео боевых действий в регионе опубликовало министерство обороны Азербайджана.

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Посольство Украины в Азербайджане призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы в непосредственной близости от зоны боевых действий. Украинцам, находящимся в Азербайджане, следует отслеживать ситуацию с безопасностью, сведения об авиасообщении между двумя странами, а также избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями.

В свою очередь, посольство Украины в Армении призвало украинцев воздержаться от посещения страны. А украинцам, находящимся в Армении, рекомендовано сохранять бдительность и не посещать участки вблизи армяно-азербайджанской границы, а также зоны боевых действий.

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Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об уничтожении порядка 10 танков противника. По словам Ованнисяна, это предотвратило крупное танковое наступление на южном направлении. При этом азербайджанская сторона пока не подтвердила информацию о потере военной техники.

Союз армян России призвал азербайджанскую диаспору воздержаться от провокаций

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Союз армян России (САР) предостерег представителей азербайджанской диаспоры от возможных провокаций в связи с обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. Председатель союза Ара Абрамян отметил, что в случае, если все-таки кто-либо из представителей азербайджанской диаспоры попытается совершить нападение на армян подобно тому, что было минувшим летом в Москве и в других российских городах, то это не останется без ответа.

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Министр обороны Армении Давид Тоноян отправился в Нагорный Карабах, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой.

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Федеральное правительство Германии назвало боестолкновения Армении с Азербайджаном в Нагорном Карабахе "опасной ситуацией". Берлин настоятельно призывает к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Германия поддерживает контакт с обеими сторонами посредством германских посольств в Ереване и Баку, добавила представительница МИД ФРГ.

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Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes) выразил серьезную озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе. Глава комитета призвал Минскую группу ОБСЕ, Европейский Союз, Россию и Турцию использовать "все имеющиеся в их распоряжении инструменты и каналы для диалога" с целью прекращения огня и поиска долгосрочного решения за столом переговоров. Населению и предприятиям Армении и Азербайджана нужны "надежные рамки для жизни и устойчивая экономическая перспектива", подчеркнул Хермес. Эскалация "сведет на нет" перспективы экономического роста в обеих республиках Закавказья и тенденцию к восстановлению торговых отношений Германии с Арменией и Азербайджаном, добавил он.

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Беларусь "глубоко обеспокоена" эскалацией обстановки и боевыми действиями с "применением тяжелых видов вооружений и авиации". "Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению - прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении МИД Беларуси. Официальный Минск готов содействовать продвижению диалога между Баку и Ереваном "в этом и иных приемлемых для них форматах".

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Парламент Армении провел внеочередное заседание. Депутат Арман Абовян в ходе мероприятия призвал представителей национальных меньшинств, живущих в Азербайджане, вывезти своих детей из страны и отказаться воевать ради Азербайджана и Турции.

Евросоюз предостерег от внешнего вмешательства

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Евросоюз предостерег от иностранного вмешательства в обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Любое "вмешательство извне неприемлемо", заявил представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Стороны конфликта должны "сделать все, чтобы избежать полномасштабной войны". Конфликт несет "серьезные риски" для стабильности в регионе, подчеркнули в ЕС.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению немедленно покинуть "оккупированные азербайджанские территории". Это принесет в регион "мир и стабильность", приводит турецкое агентство Anadolu слова Эрдогана. Турецкий лидер отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - за 30 лет не смогли разрешить конфликт. Ранее Эрдоган заверил Азербайджан в полной поддержке со стороны Анкары.

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Военная техника на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Армении заявило, что военные специалисты из Турции "воюют плечом к плечу с Азербайджаном" в Нагорном Карабахе, при этом Турция снабжает Азербайджан беспилотниками и боевыми самолетами. Азербайджан указал, что это заявление не соответствует действительности. Между тем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что боевые действия в регионе продолжаются с различной интенсивностью. "Подразделения Армии обороны Карабаха на отдельных участках успешно осуществляют "операции возмездия", - написала Степанян на своей странице в Facebook. Она также распространила видеокадры уничтожения азербайджанской военной техники.

++13.00++

Азербайджан объявил о взятии нескольких стратегически важных высот в районе села Талыш в Нагорном Карабахе. В сообщении пресс-службы Минобороны в Баку говорится, что в ходе военных действий в НКР уничтожены еще два танка противника. Таким образом, с утра 27 сентября, когда в регионе возобновились ожесточенные бои, противник потерял уже 26 танков, отметили в азербайджанском военном ведомстве. Между тем генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела азербайджанского города Тертер погиб один человек, еще три были ранены.

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Парламент Армении заявил, что будет без колебаний защищать армян в Нагорном Карабахе. Депутаты парламента в Ереване осудили "полномасштабное военное нападение" Азербайджана на Нагорный Карабах и обвинили Турцию в дестабилизации положения в регионе.

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Азербайджан отрицает, что Турция прислала ему в помощь бойцов из Сирии для участия в боях за Нагорный Карабах. Это "очередная провокация армянской стороны и полная чушь", заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что Турция направила в Азербайджан для участия в боях за Нагорный Карабах около 4000 бойцов из северной части Сирии.

++11.15++

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе направлена на "принуждение Армении к миру", заявил 28 сентября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. "В настоящее время на линии соприкосновения бои продолжаются. Наша операция носит оборонительный характер - для защиты населения и принуждения Армении к миру", - сказал он, добавив, что военная операция должна вынудить Армению занять конструктивную позицию в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

++11.09++

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook, что "после возвращения ряда позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны, несколько десятков тел противника остались на армянской стороне". В свою очередь глава аналитического центра "Энакет" Тигран Абрамян утверждает, что у Азербайджана нет проблем с утаиванием числа своих жертв, потому что в его первых эшелонах используются боевики, завербованные Турцией. При поддержке Анкары они и оказались в зоне боевых действий. "По этой причине и потери в рядах боевиков не отражают потерь азербайджанской армии", заявил Абрамян.

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По сообщению МИД Азербайджана, со времени новой вспышки боев за Нагорный Карабах погибли шесть мирных жителей, еще 19 были ранены.

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране. В соответствии с распоряжением Алиева, Госслужбе по мобилизации и призыву поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом. Накануне в Азербайджане с 28 сентября было введено военное положение, а в Баку и ряде регионов - комендантский час.

++10.12++

Министерство здравоохранения Армении объявило, что в связи с военным положением лечащиеся в стационарах после дополнительного обследования будут выписаны, останутся лишь те (и будут приниматься лечебными учреждениями), кто нуждается в реанимационных мероприятиях. В медучреждениях страны люди выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для раненых на фронте. В сторону боевых действий отправляются десятки автобусов с добровольцами, сообщает корреспондент DW в Ереване.

++09.20++

Азербайджан сообщает, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер. В заявлении МИД в Баку утверждается, что Армения "целенаправленно берет под прицел гражданских лиц и гражданские объекты", и содержится призыв к мировому сообществу осудить действия Еревана.

++09.10++

Азербайджан заявил, что его войска выбили противника с нескольких стратегических высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе. "Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Здание министерства обороны Армении в Ереване

Армения сообщила о возобновлении боевых действий в НКР

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Азербайджанская армия возобновила боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в соцсети Facebook. Согласно ее утверждению, "противник понес многочисленные потери в живой силе и технике". Чуть ранее министерство опровергло сообщение Баку о 550 армянских военнослужащих, убитых в НКР. "Данная информация не соответствует действительности", - сообщил журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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По данным министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в результате боев с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта погиб 31 военнослужащий НКР. Утром 28 сентября Минобороны обнародовало список еще 15 погибших. Днем ранее оно опубликовало список 16 убитых.



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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новое обострение военного противостояния в районе Нагорного Карабаха словами: "Мы наблюдаем за ним (конфликтом. - Ред.) очень внимательно. У нас хорошие связи в этом регионе. Посмотрим, сумеем ли мы их (военные действия. - Ред.) прекратить".

В свою очередь, соперник Трампа на ноябрьских президентских выборах Джо Байден потребовал от Белого дома отправить больше наблюдателей в регион конфликта. Кроме того, он призвал Россию "прекратить циничные поставки вооружений" обеим сторонам конфликта.

Турция безоговорочно поддерживает Азербайджан

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На фоне разгоревшегося с новой силой конфликта в районе Нагорного Карабаха президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре заверил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в полной поддержке. Также эту информацию распространил в соцсети Twitter официальный представитель главы турецкого государства Ибрагим Калым. "Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана. Нападая на населенные пункты, Армения нарушила режим прекращения огня и в очередной раз продемонстрировала свое неприятие мира и стабильности", - написал Калым. "Турция полностью солидарна с Азербайджаном и безоговорочно поддерживает его право на самооборону", - добавил он.

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Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе потеряла более 550 убитыми. Как сообщили в ведомстве агентству "Интерфакс-Азербайджан" в первый день боев, были уничтожены 22 танка, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, три склада с боеприпасами. В свою очередь Минобороны Армении сообщило об уничтожении четырех вертолетов, 27 беспилотников, 33 танков и БМП и около 200 военнослужащих азербайджанских войск.

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Азербайджанские хакеры осуществили кибератаку на армянские СМИ и новостные сайты, сообщила пресс-служба Службы нацбезопасности Армении. Во время взлома на всех этих сайтах транслировалось изображение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Горбачев выступил против внешнего вмешательства в конфликт

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Первый президент СССР Михаил Горбачев выступил против внешнего вмешательства в обострившийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха. "Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события", - отметил политик. По его мнению, Баку и Еревану необходимо "искать в первую очередь пути к налаживанию сотрудничества".

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Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил "самую серьезную обеспокоенность" возобновлением боевых действий в районе Нагорного Карабаха. "Военные действия должны быть в срочном порядке прекращены, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Только немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий позволит двигаться вперед (по пути урегулирования конфликта. - Ред.)", - написал Мишель на своей странице в Twitter.

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Непризнанная республика Нагорный Карабах (НКР) в ходе вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией потеряла позиции в направлении азербайджанского села Талиша и на юге страны. Кроме того, в НКР погибли десятки людей. Об этом сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook.

Развитие конфликта вокруг Нагорного Карабаха 27 сентября

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