 Германия призывает Баку и Ереван к прекращению огня и переговорам | Новости из Германии о Германии | DW | 28.09.2020

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Германия

Германия призывает Баку и Ереван к прекращению огня и переговорам

Берлин назвал опасной ситуацию в Нагорном Карабахе и настоятельно призывает Азербайджан и Армению к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам.

Рейхстаг - здание парламента Германии

Федеральное правительство Германии назвало боестолкновения Армении с Азербайджаном в Нагорном Карабахе "опасной ситуацией". Такую оценку озвучил в понедельник, 28 сентября, в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По его словам, Берлин настоятельно призывает к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам. Представительница МИД ФРГ в свою очередь уточнила, что Германия поддерживает контакт с обеими сторонами посредством германских посольств в Ереване и Баку.

ЕС: Внешнее вмешательство в конфликт недопустимо

Европейский Союз 28 сентября предупредил третьи страны, чтобы они не вмешивались в боестолкновения в Карабахе, и осудил "серьезную эскалацию", угрожающую региональной стабильности. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано оговорился, что Брюссель пока не может подтвердить сообщения о присоединении к конфликту внешних сил, однако добавил: "Любое внешнее вмешательство в этот конфликт недопустимо".

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян 27 сентября заявил, что ведомство уточняет информацию о возможном участии в боестолкновениях на стороне азербайджанских вооруженных сил боевиков из Сирии. Он также добавил, что в Минобороны есть информация о применении Баку вооружения турецкого производства. Посол Армении в России Вардан Тоганян позднее сообщил, что, по его данным, в конфликте с азербайджанской стороны участвуют боевики, которые были переброшены Турцией из Сирии. Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы в свою очередь утверждает, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне - наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

Азербайджан объявил о частичной мобилизации

Боестолкновения на линии соприкосновения в НКР, 27 сентября 2020 года

Боестолкновения на линии соприкосновения в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. В соответствии с распоряжением Алиева, Госслужбе по мобилизации и призыву поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом. Накануне в Азербайджане было объявлено о введении с 28 сентября военного положения, а в Баку и ряде регионов - комендантского часа. Правительство Армении установило в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию еще 27 сентября.

Азербайджан накануне начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". В Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктов в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). 

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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