Германия призывает Баку и Ереван к прекращению огня и переговорам

Федеральное правительство Германии назвало боестолкновения Армении с Азербайджаном в Нагорном Карабахе "опасной ситуацией". Такую оценку озвучил в понедельник, 28 сентября, в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По его словам, Берлин настоятельно призывает к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам. Представительница МИД ФРГ в свою очередь уточнила, что Германия поддерживает контакт с обеими сторонами посредством германских посольств в Ереване и Баку.

ЕС: Внешнее вмешательство в конфликт недопустимо

Европейский Союз 28 сентября предупредил третьи страны, чтобы они не вмешивались в боестолкновения в Карабахе, и осудил "серьезную эскалацию", угрожающую региональной стабильности. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано оговорился, что Брюссель пока не может подтвердить сообщения о присоединении к конфликту внешних сил, однако добавил: "Любое внешнее вмешательство в этот конфликт недопустимо".

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян 27 сентября заявил, что ведомство уточняет информацию о возможном участии в боестолкновениях на стороне азербайджанских вооруженных сил боевиков из Сирии. Он также добавил, что в Минобороны есть информация о применении Баку вооружения турецкого производства. Посол Армении в России Вардан Тоганян позднее сообщил, что, по его данным, в конфликте с азербайджанской стороны участвуют боевики, которые были переброшены Турцией из Сирии. Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы в свою очередь утверждает, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне - наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

Азербайджан объявил о частичной мобилизации

Боестолкновения на линии соприкосновения в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. В соответствии с распоряжением Алиева, Госслужбе по мобилизации и призыву поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом. Накануне в Азербайджане было объявлено о введении с 28 сентября военного положения, а в Баку и ряде регионов - комендантского часа. Правительство Армении установило в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию еще 27 сентября.

Азербайджан накануне начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". В Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктов в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

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