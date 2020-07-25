Боевые действия на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана

МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт - столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана", - подчеркнули в МИД Армении. Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан. Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта, добавили в ведомстве.

Армия обороны непризнанной республики "успешно противостоит атакам противника", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook. По его словам, ситуация находится на стадии оперативного развития, а дальнейшая информация появится по мере необходимости. С азербайджанской стороны сбиты 2 вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал сохранять спокойствие и осторожность. По сведениям корреспондента DW, в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.

Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны.

"Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно этой информации, атаке подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В ведомстве подчеркнули, что точная информациях о погибших и потерпевших уточняется.

Карабах - яблоко раздора

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Новость дополняется

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

