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Никол Пашинян, премьер-минстр Армении
Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO Images

Никол Пашинян

Никол Пашинян - премьер-министр Армении, занимает пост главы правительства с мая 2018 года.

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Новости

12 марта 2024 г.

Пашинян рассказал о возможном выходе Армении из ОДКБ

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Контекст

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

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