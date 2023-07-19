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Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO Images
Никол Пашинян
Никол Пашинян - премьер-министр Армении, занимает пост главы правительства с мая 2018 года.
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Новости
12.03.2024
12 марта 2024 г.
Пашинян рассказал о возможном выходе Армении из ОДКБ
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Контекст
Кризис в отношениях с РФ приведет к выходу Армении из ОДКБ?
Кризис в отношениях с РФ приведет к выходу Армении из ОДКБ?
Армянские эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений между Ереваном и Москвой.
Политика
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Надорвалась на войне - Россия продолжает терять союзников
Надорвалась на войне - Россия продолжает терять союзников
Из всех "друзей" путинской России верными останутся только Иран да Северная Корея, предсказывает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты
23.02.2024
23 февраля 2024 г.
Визит Бербок в Азербайджан и Армению: на шаг ближе к миру?
Визит Бербок в Азербайджан и Армению: на шаг ближе к миру?
Чтобы дать импульс мирным переговорам Азербайджана и Армении, глава МИДа ФРГ посетила Баку и Ереване. Чего она добилась?
Конфликты
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе
Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе
Европарламент призвал ввести санкции против Баку и сделать паузу в диалоге со страной за атаку на Нагорный Карабах.
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5 октября 2023 г.
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25.09.2023
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Пашинян потерял Карабах, но удержался у власти в Армении?
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Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?
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Конфликты
19.09.2023
19 сентября 2023 г.
Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"
Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Армении ее назвали "этнической чисткой" и обратились в ООН.
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19.09.2023
19 сентября 2023 г.
Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается
Грузия ввела запрет на реэкспорт западных машин в Россию. В результате разрушена и схема их поставок через Армению.
Экономика и бизнес
10.08.2023
10 августа 2023 г.
В Армении хотят повлиять на курс Пашиняна путем референдума
На фоне усилий по разрешению проблемы Карабаха в Армении стартовала инициатива, способная обострить ситуацию в регионе.
Общество
19.07.2023
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