 Конфликт в Нагорном Карабахе: Горбачев предостерег от вмешательства извне | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2020

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Европа

Конфликт в Нагорном Карабахе: Горбачев предостерег от вмешательства извне

Внешнее вмешательство в конфликт вокруг Нагорного Карабаха "будет чрезвычайно опасным", заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

Первый президент СССР Михаил Горбачев (Фото из архива)

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что Армения и Азербайджан должны самостоятельно урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Комментируя военное противостояние между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, первый президент СССР Михаил Горбачев вечером в воскресенье, 27 сентября, заявил, что выступает против внешнего вмешательства в этот конфликт. По его словам, оно стало бы "чрезвычайно опасным".

"Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому",- отметил политик.

Горбачев добавил, что к нему обращаются представители общественности Армении и Азербайджана, которых "беспокоят происходящие события", и "просят совета, как выйти из этого положения". "Я отвечаю им, что они в первую очередь должны сами разобраться в положении, кто зачинщик, и главное - обе стороны должны договориться о взаимном сотрудничестве", - подчеркнул Горбачев.

По его мнению, Баку и Еревану необходимо "искать в первую очередь пути к налаживанию сотрудничества". "Только это даст им путь к мирному будущему", - указал Горбачев.

Госдеп США о конфликте в Нагорном Карабахе

Аналогичную позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе занял Вашингтон. "США полагают, что участие в эскалации насилия третьих сторон будет глубоко деструктивно и приведет к усилению волнений в регионе", - говорится в пресс-релизе Госдепа, распространенном вечером 27 сентября.

Вашингтон призывает обе стороны конфликта вернуться к переговорам по его урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, указывается далее в документе. "Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе и выражают соболезнования семьям погибших и раненых", - заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

27 сентября Баку заявил об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии Арменией. Со своей стороны, Ереван сообщил о наступлении вооруженных сил Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и ракетных ударах по населенным пунктам. В Армении и НКР были объявлено военное положение и начата мобилизация.

О подробностях развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха 27 сентября сообщается в хронике DW.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

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    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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