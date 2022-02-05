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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ильхам Алиев".
Ильхам Гейдар оглы Алиев - азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.
После вооруженного конфликта вокруг Карабаха Армения передала значительную часть территорий Азербайджану. Некоторые приграничные районы стали, по сути, серыми зонами. Репортаж DW из села Шурнух.
Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
В Ереване не прекращаются волнения. Под огнем критики - премьер Армении Никол Пашинян. Участники акций протеста требуют его отставки. Договоренность с Азербайджаном и Россией манифестанты воспринимают как поражение. В Азербайджане же и Турции считают соглашение своей победой. Баку удалось восстановить контроль над частью утраченных ранее территорий, Анкаре - усилить влияние в регионе.
Азербайджан получает часть неподконтрольной ему в течение последних десятилетий территории. Никол Пашинян назвал соглашение болезненным. Многие в Армении и Нагорном Карабахе посчитали, что премьер-министр признал поражение.
Попытка США добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе не увенчалась успехом. Еще до поездки в Вашингтон глава МИД Армении Зограб Мнацаканян дал интервью DW, рассказав о позиции Еревана в карабахском конфликте.