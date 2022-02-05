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Ильхам Алиев

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ильхам Алиев".

Ильхам Гейдар оглы Алиев - азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Брюссель призвал Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Брюссель призвал Азербайджан увеличить поставки газа в Европу 05.02.2022

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в ЕС до 10 млрд кубометров. Азербайджан она назвала "надежным поставщиком энергии".

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном 01.10.2021

Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.

Война в Карабахе глазами художника-добровольца из Еревана (26.03.2021) 26.03.2021

Когда начались боевые действия, Седрак Великодный отправился в Карабах добровольцем и оказался в так называемом "адском ущелье" вблизи города Шуша. Художник считает, что в поражении виноват не только Никол Пашинян.
Азербайджанская афера: зачем Баку влияние на немецких политиков?

"Азербайджанская афера": зачем Баку влияние на немецких политиков? 16.03.2021

Сразу нескольких депутатов германского бундестага обвиняют в получении взяток из Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. Какие цели преследует клан Алиева в Германии?

Разделенный войной за Карабах Шурнух: как село стало наполовину армянским, а наполовину азербайджанским (09.03.2021) 09.03.2021

После вооруженного конфликта вокруг Карабаха Армения передала значительную часть территорий Азербайджану. Некоторые приграничные районы стали, по сути, серыми зонами. Репортаж DW из села Шурнух.
Нагорный Карабах: Кельбаджарский район перешел под контроль Баку

Нагорный Карабах: Кельбаджарский район перешел под контроль Баку 25.11.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о масштабных планах восстановления районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку.
Баку продлил срок для вывода армянских войск из Нагорного Карабаха

Баку продлил срок для вывода армянских войск из Нагорного Карабаха 15.11.2020

Ереван объяснил задержку с выводом ВС из района Кельбаджар наличием всего одной дороги, подходящей для этих целей. Баку продлил срок вывода войск Армении из района до 25 ноября.

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению 13.11.2020

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.

Судьба Карабаха: в Армении протесты, в Азербайджане и Турции рассказывают о победе (11.11..2020) 11.11.2020

Оппозиция в Армении требует отставки правительства страны и создания так называемого "комитета по спасению родины ". Цель - отмена соглашения по Нагорному Карабаху.

Пашинян под ударом, Алиев и Эрдоган ликуют: что будет дальше с Карабахом? 11.11.2020

В Ереване не прекращаются волнения. Под огнем критики - премьер Армении Никол Пашинян. Участники акций протеста требуют его отставки. Договоренность с Азербайджаном и Россией манифестанты воспринимают как поражение. В Азербайджане же и Турции считают соглашение своей победой. Баку удалось восстановить контроль над частью утраченных ранее территорий, Анкаре - усилить влияние в регионе.

Соглашение по Карабаху: беспорядки в Ереване и о чем говорил Пашинян (10.11.2020) 10.11.2020

Азербайджан получает часть неподконтрольной ему в течение последних десятилетий территории. Никол Пашинян назвал соглашение болезненным. Многие в Армении и Нагорном Карабахе посчитали, что премьер-министр признал поражение.

Договор по Карабаху - победа Москвы? (10.11.2020) 10.11.2020

Москва подчеркивает свою роль третейского судьи в конфликте в Нагорном Карабахе. Но далеко не все считают заключение мира успехом российской дипломатии.
Подписано заявление о прекращении войны в Карабахе

Подписано заявление о прекращении войны в Карабахе 09.11.2020

По словам Никола Пашиняна, он подписал заявление с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Армения опровергла заявление президента Азербайджана о взятии Шуши

Армения опровергла заявление президента Азербайджана о взятии Шуши 08.11.2020

Ильхам Алиев в обращении к согражданам объявил о взятии города Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Минобороны Армении утверждает, что бои продолжаются.
Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея)

Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея) 05.11.2020

Военные действия в Нагорном Карабахе идут с конца сентября. О том, как страдает от конфликта мирное население с обеих сторон линии фронта - в фотогалерее DW.

Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе, противостоянии с Азербайджаном и роли Турции 29.10.2020

Попытка США добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе не увенчалась успехом. Еще до поездки в Вашингтон глава МИД Армении Зограб Мнацаканян дал интервью DW, рассказав о позиции Еревана в карабахском конфликте.
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