Ильхам Алиев

Пашинян под ударом, Алиев и Эрдоган ликуют: что будет дальше с Карабахом?

В Ереване не прекращаются волнения. Под огнем критики - премьер Армении Никол Пашинян. Участники акций протеста требуют его отставки. Договоренность с Азербайджаном и Россией манифестанты воспринимают как поражение. В Азербайджане же и Турции считают соглашение своей победой. Баку удалось восстановить контроль над частью утраченных ранее территорий, Анкаре - усилить влияние в регионе.